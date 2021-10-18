Домашняя тренировка на пресс всего за 10 минут в день

Приблизиться к рельефному животу помогут восемь простых упражнений.
Бытует мнение, что добиться появления кубиков пресса в домашних условиях крайне сложно. Мы готовы это опровергнуть и провести интенсивную тренировку, результат которой будет виден уже через несколько недель.
Комплекс упражнений укрепит мышцы живота и улучшит рельефность пресса.
Ложимся на спину. Руки кладём под таз. Ноги выпрямляем.
Подтягиваем согнутые в коленях ноги к груди и чуть приподнимаем таз.
Возвращаемся в исходное положение.
Поочерёдный подъём ног со скручиваниями
Техника выполнения:
Руки держим за головой, ноги согнуты в коленях.
Поднимаем по очереди каждую ногу к груди и тянемся ей навстречу корпусом.
При каждом подъёме стараемся локтями дотянуться до колена поднятой ноги.
Скручивания по диагонали к противоположному колену
Техника выполнения:
Кладём левую ногу на правую, обе ноги согнуты в коленях.
Выполняем подъёмы туловища, стараясь правым локтем дотянуться до колена левой ноги.
Меняем стороны и повторяем упражнение.
Фото: istockphoto.com
Скручивания «Книжка»
Техника выполнения:
Садимся на коврик, ноги сгибаем в коленях, руки немного согнуты в локтях вдоль корпуса.
Скручиваемся, стараясь подтянуть колени к корпусу.
Одновременно разгибаем колени и корпус.
Пульсирующие скручивания
Техника выполнения:
Руки скрещены, держатся за плечи. Ноги согнуты.
Поднимаем верхнюю часть корпуса, задерживаем себя на несколько секунд.
Опускаемся в исходное положение.
Тренировка окончена.
Чтобы достичь хорошего результата, делайте эту тренировку каждый день. Уже через месяц вы увидите результаты и выработаете привычку тренироваться ежедневно. Начните заниматься уже сегодня, чтобы прокачать свой пресс в кратчайшие сроки. Всё зависит лишь от вашего упорства и желания.
Подробное выполнение упражнений смотрите в видео на «Чемпионате».