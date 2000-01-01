6 красивых девушек из мужских видов спорта
Они ежедневно разрушают стереотипы о «неженской» силе и выносливости.
Светлана Солуянова
Свои первые шаги в боксе девушка начала делать в 13 лет, а теперь, преодолев многие трудности, является мастером спорта международного класса и трёхкратной чемпионкой России по боксу.
Инесса Тушканова
В юности девушка занималась конным спортом и даже стала кандидатом в мастера спорта, а сегодня это её хобби. Настоящее спортсменки связано с авто- и мотогонками.
Валерия Меркушева
Валерия — вратарь сборной России по хоккею с шайбой, которая выступает за нижегородский «СКИФ». В сезоне-2020/2021 её назвали лучшим игроком женской хоккейной лиги.
Оксана Гришина
Оксана Гришина — первая и единственная на сегодняшний день женщина-спортсменка в России, которая завоевала карту IFBB для участия в конкурсе IFBB Olympia.
Мария Зотова
В 2018 году девушка выиграла первенство России по карате, после чего стала выступать за сборную. Спортсменке всего 21 год, поэтому её профессиональные успехи только начинаются.
Юлия Мясникова
Юлия играет за ЖФК ЦСКА Москва, в составе которого успела дважды стать чемпионом России. Спортсменка родилась в Казахстане, поэтому выступает в защите сборной страны.
6 красивых девушек из мужских видов спорта
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