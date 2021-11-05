«Фотография не дала мне умереть от скуки»: как скейтбордист сменил доску на камеру

Мы запустили проект о топовых атлетах, которые завершили свою карьеру в спорте и нашли для себя новое занятие. Увлечения перерастали в новые профессии, которые начали приносить немаленький доход. Это ли не доказательство тому, что, если одна дверь закрывается, где-то обязательно открывается другая? Мы с этим согласны, а наши герои с лёгкостью убедят в этом и вас.

Виктор Магдеев бывший профессиональный скейтбордист, фотограф, владелец кафе Рассказывает о скейтбординге, карьере фотографа и желании быть первым во всём.

В переводе — «победитель»

Во-первых, я татарин, хотя и живу в Казахстане. Многие сразу задают вопрос: «Почему тебя зовут Виктор?». Я и сам задавался вопросом. У меня братьев зовут Ринат, Рифат, дедушка Хасан, мама Эльмира, а я — Виктор.

Мама — учитель английского языка — ответила, что в переводе с английского Виктор — победитель. А она хотела, чтобы я всегда и во всём был первым.

И, видимо, как я думаю, это сильно отпечаталось на мне. Так что, когда я занимался в детстве брейк-дансом, был в самой сильной команде на уровне Кызылорды, мы постоянно выигрывали соревнования. Потом я ушёл в скейтбординг, стал первым атлетом Red Bull в Центральной Азии и долгое время был чемпионом Казахстана. Правда, в последние годы я уже не катаюсь на профессиональном уровне, ушёл из спорта несколько лет назад из-за травмы.

Доска на роликовых колёсиках

В детстве я занимался разными видами спорта: от футбола до танцев. Я родом из Кызылорды, но в мои 12 лет семья перебралась в Алма-Ату. Помню, что на одном из городских мероприятий я увидел ребят со скейтами и влюбился в этот вид спорта.

Скейтбординг — особая культура и стиль жизни. При этом дисциплина не самая простая. Тебе необходимо выполнять трюки на доске, которая норовит всё время выскользнуть из-под ног, нет тренера, который бы постоянно «пинал». Всё зависит только от тебя самого и желания.

Буквально через год катания я решил, что у меня достаточно высокий уровень, чтобы начать выступать на соревнованиях. К нам в город как раз приехала «Сникерс Урбания», и я, конечно же, туда отправился. Напоминаю, уровень у меня был «запредельный» (смеётся).

На самом соревновании ноги очень сильно тряслись, я волновался, трюки не получались. В итоге я не смог там победить. Было так грустно, что я даже расплакался дома, но решил для себя, что необходимо выиграть через год. А дальше понеслось.

Я вставал каждый день в 9 утра и до 9 вечера только и делал, что катался на скейте, чтобы доказать всем, на что я способен и что я победитель.

У меня была специальная тетрадь, в которую я записывал все свои трюки и отмечал те, которые получались 10 из 10. Всегда делал по 10 повторений и стремился улучшать результат. Можно сказать, что я тренировался как настоящий профессиональный спортсмен (смеётся). У меня была цель выиграть «Урбанию», и я это сделал в 2006 году. А потом по 2011 год я был чемпионом Казахстана по скейтбордингу. Слишком серьёзно отнёсся к роликовой доске.

В течение шести лет занимался скейтбордингом профессионально. Был чемпионом и призёром абсолютно всех контестов в Казахстане и на нескольких крупных турнирах в СНГ. Меня приглашали на международные соревнования по всему миру. Планы были амбициозные. Red Bull взял в команду, и я стал первым атлетом в Центральной Азии. На тот момент у компании было чуть больше 20 райдеров в мире, и одним из них был я.

Но всё прекратилось в один момент. В апреле 2011 года я заработал травму, хотя у меня уже было приглашение на чемпионат Европы по скейтбордингу.

Момент Х

Падение было по глупости, хотелось выпендриться. Это случилось на соревнованиях в Китае.

Там было много международных спортсменов, и я хотел «блеснуть», но, к сожалению, переоценил свои силы. Сильно переоценил.

За что и расплатился разрывом передней крестообразной связки коленного сустава. Дальше меня ждали две операции. Врачи собрали колено обратно, но восстановиться до прежнего уровня я так и не смог. С большим спортом пришлось завязать навсегда.

Ощущения, что жизнь закончилась, конечно, были, но глубокой депрессии не было. Мне с этим повезло. Полученная травма кардинально изменила моё отношение к той жизни, которая была до этого. Операция заставила повзрослеть, «спуститься с неба» и многое переосмыслить. Моя жена, когда вспоминала, каким я был «на пике», говорила, что до травмы я был слишком самоуверенным и не нравился ей.

Надо сказать, что скейтбординг остался в моей жизни. Я же говорил, что это особая культура и философия. Не просто спорт, тут музыка, одежда и люди. Кататься мне можно, но, естественно, без пролётов на 13 ступеней и вращений на тысячи градусов. Стараюсь всегда брать с собой доску на тот случай, если выпадет свободная минутка. Скейтбординг помогает мне держать себя в форме. Как тренажёрный зал.

Из простого хобби в работу

Фотография появилась давно, просто были моменты, когда мы были не вместе. В 2007 году я выиграл чемпионат по скейтбордингу в Казахстане. Там были призовые в размере 100 000 тенге, их мне хватило как раз на покупку первой камеры — Canon 350D. С того момента я стал пробовать фотографировать. Сначала — друзей и свои путешествия.

Когда моя карьера профессионального атлета закончилась, я почти год не знал, что делать дальше. Фотография оказалась ближе всего и не дала умереть от скуки.

Так получилось, что у меня много друзей-фотографов, они мне и помогали советами, рассказывали, что и как работает. Я не ходил в школу искусств и академии фотографии, всё сам зубрил и пробовал. Даже сейчас продолжаю совершенствовать свои знания и умения в этом ремесле.

Должен сказать, что я никогда не мечтал быть фотографом. Скейтбординг был главной целью моей жизни. Фотографировать нравилось, но думал, что это останется просто хобби.

Так как все мои друзья и знакомые остались в спорте, то первыми «моделями» были именно они — спортсмены. Когда ты лично знаком с человеком, которого снимаешь, то кадры удаётся сделать более эффектными.

Новую жизнь я начал с того, что снимал спортивные мероприятия, к сожалению, это было коммерчески невыгодно для меня. Затем я решил углубиться в fashion-индустрию. Из наблюдений за многими известными фотографами казалось, что они очень крутые и много зарабатывают. Через некоторое время понял, что в fashion нет искренности. Меня снова ждали репортажи, а ещё портреты, еда и свадьбы иногда. Время показало, что экстремальный мир и спорт вообще — это моё. В этом я отлично разбирался, понимал и чувствовал момент, когда нужно нажать на спуск затвора камеры.

Если честно, то сейчас я могу снимать в любом жанре, хотя ближе всего портреты и репортажи. Мне нравится передавать настоящие эмоции и «рассказывать истории» в одном снимке.

Следующая остановка: Шри-Ланка

По сути, нож в руки я взял, когда женился. До этого готовка была вообще неинтересна, но однажды захотелось удивить супругу.

Приготовил сначала один ужин, потом ещё, а дальше затянуло. Мне понравился процесс. Тогда я только начинал делать шаги в фотографии, и свободного времени было достаточно, поэтому я проводил его с удовольствием на кухне. Идея открыть своё собственное кафе на Шри-Ланке появилась внезапно.

В 2015 году мы съездили в медовый месяц на Шри-Ланку на две недели. Нам так понравилось, что через год мы вернулись, но уже на подольше, на два месяца. Очень не хотелось зимовать в Алма-Ате. Там нравилось абсолютно всё: менталитет людей, погода, катание на сёрфе. В 2017 году мы снова путешествовали, но на этот раз в Италию, на свадьбу к друзьям. И, будучи в Амальфи, небольшом курортном городке, увидели там концепцию жареных морепродуктов в кляре. Тогда мы сразу вспомнили, что ланкийцы не умеют готовить, от слова совсем. Грубо говоря, пережаривают и пересаливают еду. Конечно, для себя они умеют готовить, карри, рис, например, но для туристов — нет. Эту нишу стоило попытаться освоить.

Через знакомых юристов узнали, что там возможно открыть бизнес, если ты иностранец, чем мы и занялись. Поехали в поисках чего-то вроде food-трака, маленького ларька, чтобы жарить креветки и отдавать их туристам навынос, но нам несказанно повезло найти место, где есть шесть посадочных мест и барная стойка. И располагалось на «второй линии» пляжа. Sorry mom — так называлось.

Мы поделили с друзьями доли, обязанности, и я должен был там находиться как менеджер и повар. Сам разрабатывал все рецепты. Креветки получились интересными, правда, мы не дали им названия, но да, они были в кляре, кстати, в необычном, из кукурузного крахмала. Всё потому, что он не такой жирный получается.

Дела сразу пошли хорошо, в первый месяц мы приблизились к выходу в «0».

Два года наше кафе работало хорошо, мы даже попали в топ-3 на Trip Advisor, но потом случилась пандемия, которая стала ударом для всех нас.

Пришлось поставить кафе на паузу. Сейчас оно закрыто, но надеюсь, что в этом году получится запустить его снова. В планах есть. Сейчас думаем, как нам туда вернуться.

Наши дни

Самое крутое произошло со мной чуть больше года назад: наша семья увеличилась, родился сын. Жизнь круто изменилась в один момент и стала интереснее. Знаете, эти новые вызовы, заботы, с которыми надо справляться. Всё свободное время стараюсь проводить с семьёй. Очень не хочется пропускать взросление маленького человека.

Всё завязано на семье и приоритеты в работе тоже. Сейчас большую часть рабочего графика занимает коммерческая фотография: съёмки во время конференций, реклама, коллаборации с разными брендами телефонов.

Стараюсь достаточно времени уделять развитию экстремальной фотографии. Продолжаю плотно работать с офисом Red Bull в Казахстане. Недавно при их поддержке состоялась моя первая персональная фотовыставка.

Готовить тоже продолжаю, но реже, больше для удовольствия и только дома. Правда, прошедшей весной был один интересный опыт — это guest burger, в местной бургерной «Бродвей бургер» по нашему рецепту из Шри-Ланки.

Конечно, о планах на будущее не очень люблю рассказывать, всегда боюсь, что могут не сбыться, но они есть: закончить ремонт в квартире и переехать в неё, возможно, слетать на Шри-Ланку с сыном и женой. Всё будет зависеть от мировой эпидемиологической ситуации, поэтому сильно загадывать не хочется.