Если своевременно выявить отклонения, можно предотвратить серьёзные проблемы на ранней стадии.

Что нужно проверить осенью? 8 анализов, которые стоит сдать

Какие дефициты могут возникнуть осенью? Какие обследования необходимо пройти?



Разбираемся вместе с врачом.

Даже если вы полны сил и можете похвастаться отменным здоровьем, необходимо регулярно проходить обследования, чтобы вовремя выявить дисбаланс и проблемы в организме. Желательно делать это не реже, чем раз в год. Осенью и весной — в межсезонье — зачастую проявляются все хронические проблемы. Это может быть связано с неспособностью иммунной системы бороться с простудами или изменениями погоды, длительностью светового дня. Все эти факторы — стресс для организма, который может сказаться в том числе на эффективности тренировок.

Ирина Юзуп кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Конечно, можно перечислить множество анализов и обследований на пару миллионов рублей, но ограничимся самыми важными и показательными.

Инсулин

Этот гормон помогает перемещать глюкозу из крови в ткани. Если уровень глюкозы в анализе крови в норме, важно проверить и уровень инсулина. Этот показатель может выйти за пределы допустимого до того, как повысится сахар в крови.

Нормальные значения: 2,6-24,9 мкЕд/мл.

Фото: unsplash.com/@hansreniers

О чём говорит: повышение уровня инсулина характерно для ожирения, невосприимчивости к инсулину, фруктозной, глюкозо-галактозной непереносимости и некоторых других заболеваний. Низкий уровень инсулина может быть признаком воспаления поджелудочной железы, сахарного диабета I типа, дефицита витамина К. Спутники пониженного инсулина — неспособность набрать вес, чувствительность к холоду, низкое артериальное давление.

Ферритин

Этот белок нужен для поддержания уровня железа, необходимого для жизненно важных процессов в организме. Анализ назначают при подозрении на избыток или дефицит железа, чтобы определить причины анемии (нехватка железа или витаминов).

Нормальные значения: мужчины — 20-250 мкг/л, женщины — 10-120 мкг/л.

Однако эти показатели не говорят о норме или патологии. Копать нужно глубже. К тому же разброс довольно большой, поэтому условно идеальный показатель — в середине.

О чём это говорит: низкий уровень ферритина часто обусловлен воспалением в кишечнике, в результате чего железо не усваивается организмом. Другая причина — гипотиреоз (низкий уровень гормонов щитовидной железы). Повышенный ферритин может быть признаком диабета, аутоиммунного заболевания, рака или метаболического синдрома (ожирение, гипертония, повышенный уровень сахара и холестерола в крови).

Гомоцистеин

Тест на гомоцистеин позволяет определить недостаток витаминов В9, В12, В6. Пониженный уровень любого из перечисленных витаминов увеличивает показатель гомоцистеина в крови.

Нормальные значения: мужчины — 5,46-16,20 мкмоль/л, женщины — 4,44-13,56 мкмоль/л уровень.

Фото: unsplash.com/@anikolleshi

О чём это говорит: высокий уровень увеличивает риск инсульта, сердечного приступа, деменции, депрессии, остеопороза. Растёт он с возрастом и при курении.

Магний

Исследование на уровень магния назначают при наличии симптомов его дефицита: судорог, спутанности сознания, бессонницы, слабости в мышцах. А также чтобы выявить степень всасывания в тонкой кишке нутриентов, витаминов и микроэлементов и выяснить причины пониженного уровня калия или кальция.

Нормальные значения: 0,66-1,07 ммоль/л.

Если уровень магния в норме, это ещё не значит, что его в организме достаточно. Концентрация минерала может поддерживаться на нужном уровне за счёт «вымывания» его из тканей и костей, что негативно сказывается на общем состоянии. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

О чём это говорит: его дефицит ведёт к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, остеопорозу, диабету, повышению давления.

Номер, размер частиц ЛПНП

ЛПНП-частицы (липопротеины низкой плотности) переносят холестерин в кровоток. Мелкие частицы несут меньше холестерина, чем крупные, но увеличивают риск затвердевания артерий — атеросклероза и развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Нормальные значения: 0-3,3 ммоль/л.

О чём это говорит: исследование на размер и номер частиц ЛПНП назначают, чтобы оценить риски атеросклероза и проблем с сердцем.

CRP — С-реактивный белок

Это важный маркер, который помогает прогнозировать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование назначают при обострении хронических аутоиммунных заболеваний, острых вирусных, бактериальных инфекциях, миеломной болезни (заболевание кроветворной системы), ожогах, туберкулёзе, артериальной гипертензии, атеросклерозе, нарушениях гормонального фона.

Фото: unsplash.com/@nci

Нормальные значения: 0-5 мг/л.

О чём это говорит: повышение С-реактивного белка свидетельствует о наличии хронического воспаления в организме.

Тестостерон (свободный/биодоступный)

Гормон «защищает» мужчин от депрессии, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, женщин — от снижения либидо. Тест на свободный (биодоступный) тестостерон более информативный, чем на общий.

Нормальные значения:

у мужчин от 20 до 40 лет — 9,1-32,2 пг/мл, от 40 до 60 лет — 5,7-30,7 пг/мл, старше 60 лет — 5,9-27 пг/мл;

у женщин от 20-60 лет — 0,1-6,3 пг/мл, старше 60 — 0,5-3,9 пг/мл.

О чём это говорит: Его назначают мужчинам при задержке развития вторичных половых признаков, остеопорозе, угревой сыпи, бесплодии, андропаузе. А женщинам — при гирсутизме (избыточном росте волос на лице и теле), бесплодии, нерегулярных менструациях.

Эстрадиол

Этот гормон важен для женского и мужского организма для репродуктивного здоровья, функции мозга, поддержания нормального веса, здоровья костей.

Нормальные значения:

у женщин: фолликулиновая фаза — 12,4-233 пг/мл, овуляторная — 41-398 пг/мл, лютеиновая — 22,3-341 пг/мл, постменопауза — 154-3243;

у мужчин — 11,26-43,25 пг/мл.

О чём это говорит: понижение эстрадиола увеличивает риск переломов костей, остеопороза. У женщин показатель эстрадиола резко снижается в менопаузу. Высокий уровень гормона у мужчин снижает сексуальное влечение, повышает риск рака и инсульта.