Эктор Бельерин: новая икона футбольного стиля из Испании

Первый, кому удалось сместить с модного пьедестала самого Дэвида Бекхэма.

Кто-то скажет: «У футболистов в голове один футбол». Эктор Бельерин, выступающий с этого года за испанский «Бетис», будет с этим категорически не согласен.

Бельерин — постоянный гость недель мод, на которых он постоянно попадает в объективы камер, его необычный стиль приковывает к себе взгляды людей. Испанский футболист отлично умеет сочетать в своих образах на первый взгляд совершенно несочетаемые вещи.

Даже известный американский дизайнер Вирджил Абло отметил вкус Эктора в одежде, и вследствие этого футболист оказался на подиуме во время показа SS20 модного дома Louis Vuitton, чем может похвастаться далеко не каждая модель.

Своя коллекция с крупным брендом

Испанец отлично разбирается в модных трендах, в 2018 году он уже признавался изданием Highsnobiety самым стильным футболистом в мире, а H&M выпустил с ним совместную коллекцию.

В капсулу Edition by Héctor Bellerín вошли базовые мужские вещи, которые полностью состоят из экологичных материалов. Представители компании говорят, что футболист принимал участие во всех этапах создания коллекции.

Смена стиля и любовь к винтажу

В современном мире моды крайне важно уметь меняться вместе со своими предпочтениями в одежде, чтобы оставаться в тренде. В феврале этого года Эктор поделился рассуждениями о своём стиле и стремлении быть максимально экологичным.

За последнее время мой стиль радикально поменялся. Он стал более зрелым, я больше ориентирован на комфорт. Я практически перестал покупать новую одежду. Покупаю винтаж или вещи, которые прослужат мне вечно. Раньше я не знал, как работает вторичное использование, но теперь понимаю, что можно сделать со старыми вещами.

Бельерин заявил, что ему порой стыдно смотреть на себя на старых фотографиях: «Я был молод и хотел попробовать всё, у меня не было тормозов». Эктор перестал одеваться столь экстравагантно, в его образах стали преобладать винтажные вещи, а сам он объявил себя противником загрязнения природы и потому, по его словам, научился давать старым вещам вторую жизнь.

Новую кожаную одежду Бельерин и вовсе перестал покупать. «Мой девиз – использовать то, что у тебя уже есть».

Также испанец раскрыл несколько своих секретов: любимая вещь в гардеробе – куртка Craig Green, самые стильные парни на свете — Чендлер Бинг, A$AP Rocky и Канье Уэст, а самый модный футболист — Тьемуэ Бакайоко.

Однако и про футбол Бельерин не забывает. В этом году он перебрался в «Бетис», выступающий в испанской Ла Лиге, где планирует получить желанную игровую практику, которой ему так недоставало во время игры за лондонский «Арсенал».