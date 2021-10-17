Призёр «Менс Физик» Алексей Дмитряев поделился упражнениями, с помощью которых готовится к соревнованиям.

Как подсушиться за 6 дней: большой комплекс упражнений для мужчин

Достаточно ли для вас просто нарастить внушительную мышечную массу? Или же вам необходимо рельефное тело с четко очерченными мышцами? Избавиться от лишней воды в организме поможет сушка. Делимся с вами программой тренировок на шесть дней, которая поможет приблизиться к телу мечты. Но учтите, легко не будет!

Алексей Дмитряев бронзовый призер «Мэнс Физик» — 2015 В рамках этой программы можно есть достаточное количество углеводов и не делать кардио. Из минусов – то, что она достаточно сложна. Я использую программу для подготовки к соревнованиям и делаю от пяти до семи подходов. Но тем, кто не собирается участвовать в соревнованиях, будет достаточно и трёх-четырёх.

1-й день — грудь/плечи/трицепс

Жим штанги лёжа

Техника выполнения:

Ложимся на банкетку под штангу. Глаза находятся примерно под грифом.

Берёмся за штангу широким хватом.

Снимаем её со стойки и опускаем до уровня груди.

Выжимаем штангу вверх.

Затем снова опускаем до касания груди.

По завершении упражнения возвращаем штангу на стойку.

Выполняем три подхода: первый — 15 раз, второй — 12, третий – 8.

Фото: istockphoto.com

Жим гантелей лёжа

Техника выполнения:

Ложимся спиной на банкетку, ногами упираемся в пол.

В каждой руке держим по гантели и сгибаем локти до прямого угла.

Руки разводим в стороны так, чтобы и гантели, и локти оказались на уровне груди.

Из этого положения поднимаем гантели вперёд. В самой верхней точке гантели соприкасаются между собой.

Опускаем гантели до тех пор, пока локти не будут согнуты под прямым углом.

Выполняем три подхода по 8-10 раз.

Жим в техножиме

Для выполнения этого упражнения выбирайте любой тренажёр для жима сидя.

Техника выполнения:

Садимся на сиденье тренажёра.

Берёмся за поручни. Локти разведены в стороны.

Выжимаем вперёд поручни.

Возвращаемся в исходное положение.

Выполняем три подхода по 10 раз.

Отжимания на брусьях

Техника выполнения:

Встаём между брусьев и берёмся за них.

Выжимаем себя вверх до полного выпрямления рук.

Из этого положения опускаем туловище так, чтобы локти оказались согнуты на 90°.

Возвращаемся в исходное положение.

Выполняем два подхода по 8-10 раз.

Фото: istockphoto.com

Жим в Смите сидя на плечи

Техника выполнения:

Ставим банкетку под тренажёр Смита.

Гриф размещаем на уровне груди.

Садимся на банкетку и берёмся за гриф средним хватом.

Из этого положения жмём вверх до полного выпрямления рук.

Возвращаемся в исходное положение.

Выполняем два подхода по 10-12 раз.

Жим гантелей сидя

Техника выполнения:

Садимся на банкетку, спиной упираемся в спинку.

В каждой руке держим по гантели.

Поднимаем гантели до уровня плеч.

Из этого положения выжимаем их вверх.

Затем вновь опускаем к плечам.

Выполняем три подхода по 10-12 раз.

Разгибание гантели в наклоне

Техника выполнения:

Упираемся коленом и рукой в банкетку с одного бока.

Другой ногой стоим на полу, в прямой руке держим гантель.

Сгибаем руку с гантелью. Из этого положения выпрямляем руку, отводя гантель назад.

Затем вновь сгибаем локоть.

Выполняем 3-4 подхода по 12 раз на каждую руку.

Фото: istockphoto.com

Французский жим лёжа

Техника выполнения:

Ложимся на банкетку. В руки берём изогнутый гриф узким хватом.

Поднимаем руки вверх, затем сгибаем, опуская тем самым гриф за голову. Локти при этом чуть разведены в стороны.

Из этого положения разгибаем руки и поднимаем гриф над головой.

Снова сгибаем руки, возвращаемся в исходное положение.

Выполняем три подхода по 12-15 раз.

2-й день — спина/плечи/бицепс

Подтягивания

Техника выполнения:

Берёмся за перекладину. Повисаем на ней на прямых руках.

Подтягиваем туловище в перекладине до касания её подбородком.

Опускаемся обратно в исходное положение.

Выполняем четыре подхода по 8-10 раз.

Тяга штанги в наклоне

Техника выполнения:

Стоя над штангой, слегка сгибаем колени и наклоняем туловище.

Берём в прямые опущенные руки штангу.

Подтягиваем штангу к пояснице. При этом локти сгибаются и отводятся назад.

Возвращаемся в исходное положение.

Выполняем три подхода по 8-12 раз.

Фото: istockphoto.com

Тяга вертикального блока узким хватом

Техника выполнения:

Садимся лицом к блоку. Берёмся за рукоятку узким хватом.

Из этого положения подтягиваем их к груди. Локти при этом идут вдоль туловища.

Спина чуть отклоняется во время тяги.

Затем возвращаем рукоятку наверх. Руки до конца не разгибаем.

Выполняем три подхода по 10-12 раз.

Тяга гантели в наклоне

Техника выполнения:

Упираемся коленом и рукой в банкетку с одного бока.

Другой ногой стоим на полу, а в прямой руке держим гантель.

Поднимаем гантель до уровня груди. Локоть при этом сгибается и поднимается выше уровня спины.

Опускаем гантель.

Выполняем четыре подхода по 10 раз.

Вертикальная рычажная тяга

Техника выполнения:

Садимся лицом к тренажёру.

Вытягиваем руки вверх и берёмся за рукоятки.

Подтягиваем их к груди. При этом локти разводим в стороны.

После выпрямляем руки обратно вверх.

Выполняем четыре подхода по 10 раз.

Гиперэкстензия

Техника выполнения:

Опираемся внешней поверхностью бедра о специальную банкетку. Ноги зафиксированы под валиками.

Руки держим у подбородка.

Опускаем туловище вниз чуть ниже уровня тренажёра.

Вновь выпрямляем спину.

Выполняем четыре подхода по 15 раз.

Фото: istockphoto.com

Молот

Техника выполнения:

Встаём ровно, руки опущены вдоль туловища. В каждой держим по гантеле.

Локти плотно прижаты к корпусу.

Сгибаем локти, поднимая при этом гантели к плечам.

Опускаем руки обратно.

Выполняем четыре подхода по 12 раз.

Подъём гантелей сидя

Техника выполнения:

Сидим на специальной банкетке, уперевшись в спинку.

Руки опущены вдоль туловища.

В каждой из рук держим по гантели.

Сгибаем поочерёдно левую руку и правую руку.

Выполняем пять подходов по 12 раз.

Суперсет: махи из-за спины + подъёмы перед собой

Махи из-за спины

Техника выполнения:

Встаём правым боком к блоковому тренажёру.

Берём рукоятку в левую руку.

Чуть сгибаем руку в локте и отводим её вверх и в сторону, поднимая до уровня плеча.

После вновь опускаем руку, отводя чуть за спину.

Подъёмы перед собой

Встаём спиной к блоку.

Берёмся за рукоятку. Рука опущена вдоль туловища.

Из этого положения поднимаем руку перед собой, доводя до уровня плеч.

Опускаем обратно.

Делаем четыре подхода по 12 раз на каждую руку.

Фото: istockphoto.com

3-й день — ноги/плечи

Разгибание ног сидя

Техника выполнения:

Садимся в тренажёр, помещаем ноги под валик.

Разгибаем колени и выпрямляем ноги.

После сгибаем ноги обратно.

Выполняем четыре подхода по 15 раз.

Приседания с грифом

Техника выполнения:

Встаём прямо, ноги на ширине плеч.

Кладём на плечи гриф, придерживаем его руками.

Делаем приседание.

Встаём обратно вверх, разгибая колени.

Делаем три подхода: первый — 15 раз, второй — 12, третий — 10.

Жим ногами

Техника выполнения:

Ложимся в тренажёр. Ставим ноги на платформу примерно на ширине плеч.

Сгибаем ноги, подтягивая колени к груди.

Выжимаем платформу вверх.

Выполняем четыре подхода по 10-12 раз.

Фото: istockphoto.com

Сгибание ног лёжа

Техника выполнения:

Ложимся в тренажёр на живот. Фиксируем стопы валиком.

Сгибаем ноги, подводя пятки к бёдрам.

Разгибаем ноги обратно.

Выполняем четыре подхода по 15 раз.

Махи гантелями в стороны из положения сидя

Техника выполнения:

Садимся на банкетку. Берём в каждую руку по гантели.

Опускаем руки вниз, вдоль туловища.

Из такого положения поднимаем руки вверх и в стороны, доводя их до уровня плеч.

Опускаем руки обратно вниз.

Выполняем пять подходов по 12 раз.

Тяга к подбородку стоя

Техника выполнения:

Стоим ровно, руки опущены перед собой.

В руки берём изогнутый гриф.

Поднимаем гриф вверх до уровня груди. При этом локти разводятся в стороны и поднимаются выше плеч.

После гриф опускаем обратно вниз перед собой.

Выполняем пять подходов по 12 раз.

Фото: istockphoto.com

Махи в наклоне

Техника выполнения:

Садимся на банкетку. Сгибаемся, опускаем грудь на колени.

Руки опускаем вниз и берём гантели.

Из этого положения поднимаем гантели вверх. Локти чуть согнуты и отходят за спину.

Вновь опускаем руки.

Выполняем пять подходов по 12 раз.

Махи в кроссовере

Техника выполнения:

Встаём между двумя блоками в кроссовере.

Берём в правую руку рукоятку от левого блока и наоборот.

Выводим руки вперёд и слегка сгибаем их в локтях.

Скрещённые таким образом руки разводим в стороны, отводя локти за спину.

После вновь возвращаем руки в скрещённое положение.

Выполняем пять подходов по 12 раз.

4-й день — грудь/плечи/трицепс

Суперсет: жим штанги лёжа + развод гантелей лёжа

Жим штанги лёжа

Техника выполнения:

Ложимся на банкетку под штангу. Берёмся за гриф широким хватом.

Снимаем штангу со стойки и опускаем до уровня груди.

Выжимаем штангу вверх.

Затем снова опускаем до касания груди.

По завершении упражнения возвращаем штангу на стойку.

Фото: istockphoto.com

Развод гантелей лёжа

Техника выполнения:

Ложимся на банкетку. В каждой из рук держим по гантели.

Сводим прямые руки с гантелями над головой.

Из этого положения разводим руки в стороны.

Затем вновь сводим руки над головой.

Выполняем пять подходов по 20 раз.

Суперсет: жим гантелей лёжа + кроссовер

Жим гантелей лёжа

Техника выполнения:

Ложимся спиной на банкетку, ногами упираемся в пол.

В каждой из рук держим по гантели и сгибаем локти до прямого угла.

Руки разводим в стороны так, чтобы и гантели, и локти оказались на уровне груди.

Из этого положения поднимаем гантели вперёд.

В самой верхней точке гантели соприкасаются между собой.

Затем вновь опускаем гантели до тех пор, пока локти не будут согнуты под прямым углом.

Кроссовер

Техника выполнения:

Встаём между двумя блоками в кроссовере.

Берёмся правой рукой за рукоятку правого блока, а левой — за рукоятку левого.

Разводим руки в стороны, чуть согнув их в локтях.

Из этого положения сводим руки к центру.

После вновь разводим их в стороны.

Выполняем пять подходов по 20 раз.

Суперсет: махи гантелями вперёд + махи гантелями в стороны + жим гантелей сидя

Махи гантелями вперёд

Техника выполнения:

Садимся на банкетку. Берём в каждую из рук по гантели.

Опускаем руки вниз, вдоль туловища.

Из такого положения поднимаем руки вверх и вперёд, доводя их до уровня плеч.

Опускаем руки обратно вниз.

Фото: istockphoto.com

Махи гантелями в стороны

Техника выполнения:

Садимся на банкетку. Берём в каждую из рук по гантели.

Опускаем руки вниз. Из такого положения поднимаем руки вверх и в стороны, доводя их до уровня плеч.

Опускаем руки обратно вниз.

Жим гантелей сидя

Техника выполнения:

Садимся на банкетку, упираемся в спинку.

В каждой руке держим по гантели.

Поднимаем гантели до уровня плеч.

Из этого положения выжимаем их вверх.

Затем вновь опускаем к плечам.

Выполняем четыре подхода по 20 раз.

Суперсет: французский жим с гантелями лёжа + разгибание в блоке

Французский жим с гантелями лёжа

Техника выполнения:

Ложимся на банкетку. В каждой руке держим по гантели.

Поднимаем руки вверх и отводим их за голову.

Из этого положения разгибаем руки, выводя гантели вверх.

После вновь опускаем их за голову.

Разгибание в блоке

Техника выполнения:

Встаём лицом к блоку.

Берёмся за косички обеими руками. Держим руки согнутыми перед собой.

Из этого положения разгибаем руки и опускаем шнуры до уровня поясницы.

После возвращаем руки в исходное положение.

Выполняем пять подходов по 20 раз.

Шраги с гантелями

Техника выполнения:

Встаём ровно, руки опущены вдоль туловища. В каждой из рук держим по гантели.

Из этого положения поднимаем плечи.

После вновь опускаем их обратно.

Выполняем пять подходов по 17-20 раз.

Фото: istockphoto.com

5-й день — спина/дельты/бицепс

Суперсет: тяга блока к груди сидя + тяга блока к животу

Тяга блока к груди сидя широким хватом

Техника выполнения:

Садимся лицом к блоку. Упираемся ногами в платформу.

Берёмся за рукоять блока широким хватом.

Подтягиваем рукоять к груди.

Локти при этом разведены в стороны.

После возвращаемся в исходное положение.

Тяга блока к животу

Техника выполнения:

Садимся лицом к блоку.

Берёмся за рукоятки узким хватом. Из этого положения подтягиваем рукоятки к животу. Локти при этом идут вдоль туловища.

Спина чуть отклоняется во время тяги.

Затем возвращаем рукоятки в исходное положение. Руки до конца не разгибаем.

Выполняем шесть подходов по 20 раз.

Суперсет: тяга рычажная вертикальная + тяга рычажная горизонтальная

Тяга рычажная вертикальная

Техника выполнения:

Садимся лицом к тренажёру.

Вытягиваем руки вверх и берёмся за рукоятки тренажёра.

Подтягиваем их к груди. При этом локти разводим в стороны.

После выпрямляем руки обратно вверх.

Тяга рычажная горизонтальная

Техника выполнения:

Садимся в тренажёр, упираемся грудью в подушечку.

Берёмся руками за рукоятки тренажёра.

Подтягиваем рукоятки к груди. При этом локти идут вдоль туловища.

Разгибаем руки и возвращаем рукоятки на место.

Выполняем шесть подходов по 20 раз.

Суперсет: тяга штанги к подбородку + махи в наклоне

Тяга штанги к подбородку

Техника выполнения:

Стоим ровно, руки опущены перед собой. В руки берём волнистый гриф.

Поднимаем гриф вверх до уровня груди. Локти разводятся в стороны и поднимаются выше плеч.

После гриф опускаем обратно вниз перед собой.

Фото: istockphoto.com

Махи в наклоне

Техника выполнения:

Садимся на банкетку. Сгибаемся, опускаем грудь на колени.

Руки опускаем вниз и берём в них гантели.

Из этого положения поднимаем гантели вверх.

При этом локти чуть согнуты и отходят за спину.

После чего руки вновь опускаем.

Выполняем пять подходов по 20 раз.

Суперсет: бицепс на скамье Скотта + молот

Бицепс на скамье Скотта

Техника выполнения:

Садимся на сидение тренажёра.

Грудью упираемся в одну поверхность скамьи. Локти кладём на вторую её поверхность.

Берём в руки волнистый гриф.

Из этого положения сгибаем руки, не доводя гриф до плеч.

После вновь опускаем гриф, не разгибая при этом локти до конца.

Молот

Техника выполнения:

Встаём ровно, руки с гантелями опущены вдоль туловища и плотно прижаты к корпусу.

Сгибаем локти, поднимая при этом гантели до уровня груди.

Опускаем гантели обратно.

Выполняем пять подходов по 20 раз.

6-й день — ноги

Суперсет: гиперэкстензия + скручивания

Гиперэкстензия

Техника выполнения:

Опираемся бёдрами о банкетку.

Фиксируем ноги валиком. Руки держим у подборка.

Сгибаемся в пояснице, опуская тело чуть ниже уровня банкетки.

Вновь выпрямляем спину.

Скручивания

Техника выполнения:

Ложимся на спину. Ноги поднимаем вверх и сгибаем в коленях. Стопы скрещиваем.

Руки держим за головой.

Из этого положения поднимаем туловище вверх к ногам.

Затем снова опускаемся на спину.

Выполняем пять подходов по 20 раз.

Фото: istockphoto.com

Суперсет: разгибание ног в тренажере + выпады с гантелями

Разгибание ног сидя

Техника выполнения:

Садимся в тренажёр, помещаем стопы под валик.

Разгибаем колени и выпрямляем ноги.

После сгибаем ноги обратно.

Выпады назад с гантелями

Техника выполнения:

Встаём ровно, руки с гантелями опущены вдоль туловища.

Делаем длинный шаг назад правой ногой.

Выпрямляемся и возвращаем ногу на место.

Повторяем это же с левой ногой.

Выполняем пять подходов по 30 раз.

Фото: istockphoto.com

Суперсет: жим ногами + мёртвый жим

Жим ногами

Техника выполнения:

Ложимся в тренажёр. Ставим ноги на платформу примерно на ширине плеч.

Сгибаем ноги, подтягивая колени к груди.

Выжимаем платформу вверх.

Мёртвый жим

Техника выполнения:

Стоим над штангой. Сгибаем ноги в коленях и наклоняем тело вперёд.

Берёмся за штангу.

Разгибаемся уже вместе с ней.

После этого вновь опускаем штангу вниз, сгибая колени и наклоняя тело вперёд. Не кладём штангу на пол до окончания упражнения.

Выполняем пять подходов по 20 раз.

Суперсет: голень сидя + подъёмы на носки стоя

Голень сидя

Техника выполнения:

Садимся в тренажёр.

Ставим носки на платформу, а колени помещаем под специальные подушечки.

Из этого положения ставим ноги на носки.

После опускаемся обратно вниз пятками.

Подъём на носки стоя

Техника выполнения:

Встаём носками на специальную платформу. При этом пятки остаются висеть в воздухе.

Опускаем пятки ниже уровня платформы. После поднимаемся на носки.

Вновь опускаем пятки вниз.

Выполняем шесть подходов по 30 раз.

С таким насыщенным комплексом упражнений даже кардионагрузок не понадобится. У вашего тела просто не останется иного выхода, кроме как выглядеть на все сто.

Подробное выполнение упражнений смотрите в видео на «Чемпионате».

Источник: Muscle Russia.