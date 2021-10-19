Почему диетические напитки не помогают похудеть и способствуют набору лишнего веса?

Как диетические напитки приводят к набору веса? Чем они опасны?



Разбираемся вместе с нутрициологами.

Переход на диетические напитки избавит вас от угрызений совести, но никак не от лишнего веса. Низкокалорийные аналоги далеко не так безобидны, как кажется многим. Отсутствие пользы напитков с пометкой Light или Zero подкрепили научными фактами — о них читайте ниже.

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable Если вы сбрасываете вес, внимательнее следите не только за потребляемой пищей, но и за напитками.

Что говорят учёные?

Переход от сладких газировок на более здоровые аналоги может показаться очевидным первым шагом на пути к стройности — но это не так. Несмотря на то что диетические напитки — меньшее из зол, они приносят больше вреда, чем пользы. К такому выводу пришли учёные. По их словам, напитки, содержащие искусственные подсластители, усиливают тягу к еде, разжигают аппетит и вызывают привыкание — особенно у людей с избыточным весом. Конечно, сахарозаменители — это далеко не сахар, но нашему мозгу они всё равно нравятся. И хотя исследователи ещё не нашли однозначный ответ, уже наверняка можно сказать, что даже диетические напитки способствуют увеличению веса и приводят к нарушению обмена веществ.

Фото: unsplash.com/@jarritos

Американские учёные провели эксперимент и доказали, что низкокалорийные газировки негативно влияют на метаболизм человека. В исследовании участвовали 74 добровольца, каждый из которых выпил по 300 мл диетического напитка с искусственными подсластителями: сахарозой и сукралозой. Всем участникам можно было угоститься высококалорийными закусками. За состоянием испытуемых наблюдали учёные, через два часа измерили уровень глюкозы и инсулина в организме. И вот что обнаружили: у людей с избыточным весом гормоны, ответственные за тягу к еде, оказались повышенными.

При этом уровень других гормонов, которые дают сигнал о насыщении, снизился. Это ещё не всё: учёные заметили, что после употребления диетических напитков все участники съели немалое количество закусок. Получается, более здоровые аналоги вовсе не подавляют голод, а приводят к обратному эффекту — перееданию. В ходе эксперимента калорийность рациона участников увеличилась на целых 500 ккал. Вывод здесь напрашивается сам собой: переход на диетические напитки не приводит к нужному эффекту. Так стоит ли игра свеч?

Чем вредны диетические напитки?

Многие ошибочно полагают, что риск набрать вес от подобных напитков минимальный. Однако это не так: заменители сахара в составе могут навредить желудочно-кишечному тракту и нарушить обмен веществ. Цифра на весах в этом случае несомненно поползёт вверх. Поэтому сладкие напитки лучше обходить стороной.

Самыми безопасными заменителями сейчас считаются:

стевия (низкая калорийность, нулевой гликемический индекс);

аллюлоза (содержится в изюме, кленовом сиропе, джекфрукте);

эритритол и трегалоза.

Остальные — опасны. Например, аспартам — синтетический подсластитель, который добавляют в «диетические» газированные напитки. Он в 200 раз слаще сахара и имеет низкую калорийность — всего 4 ккал на 1 г. Однако мало кто знает, что аспартам повышает риск злокачественных заболеваний.

Ксения Пустовая нутрициолог, основатель «Школы Диетологов» Часто бывает так, что сахар в составе напитков — самый безопасный ингредиент, особенно на фоне вредных добавок. Например, у соков на фруктозе такая же энергетическая ценность, как у продуктов на сахарозе. Поэтому не обманывайтесь утверждением, будто фруктоза полезнее сахара.



Сахарозаменитель полностью перерабатывается в печени (без участия инсулина) — другие клетки организма неспособны напрямую усваивать фруктозу. Из-за этого и других биохимических процессов происходит активный синтез жирных кислот. Также фруктоза может быть причиной метаболического синдрома. Люди в этом случае стремительно набирают вес, от которого избавиться без лечения практически невозможно.

Вот в чём заключается вред популярных диетических напитков.

Протеиновые коктейли и смузи

Елена: Оба эти напитка относятся к категории полезных, но не с точки зрения калорийности. В надежде похудеть многие выпивают протеиновый коктейль после тренировки, заменяя в большинстве случаев этим ужин. Но в порции протеинового напитка объёмом примерно 400 мл содержится 400 ккал. А в смузи такого же объёма — почти 14 ложек сахара. Поэтому вопреки общественному мнению эти напитки сбросить вес не помогут.

Свежевыжатые соки

То, что свежевыжатый сок помогает сбросить вес, — это миф. Всё как раз наоборот. В порции яблочного, грушевого и персикового сока объёмом 400 мл содержится около 12 ложек сахара, апельсинового — 10, вишнёвого — восемь, морковного — пять. При этом одно из главных правил при похудении — отказ от сахара. Поэтому тем, кто худеет, лучше пить свежевыжатые соки из шпината, сельдерея, огурцов, лимона и имбиря.

Фото: unsplash.com/@jansedivy

Диетические газированные напитки

Между употреблением диетических газированных напитков и набором веса есть прямая взаимосвязь. Диетическим он только называется, в действительности же, напротив, способствует набору веса.

Елена: Люди, злоупотребляющие такими напитками, склонны к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, возникновению диабета и повышенному давлению. Дело в том, что диетическая газировка содержит химические подсластители, которые вреднее сахара. Пометка «диетический» — лишь реклама и хорошая возможность оправдать свой выбор в пользу «здорового» питания.

Если вы сбрасываете вес, внимательнее следите не только за пищей, но и за напитками. Добавляйте в рацион больше чая, в том числе травяного, чистой питьевой воды и свежевыжатых соков с минимальным количеством сахара.