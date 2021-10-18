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Тренировка на пресс для девушек и мужчин за 10 минут в день, комплекс упражнений на пресс в домашних условиях

Домашняя тренировка на пресс всего за 10 минут в день
Алексей Дмитряев Виктор Обморнов
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Тренировка на пресс
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Приблизиться к рельефному животу помогут восемь простых упражнений.

Бытует мнение, что добиться появления кубиков пресса в домашних условиях крайне сложно. Мы готовы это опровергнуть и провести интенсивную тренировку, результат которой будет виден уже через несколько недель.

Комплекс упражнений укрепит мышцы живота и улучшит рельефность пресса.

<a href="https://www.instagram.com/dmitryaev_aleksey/?utm_medium=copy_link">Алексей Дмитряев</a>
Алексей Дмитряев
бодибилдер, бронзовый призёр «Мэнс Физик» — 2015

Эту тренировку можно делать каждый день. Она не направлена на увеличение мышечного объёма, но хорошо укрепит пресс и прорисует рельеф.

Скручивания

Техника выполнения:

  • Ложимся, ноги сгибаем в коленях.
  • Слегка отрываем плечевой пояс от пола при каждом повторении.
  • Подъёмы выполняем на выдохе.
  • Пресс держим в напряжении во время выполнения упражнения.
Важно! Каждое упражнение делаем по 20 повторений.

Фото: istockphoto.com

Подъёмы ног

Техника выполнения:

  • Ложимся на спину. Кладём руки под таз.
  • Ноги опускаем вниз, но не касаемся пола.
  • Поднимаем ноги, стараясь держать их максимально прямыми.

Скручивания к пяткам

Техника выполнения:

  • Ложимся на спину. Ноги поднимаем на уровень 90 градусов.
  • Поднимаем корпус и тянемся руками вверх к пяткам. Задерживаемся в этом положении на несколько секунд.
  • Возвращаемся в исходное положение.
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Подъёмы коленей к груди

Техника выполнения:

  • Ложимся на спину. Руки кладём под таз. Ноги выпрямляем.
  • Подтягиваем согнутые в коленях ноги к груди и чуть приподнимаем таз.
  • Возвращаемся в исходное положение.

Поочерёдный подъём ног со скручиваниями

Техника выполнения:

  • Руки держим за головой, ноги согнуты в коленях.
  • Поднимаем по очереди каждую ногу к груди и тянемся ей навстречу корпусом.
  • При каждом подъёме стараемся локтями дотянуться до колена поднятой ноги.

Скручивания по диагонали к противоположному колену

Техника выполнения:

  • Кладём левую ногу на правую, обе ноги согнуты в коленях.
  • Выполняем подъёмы туловища, стараясь правым локтем дотянуться до колена левой ноги.
  • Меняем стороны и повторяем упражнение.

Фото: istockphoto.com

Скручивания «Книжка»

Техника выполнения:

  • Садимся на коврик, ноги сгибаем в коленях, руки немного согнуты в локтях вдоль корпуса.
  • Скручиваемся, стараясь подтянуть колени к корпусу.
  • Одновременно разгибаем колени и корпус.

Пульсирующие скручивания

Техника выполнения:

  • Руки скрещены, держатся за плечи. Ноги согнуты.
  • Поднимаем верхнюю часть корпуса, задерживаем себя на несколько секунд.
  • Опускаемся в исходное положение.

Тренировка окончена.

Чтобы достичь хорошего результата, делайте эту тренировку каждый день. Уже через месяц вы увидите результаты и выработаете привычку тренироваться ежедневно. Начните заниматься уже сегодня, чтобы прокачать свой пресс в кратчайшие сроки. Всё зависит лишь от вашего упорства и желания.

Подробное выполнение упражнений смотрите в видео на «Чемпионате».

Источник: Muscle Russia.

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