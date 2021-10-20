С таким подходом к победе могут прийти не только фавориты. Собрали советы победителей и финалистов турнира 3 на 3.

Тренировки в баскетболе решают не всё. Как отработать броски и настроиться на игру

На прошлых выходных в Риме происходило что-то совершенно нереальное. Две российские команды Latinas (девушки) и Baikal (парни) вышли в финал мирового этапа соревнований Red Bull Half Court по баскетболу 3x3. Пришлось рвать связки, наблюдая за победой девчонок и поддерживая парней, которые были буквально в одной секунде от триумфа. Последний счастливый для сербов двухочковый бросок совершил звёздный игрок Душан Булут.

А мы тем временем задаёмся вопросом, как можно добиться таких высоких результатов и сколько для этого нужно тренироваться. Поэтому поговорили с представителями обеих российских команд и расспросили их о подготовке к важнейшим матчам.

О тренировках

Семён Дебда игрок команды Baikal Рассказывает о предматчевой подготовке и секретах хороших бросков.

Мы тренировались практически каждый день. Обычно занимаемся в тренажёрном зале четыре раза в неделю. Выполняем базовые тяжелоатлетические упражнения, но с адаптацией на баскетбол, то есть они у нас больше взрывные и динамические. Не просто жмём штангу, а делаем это быстро (смеётся). Плюс – три раза в неделю подготовка в баскетбольном зале – это бег на короткие дистанции, ускорения, короткие рывки и броски, броски, броски – в баскетболе важнее всего попадать в кольцо.

Чтобы что-то делать хорошо, нужно это делать часто и постоянно. И здесь, как и в любом деле, главное — упорство ну и, естественно, вера в себя.

Фото: redbullcontentpool.com

Топ-3 моих любимых упражнения из зала:

подтягивания;

приседания;

выпады.

В подтягиваниях я только дошёл до груза 10 кг на 6-8 раз, но нужно уметь работать со своим весом в первую очередь. Это баскетбол, а не тяжёлая атлетика, и, если ты будешь хорошо справляться со своим телом, это уже плюс. А приседания и выпады добавляют силу ногам. В баскете, да и почти в любом спорте это залог успеха.

В век высоких технологий в интернете можно найти любые упражнения от профессионалов со всего света и подглядеть. Но главное — много находиться с мячом, играть с ним, пытаться экспериментировать, и тогда ты будешь его чувствовать.

У меня свой подход к баскетболу. Я не очень люблю стучать, потому что, я считаю, если ты не обыграл за два удара, надо отдавать пас. Поэтому больше отрабатываю бросок. Перед тренировкой много бросаю, стараюсь и после тренировки тоже побросать.

Фото: redbullcontentpool.com

Для начала я разминаюсь прямо из-под кольца, тренирую броски одной рукой. Стараюсь бросать так, чтобы мяч не касался душки. Потом потихонечку отхожу всё дальше, дальше, бросаю там, по 20 попаданий с точки. Ну и в конце уже отрабатываю броски в движении. Баскетбол 3x3 – очень динамичная игра и нужно очень много тренироваться на высоком пульсе. Потому что ты в зале можешь бросать спокойно, но, когда ты пробежишься во время матча, пульс зашкаливает, поднимается давление, плюс ещё натиск соперника, и бросок уже другой становится.

О психологической подготовке

Яна Нижельская игрок команды Latinas Рассказывает о том, как важен психологический настрой для победы.

Мы собрались здесь в таком составе случайно, национальный финал в Калининграде выиграла только одна Лера (Валерия Дерябина – капитан команды «ЦОП Петербург. – Прим. ред). Но победившая команда не добралась до Рима в полном составе – троим из них не дали визы, поэтому в такой компании мы играем в первый раз. Мы встретились в аэропорту и провели здесь всего одну тренировку.

«На самом деле соперники сразу показали нам, что они нас недооценивают – это было в день жеребьёвки. У Италии и Великобритании (это лидеры в нашей группе) была возможность выбрать соперников. И они указали Россию – то есть дали понять, что легко и быстро у нас выиграют», – добавила новая участница команды Валерия Дерябина.

Фото: redbullcontentpool.com

Естественно, это нас очень сильно разозлило, и мы сказали: «Ну, как минимум мы дадим им жару, а как максимум всех выиграем». Так и получилось. В общем, самым важным для нас был настрой, так как с тренировками не задалось.

Мы втроем, в принципе, пришли с улицы, не заканчивали спортшколы. Считаем, что подаём хороший пример для всех. Доказываем, что можно начать заниматься где угодно – прийти покидать мяч с улицы и дойти до мирового уровня. Если каждый будет стараться чётко идти к своей цели, он справится и доберётся до неё.