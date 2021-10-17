Как подсушиться за 6 дней: большой комплекс упражнений для мужчин

Достаточно ли для вас просто нарастить внушительную мышечную массу? Или же вам необходимо рельефное тело с четко очерченными мышцами? Избавиться от лишней воды в организме поможет сушка. Делимся с вами программой тренировок на шесть дней, которая поможет приблизиться к телу мечты. Но учтите, легко не будет!
В рамках этой программы можно есть достаточное количество углеводов и не делать кардио. Из минусов – то, что она достаточно сложна. Я использую программу для подготовки к соревнованиям и делаю от пяти до семи подходов. Но тем, кто не собирается участвовать в соревнованиях, будет достаточно и трёх-четырёх.
1-й день — грудь/плечи/трицепс
Жим штанги лёжа
Техника выполнения:
- Ложимся на банкетку под штангу. Глаза находятся примерно под грифом.
- Берёмся за штангу широким хватом.
- Снимаем её со стойки и опускаем до уровня груди.
- Выжимаем штангу вверх.
- Затем снова опускаем до касания груди.
- По завершении упражнения возвращаем штангу на стойку.
Выполняем три подхода: первый — 15 раз, второй — 12, третий – 8.
Фото: istockphoto.com
Жим гантелей лёжа
Техника выполнения:
- Ложимся спиной на банкетку, ногами упираемся в пол.
- В каждой руке держим по гантели и сгибаем локти до прямого угла.
- Руки разводим в стороны так, чтобы и гантели, и локти оказались на уровне груди.
- Из этого положения поднимаем гантели вперёд. В самой верхней точке гантели соприкасаются между собой.
- Опускаем гантели до тех пор, пока локти не будут согнуты под прямым углом.
Выполняем три подхода по 8-10 раз.
Жим в техножиме
Для выполнения этого упражнения выбирайте любой тренажёр для жима сидя.
Техника выполнения:
- Садимся на сиденье тренажёра.
- Берёмся за поручни. Локти разведены в стороны.
- Выжимаем вперёд поручни.
- Возвращаемся в исходное положение.
Выполняем три подхода по 10 раз.
Отжимания на брусьях
Техника выполнения:
- Встаём между брусьев и берёмся за них.
- Выжимаем себя вверх до полного выпрямления рук.
- Из этого положения опускаем туловище так, чтобы локти оказались согнуты на 90°.
- Возвращаемся в исходное положение.
Выполняем два подхода по 8-10 раз.
Фото: istockphoto.com
Жим в Смите сидя на плечи
Техника выполнения:
- Ставим банкетку под тренажёр Смита.
- Гриф размещаем на уровне груди.
- Садимся на банкетку и берёмся за гриф средним хватом.
- Из этого положения жмём вверх до полного выпрямления рук.
- Возвращаемся в исходное положение.
Выполняем два подхода по 10-12 раз.
Жим гантелей сидя
Техника выполнения:
- Садимся на банкетку, спиной упираемся в спинку.
- В каждой руке держим по гантели.
- Поднимаем гантели до уровня плеч.
- Из этого положения выжимаем их вверх.
- Затем вновь опускаем к плечам.
Выполняем три подхода по 10-12 раз.
Разгибание гантели в наклоне
Техника выполнения:
- Упираемся коленом и рукой в банкетку с одного бока.
- Другой ногой стоим на полу, в прямой руке держим гантель.
- Сгибаем руку с гантелью. Из этого положения выпрямляем руку, отводя гантель назад.
- Затем вновь сгибаем локоть.
Выполняем 3-4 подхода по 12 раз на каждую руку.
Фото: istockphoto.com
Французский жим лёжа
Техника выполнения:
- Ложимся на банкетку. В руки берём изогнутый гриф узким хватом.
- Поднимаем руки вверх, затем сгибаем, опуская тем самым гриф за голову. Локти при этом чуть разведены в стороны.
- Из этого положения разгибаем руки и поднимаем гриф над головой.
- Снова сгибаем руки, возвращаемся в исходное положение.
Выполняем три подхода по 12-15 раз.
2-й день — спина/плечи/бицепс
Подтягивания
Техника выполнения:
- Берёмся за перекладину. Повисаем на ней на прямых руках.
- Подтягиваем туловище в перекладине до касания её подбородком.
- Опускаемся обратно в исходное положение.
Выполняем четыре подхода по 8-10 раз.
Тяга штанги в наклоне
Техника выполнения:
- Стоя над штангой, слегка сгибаем колени и наклоняем туловище.
- Берём в прямые опущенные руки штангу.
- Подтягиваем штангу к пояснице. При этом локти сгибаются и отводятся назад.
- Возвращаемся в исходное положение.
Выполняем три подхода по 8-12 раз.
Фото: istockphoto.com
Тяга вертикального блока узким хватом
Техника выполнения:
- Садимся лицом к блоку. Берёмся за рукоятку узким хватом.
- Из этого положения подтягиваем их к груди. Локти при этом идут вдоль туловища.
- Спина чуть отклоняется во время тяги.
- Затем возвращаем рукоятку наверх. Руки до конца не разгибаем.
Выполняем три подхода по 10-12 раз.
Тяга гантели в наклоне
Техника выполнения:
- Упираемся коленом и рукой в банкетку с одного бока.
- Другой ногой стоим на полу, а в прямой руке держим гантель.
- Поднимаем гантель до уровня груди. Локоть при этом сгибается и поднимается выше уровня спины.
- Опускаем гантель.
Выполняем четыре подхода по 10 раз.
Вертикальная рычажная тяга
Техника выполнения:
- Садимся лицом к тренажёру.
- Вытягиваем руки вверх и берёмся за рукоятки.
- Подтягиваем их к груди. При этом локти разводим в стороны.
- После выпрямляем руки обратно вверх.
Выполняем четыре подхода по 10 раз.
Гиперэкстензия
Техника выполнения:
- Опираемся внешней поверхностью бедра о специальную банкетку. Ноги зафиксированы под валиками.
- Руки держим у подбородка.
- Опускаем туловище вниз чуть ниже уровня тренажёра.
- Вновь выпрямляем спину.
Выполняем четыре подхода по 15 раз.
Фото: istockphoto.com
Молот
Техника выполнения:
- Встаём ровно, руки опущены вдоль туловища. В каждой держим по гантеле.
- Локти плотно прижаты к корпусу.
- Сгибаем локти, поднимая при этом гантели к плечам.
- Опускаем руки обратно.
Выполняем четыре подхода по 12 раз.
Подъём гантелей сидя
Техника выполнения:
- Сидим на специальной банкетке, уперевшись в спинку.
- Руки опущены вдоль туловища.
- В каждой из рук держим по гантели.
- Сгибаем поочерёдно левую руку и правую руку.
Выполняем пять подходов по 12 раз.
Суперсет: махи из-за спины + подъёмы перед собой
Махи из-за спины
Техника выполнения:
- Встаём правым боком к блоковому тренажёру.
- Берём рукоятку в левую руку.
- Чуть сгибаем руку в локте и отводим её вверх и в сторону, поднимая до уровня плеча.
- После вновь опускаем руку, отводя чуть за спину.
Подъёмы перед собой
- Встаём спиной к блоку.
- Берёмся за рукоятку. Рука опущена вдоль туловища.
- Из этого положения поднимаем руку перед собой, доводя до уровня плеч.
- Опускаем обратно.
Делаем четыре подхода по 12 раз на каждую руку.
Фото: istockphoto.com
3-й день — ноги/плечи
Разгибание ног сидя
Техника выполнения:
- Садимся в тренажёр, помещаем ноги под валик.
- Разгибаем колени и выпрямляем ноги.
- После сгибаем ноги обратно.
Выполняем четыре подхода по 15 раз.
Приседания с грифом
Техника выполнения:
- Встаём прямо, ноги на ширине плеч.
- Кладём на плечи гриф, придерживаем его руками.
- Делаем приседание.
- Встаём обратно вверх, разгибая колени.
Делаем три подхода: первый — 15 раз, второй — 12, третий — 10.
Жим ногами
Техника выполнения:
- Ложимся в тренажёр. Ставим ноги на платформу примерно на ширине плеч.
- Сгибаем ноги, подтягивая колени к груди.
- Выжимаем платформу вверх.
Выполняем четыре подхода по 10-12 раз.
Фото: istockphoto.com
Сгибание ног лёжа
Техника выполнения:
- Ложимся в тренажёр на живот. Фиксируем стопы валиком.
- Сгибаем ноги, подводя пятки к бёдрам.
- Разгибаем ноги обратно.
Выполняем четыре подхода по 15 раз.
Махи гантелями в стороны из положения сидя
Техника выполнения:
- Садимся на банкетку. Берём в каждую руку по гантели.
- Опускаем руки вниз, вдоль туловища.
- Из такого положения поднимаем руки вверх и в стороны, доводя их до уровня плеч.
- Опускаем руки обратно вниз.
Выполняем пять подходов по 12 раз.
Тяга к подбородку стоя
Техника выполнения:
- Стоим ровно, руки опущены перед собой.
- В руки берём изогнутый гриф.
- Поднимаем гриф вверх до уровня груди. При этом локти разводятся в стороны и поднимаются выше плеч.
- После гриф опускаем обратно вниз перед собой.
Выполняем пять подходов по 12 раз.
Фото: istockphoto.com
Махи в наклоне
Техника выполнения:
- Садимся на банкетку. Сгибаемся, опускаем грудь на колени.
- Руки опускаем вниз и берём гантели.
- Из этого положения поднимаем гантели вверх. Локти чуть согнуты и отходят за спину.
- Вновь опускаем руки.
Выполняем пять подходов по 12 раз.
Махи в кроссовере
Техника выполнения:
- Встаём между двумя блоками в кроссовере.
- Берём в правую руку рукоятку от левого блока и наоборот.
- Выводим руки вперёд и слегка сгибаем их в локтях.
- Скрещённые таким образом руки разводим в стороны, отводя локти за спину.
- После вновь возвращаем руки в скрещённое положение.
Выполняем пять подходов по 12 раз.
4-й день — грудь/плечи/трицепс
Суперсет: жим штанги лёжа + развод гантелей лёжа
Жим штанги лёжа
Техника выполнения:
- Ложимся на банкетку под штангу. Берёмся за гриф широким хватом.
- Снимаем штангу со стойки и опускаем до уровня груди.
- Выжимаем штангу вверх.
- Затем снова опускаем до касания груди.
- По завершении упражнения возвращаем штангу на стойку.
Фото: istockphoto.com
Развод гантелей лёжа
Техника выполнения:
- Ложимся на банкетку. В каждой из рук держим по гантели.
- Сводим прямые руки с гантелями над головой.
- Из этого положения разводим руки в стороны.
- Затем вновь сводим руки над головой.
Выполняем пять подходов по 20 раз.
Суперсет: жим гантелей лёжа + кроссовер
Жим гантелей лёжа
Техника выполнения:
- Ложимся спиной на банкетку, ногами упираемся в пол.
- В каждой из рук держим по гантели и сгибаем локти до прямого угла.
- Руки разводим в стороны так, чтобы и гантели, и локти оказались на уровне груди.
- Из этого положения поднимаем гантели вперёд.
- В самой верхней точке гантели соприкасаются между собой.
- Затем вновь опускаем гантели до тех пор, пока локти не будут согнуты под прямым углом.
Кроссовер
Техника выполнения:
- Встаём между двумя блоками в кроссовере.
- Берёмся правой рукой за рукоятку правого блока, а левой — за рукоятку левого.
- Разводим руки в стороны, чуть согнув их в локтях.
- Из этого положения сводим руки к центру.
- После вновь разводим их в стороны.
Выполняем пять подходов по 20 раз.
Суперсет: махи гантелями вперёд + махи гантелями в стороны + жим гантелей сидя
Махи гантелями вперёд
Техника выполнения:
- Садимся на банкетку. Берём в каждую из рук по гантели.
- Опускаем руки вниз, вдоль туловища.
- Из такого положения поднимаем руки вверх и вперёд, доводя их до уровня плеч.
- Опускаем руки обратно вниз.
Фото: istockphoto.com
Махи гантелями в стороны
Техника выполнения:
- Садимся на банкетку. Берём в каждую из рук по гантели.
- Опускаем руки вниз. Из такого положения поднимаем руки вверх и в стороны, доводя их до уровня плеч.
- Опускаем руки обратно вниз.
Жим гантелей сидя
Техника выполнения:
- Садимся на банкетку, упираемся в спинку.
- В каждой руке держим по гантели.
- Поднимаем гантели до уровня плеч.
- Из этого положения выжимаем их вверх.
- Затем вновь опускаем к плечам.
Выполняем четыре подхода по 20 раз.
Суперсет: французский жим с гантелями лёжа + разгибание в блоке
Французский жим с гантелями лёжа
Техника выполнения:
- Ложимся на банкетку. В каждой руке держим по гантели.
- Поднимаем руки вверх и отводим их за голову.
- Из этого положения разгибаем руки, выводя гантели вверх.
- После вновь опускаем их за голову.
Разгибание в блоке
Техника выполнения:
- Встаём лицом к блоку.
- Берёмся за косички обеими руками. Держим руки согнутыми перед собой.
- Из этого положения разгибаем руки и опускаем шнуры до уровня поясницы.
- После возвращаем руки в исходное положение.
Выполняем пять подходов по 20 раз.
Шраги с гантелями
Техника выполнения:
- Встаём ровно, руки опущены вдоль туловища. В каждой из рук держим по гантели.
- Из этого положения поднимаем плечи.
- После вновь опускаем их обратно.
Выполняем пять подходов по 17-20 раз.
Фото: istockphoto.com
5-й день — спина/дельты/бицепс
Суперсет: тяга блока к груди сидя + тяга блока к животу
Тяга блока к груди сидя широким хватом
Техника выполнения:
- Садимся лицом к блоку. Упираемся ногами в платформу.
- Берёмся за рукоять блока широким хватом.
- Подтягиваем рукоять к груди.
- Локти при этом разведены в стороны.
- После возвращаемся в исходное положение.
Тяга блока к животу
Техника выполнения:
- Садимся лицом к блоку.
- Берёмся за рукоятки узким хватом. Из этого положения подтягиваем рукоятки к животу. Локти при этом идут вдоль туловища.
- Спина чуть отклоняется во время тяги.
- Затем возвращаем рукоятки в исходное положение. Руки до конца не разгибаем.
Выполняем шесть подходов по 20 раз.
Суперсет: тяга рычажная вертикальная + тяга рычажная горизонтальная
Тяга рычажная вертикальная
Техника выполнения:
- Садимся лицом к тренажёру.
- Вытягиваем руки вверх и берёмся за рукоятки тренажёра.
- Подтягиваем их к груди. При этом локти разводим в стороны.
- После выпрямляем руки обратно вверх.
Тяга рычажная горизонтальная
Техника выполнения:
- Садимся в тренажёр, упираемся грудью в подушечку.
- Берёмся руками за рукоятки тренажёра.
- Подтягиваем рукоятки к груди. При этом локти идут вдоль туловища.
- Разгибаем руки и возвращаем рукоятки на место.
Выполняем шесть подходов по 20 раз.
Суперсет: тяга штанги к подбородку + махи в наклоне
Тяга штанги к подбородку
Техника выполнения:
- Стоим ровно, руки опущены перед собой. В руки берём волнистый гриф.
- Поднимаем гриф вверх до уровня груди. Локти разводятся в стороны и поднимаются выше плеч.
- После гриф опускаем обратно вниз перед собой.
Фото: istockphoto.com
Махи в наклоне
Техника выполнения:
- Садимся на банкетку. Сгибаемся, опускаем грудь на колени.
- Руки опускаем вниз и берём в них гантели.
- Из этого положения поднимаем гантели вверх.
- При этом локти чуть согнуты и отходят за спину.
- После чего руки вновь опускаем.
Выполняем пять подходов по 20 раз.
Суперсет: бицепс на скамье Скотта + молот
Бицепс на скамье Скотта
Техника выполнения:
- Садимся на сидение тренажёра.
- Грудью упираемся в одну поверхность скамьи. Локти кладём на вторую её поверхность.
- Берём в руки волнистый гриф.
- Из этого положения сгибаем руки, не доводя гриф до плеч.
- После вновь опускаем гриф, не разгибая при этом локти до конца.
Молот
Техника выполнения:
- Встаём ровно, руки с гантелями опущены вдоль туловища и плотно прижаты к корпусу.
- Сгибаем локти, поднимая при этом гантели до уровня груди.
- Опускаем гантели обратно.
Выполняем пять подходов по 20 раз.
6-й день — ноги
Суперсет: гиперэкстензия + скручивания
Гиперэкстензия
Техника выполнения:
- Опираемся бёдрами о банкетку.
- Фиксируем ноги валиком. Руки держим у подборка.
- Сгибаемся в пояснице, опуская тело чуть ниже уровня банкетки.
- Вновь выпрямляем спину.
Скручивания
Техника выполнения:
- Ложимся на спину. Ноги поднимаем вверх и сгибаем в коленях. Стопы скрещиваем.
- Руки держим за головой.
- Из этого положения поднимаем туловище вверх к ногам.
- Затем снова опускаемся на спину.
Выполняем пять подходов по 20 раз.
Фото: istockphoto.com
Суперсет: разгибание ног в тренажере + выпады с гантелями
Разгибание ног сидя
Техника выполнения:
- Садимся в тренажёр, помещаем стопы под валик.
- Разгибаем колени и выпрямляем ноги.
- После сгибаем ноги обратно.
Выпады назад с гантелями
Техника выполнения:
- Встаём ровно, руки с гантелями опущены вдоль туловища.
- Делаем длинный шаг назад правой ногой.
- Выпрямляемся и возвращаем ногу на место.
- Повторяем это же с левой ногой.
Выполняем пять подходов по 30 раз.
Фото: istockphoto.com
Суперсет: жим ногами + мёртвый жим
Жим ногами
Техника выполнения:
- Ложимся в тренажёр. Ставим ноги на платформу примерно на ширине плеч.
- Сгибаем ноги, подтягивая колени к груди.
- Выжимаем платформу вверх.
Мёртвый жим
Техника выполнения:
- Стоим над штангой. Сгибаем ноги в коленях и наклоняем тело вперёд.
- Берёмся за штангу.
- Разгибаемся уже вместе с ней.
- После этого вновь опускаем штангу вниз, сгибая колени и наклоняя тело вперёд. Не кладём штангу на пол до окончания упражнения.
Выполняем пять подходов по 20 раз.
Суперсет: голень сидя + подъёмы на носки стоя
Голень сидя
Техника выполнения:
- Садимся в тренажёр.
- Ставим носки на платформу, а колени помещаем под специальные подушечки.
- Из этого положения ставим ноги на носки.
- После опускаемся обратно вниз пятками.
Подъём на носки стоя
Техника выполнения:
- Встаём носками на специальную платформу. При этом пятки остаются висеть в воздухе.
- Опускаем пятки ниже уровня платформы. После поднимаемся на носки.
- Вновь опускаем пятки вниз.
Выполняем шесть подходов по 30 раз.
С таким насыщенным комплексом упражнений даже кардионагрузок не понадобится. У вашего тела просто не останется иного выхода, кроме как выглядеть на все сто.
Подробное выполнение упражнений смотрите в видео на «Чемпионате».
Источник: Muscle Russia.