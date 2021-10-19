Хочу туда: отель в пещерном городе, с крыши которого можно увидеть парад воздушных шаров

Вы наверняка наталкивались на фотографии множества воздушных шаров в небе в «Инстаграме» — снимки, скорее всего, сделаны в Каппадокии. Такие фестивали можно считать по праву визитной карточкой этого региона, и их определённо стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Но не только за это туристы со всего мира очень любят это место: невероятный колорит, красивые ландшафты и загадочные подземные города не оставят равнодушным ни одного гостя.

А что, если мы скажем, что полюбоваться воздушными шарами и роскошными видами на долину можно прямо из отеля? Это реально, если вы остановитесь в Koza Cave. Любителям всего необычного отель точно понравится — его номера находятся прямо в туфовых пещерах.

Об отеле

Koza Cave управляет дружелюбная семья, десятилетиями проживавшая в Голландии. И они знают толк в экологичности и близости к природе. Каждый из номеров — уютно обставленная и продуманная до мелочей пещера. Они расположены вокруг небольшого внутреннего дворика с потрясающим видом с террас и оформлены в традиционном турецком стиле: домашние покрывала и кованые каркасы кроватей, племенные ковры на полу и стенах. И множество уникальных ламп и предметов мебели из утилизированных материалов, которые создал владелец отеля.

Чем заняться?

На территории Koza Cave работает туристическое бюро, где гостям подберут экскурсию на любой вкус. Можно взять напрокат автомобиль, а самые активные могут пойти исследовать местность пешком, поехать на велосипеде или отправиться на конную прогулку. Неподалеку от Koza Cave находятся замок Уч Хисар, музей под открытым небом «Зельве» — скальный монастырь, где раньше жили люди, — а также несколько парков и пещерных городов. Любители красивых снимков могут устроить себе фотосессию на территории отеля в любое время суток. А если вы обожаете незабываемые закаты и успеете вернуться в номер к вечеру, сможете полюбоваться заходом солнца с самой высокой точки Каппадокии.

Сколько это стоит?

Перелёт из Москвы туда-обратно 24 тыс. рублей Трансфер Бесплатно при бронировании двух и более дней Проживание в стандартном номере 40 тыс. рублей/2 ночи + завтрак Полёт на воздушном шаре 12 тыс. рублей Экскурсия по городу 9 тыс. рублей

Как добраться?

Koza Cave расположен в городе Гёреме. Туда можно добраться из Стамбула или Антальи. На территории отеля есть бесплатная парковка, так что вы смело можете взять автомобиль в аренду.