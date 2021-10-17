Как приготовить ПП-какао с маршмеллоу?

В холодную погоду всегда хочется чего-нибудь сладкого. И вовсе не обязательно бежать в ближайшую кофейню за горячим шоколадом.

Как ни парадоксально, но, даже придерживаясь правильного питания, можно употреблять такой, казалось бы, недиетический и калорийный напиток, как какао. А всё благодаря правильной замене «запретных» продуктов на полезную альтернативу. Например, вместо коровьего молока можно использовать кокосовое или миндальное, белый рафинированный сахар заменить на кокосовый. А само какао — кладезь полезных веществ. Оно даже помогает контролировать вес: за счёт своей питательности уменьшает аппетит, кроме того, регулирует усвоение углеводов и усиливает окисление жиров. Поэтому его используем смело, но в разумных количествах!

Вам понадобятся (ингредиенты рассчитаны на две кружки):

натуральное какао — 6 ч. л.;

альтернативное молоко — 400 мл;

холодная вода — 100 мл;

кокосовый сахар — 2 ч. л.;

ПП-маршмеллоу для украшения (выбирайте варианты без сахара или с небольшим его количеством).

Для начала какао растворяем в небольшом количестве холодной воды, чтобы избежать появления комочков. Затем вливаем туда молоко, перемешиваем и отправляем на плиту. Варим 2-3 минуты, после чего добавляем сахар и снова перемешиваем до полного его растворения. Разливаем по кружкам и украшаем маршмеллоу. Готово!

Пошагово процесс приготовления можно посмотреть в альбоме.