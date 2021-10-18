Домашняя тренировка на пресс всего за 10 минут в день

Бытует мнение, что добиться появления кубиков пресса в домашних условиях крайне сложно. Мы готовы это опровергнуть и провести интенсивную тренировку, результат которой будет виден уже через несколько недель.

Комплекс упражнений укрепит мышцы живота и улучшит рельефность пресса.

Алексей Дмитряев бодибилдер, бронзовый призёр «Мэнс Физик» — 2015 Эту тренировку можно делать каждый день. Она не направлена на увеличение мышечного объёма, но хорошо укрепит пресс и прорисует рельеф.

Скручивания

Техника выполнения:

Ложимся, ноги сгибаем в коленях.

Слегка отрываем плечевой пояс от пола при каждом повторении.

Подъёмы выполняем на выдохе.

Пресс держим в напряжении во время выполнения упражнения.

Важно! Каждое упражнение делаем по 20 повторений.

Фото: istockphoto.com

Подъёмы ног

Техника выполнения:

Ложимся на спину. Кладём руки под таз.

Ноги опускаем вниз, но не касаемся пола.

Поднимаем ноги, стараясь держать их максимально прямыми.

Скручивания к пяткам

Техника выполнения:

Ложимся на спину. Ноги поднимаем на уровень 90 градусов.

Поднимаем корпус и тянемся руками вверх к пяткам. Задерживаемся в этом положении на несколько секунд.

Возвращаемся в исходное положение.

Подъёмы коленей к груди

Техника выполнения:

Ложимся на спину. Руки кладём под таз. Ноги выпрямляем.

Подтягиваем согнутые в коленях ноги к груди и чуть приподнимаем таз.

Возвращаемся в исходное положение.

Поочерёдный подъём ног со скручиваниями

Техника выполнения:

Руки держим за головой, ноги согнуты в коленях.

Поднимаем по очереди каждую ногу к груди и тянемся ей навстречу корпусом.

При каждом подъёме стараемся локтями дотянуться до колена поднятой ноги.

Скручивания по диагонали к противоположному колену

Техника выполнения:

Кладём левую ногу на правую, обе ноги согнуты в коленях.

Выполняем подъёмы туловища, стараясь правым локтем дотянуться до колена левой ноги.

Меняем стороны и повторяем упражнение.

Фото: istockphoto.com

Скручивания «Книжка»

Техника выполнения:

Садимся на коврик, ноги сгибаем в коленях, руки немного согнуты в локтях вдоль корпуса.

Скручиваемся, стараясь подтянуть колени к корпусу.

Одновременно разгибаем колени и корпус.

Пульсирующие скручивания

Техника выполнения:

Руки скрещены, держатся за плечи. Ноги согнуты.

Поднимаем верхнюю часть корпуса, задерживаем себя на несколько секунд.

Опускаемся в исходное положение.

Тренировка окончена.

Чтобы достичь хорошего результата, делайте эту тренировку каждый день. Уже через месяц вы увидите результаты и выработаете привычку тренироваться ежедневно. Начните заниматься уже сегодня, чтобы прокачать свой пресс в кратчайшие сроки. Всё зависит лишь от вашего упорства и желания.

Подробное выполнение упражнений смотрите в видео на «Чемпионате».

Источник: Muscle Russia.