Какой творог лучше всего подходит спортсменам и чем он полезен?

Некоторые считают, что нужно есть обезжиренный, другие — наоборот, с высоким процентом жирности. Чем же так полезен творог? И какой лучше выбрать?
Разбираемся вместе с нутрициологом.
нутрициолог
Основной принцип, которого я придерживаюсь в работе: не столь важно, чем ты занимаешься по жизни, ведёшь ли здоровый образ жизни или нет, поскольку каждому человеку необходимо в день получать определённое количество нутриентов, исходя из своих физиологических данных.
Чем полезен творог?
В состав этого продукта входят белки животного происхождения. А это значит, в нём есть все аминокислоты, необходимые для роста мышц. Также он содержит углеводы, железо, кальций, фосфор и много других полезных для здоровья компонентов.
Творог ускоряет обмен веществ, укрепляет кости, улучшает пищеварение, положительно влияет на нервную систему, улучшает работу сердца и сосудов, повышает иммунитет.
Какой творог лучше есть спортсменам?
Существует мнение, что обезжиренный творог гораздо полезнее творога с высоким содержанием жиров. Однако всё не так просто, как может показаться на первый взгляд.
Таисия: Из-за того, что при изготовлении обезжиренного творога молоко обезжиривается перед закваской, жирорастворимые витамины в нём объединяются — и их становится меньше. Для их получения человек может сделать выбор в пользу растительных жиров. Например, съесть авокадо.
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Но животные жиры также придётся добирать из других продуктов, так как они участвуют в выработке гормонов, образовании клеток мозга и нервной системы. Помимо этого, есть ещё одна проблема в обезжиренном твороге — он имеет слабовыраженный вкус, который некоторые производители пытаются компенсировать вкусовыми добавками. А они пагубно влияют на организм.
Большинство спортсменов на сушке едят именно обезжиренный творог или творог с низким содержанием жиров (до 1,8%). Тем не менее человеческому организму так или иначе необходимо определённое количество жиров ежедневно, которые и содержатся в обычном девятипроцентном твороге. Так вы сможете избежать нутриентного голода.
Таисия: Недостаток жиров в организме может привести к серьёзным гормональным сбоям и различным заболеваниям. Например, таким, как аменорея у женщин (нарушения цикла).
Для похудения предпочтительнее есть обезжиренный творог, а для набора массы — творог с более высоким содержанием жиров.
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На самом деле не так важно, какой творог будет употреблять спортсмен. Важна осознанность, с которой спортсмен будет подходить к составлению рациона. У каждого вида творога есть свои недостатки, главное – уметь их грамотно компенсировать.