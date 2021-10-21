Худи: как одежда рабочих появилась в гардеробе каждого из нас?

Худи — тот самый элемент одежды, который точно есть в гардеробе каждого человека, особенно после локдауна. Некоторые могут даже похвастаться собственной коллекцией толстовок с капюшоном, ведь каждая по-своему уникальна. Но мало кто знает, какой путь прошло худи, прежде чем попасть на полки магазинов.

Вместе со стилистом рассказываем, в чём особенность худи и какие из них сейчас в тренде.

Тамара Рамазанова стилист Не стоит забывать, что в первую очередь в вашем худи вам должно быть комфортно, и мода здесь не главный показатель.

История возникновения худи

Этот предмет одежды появился в 1930-х годах благодаря Champion, которая в те годы называлась Knickerbocker Knitting Mills. Утеплённые толстовки с капюшоном были разработаны для удобства рабочих, которые много времени проводили на морозильных складах Нью-Йорка. Лесорубы и фермеры, которым приходилось работать при низких температурах, также добавили худи в свой рабочий гардероб.

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Более того, в 30-е годы марка Champion сотрудничала со многими американскими университетами и спортивными школами, поэтому стала отшивать худи с логотипами учебных заведений в первую очередь для начинающих футболистов, чтобы те могли тренироваться в любую погоду. Но приобрести толстовку могли все студенты, чтобы показать свою принадлежность определённой образовательной организации.

В экипировку профессионального спортсмена худи проникло достаточно быстро. Атлеты должны были надевать худи на разминку, носить между тренировками и матчами, а запасные — сидеть в них на боковой, чтобы не замёрзнуть. Эластичные манжеты и зауженный низ не пропускали холодный воздух, а капюшон закрывал лицо от ветра и дождя.

Кто носил худи раньше?

К 1970-м годам худи были популярны в трёх разных видах культурной деятельности: хип-хопе, граффити и скейтбординге.

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Между рэпом и спортом всегда была прочная связь. Например, в Нью-Йорке брейкдансеры и хип-хоп-артисты носили толстовки, чтобы согреться перед танцами или выступлениями, которые обычно проходили на открытых площадках.

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Граффити-художникам капюшоны помогали оставаться незамеченными (в Штатах того времени граффити-искусство было запрещено) и согревали, потому что творить приходилось в разных погодных условиях.

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А в Лос-Анджелесе успешно развивался сёрфинг, пока в 1976-м Калифорния не подверглась сильной засухе, что способствовало развитию скейтбординга, или сёрфинга по земле. Власти стали экономить воду, поэтому все бассейны во дворах стояли пустыми.

Из-за того, что в некоторых городах США местные органы запрещали катание на скейтборде вне специально отведённых для этого площадок, которых было катастрофически мало, скейтбордисты искали другие локации: опустошённые от воды бассейны и парковки. В худи они проникали на незаконные скейт-площадки и выполняли трюки.

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В 1976 году весь мир начал болеть за Рокки Бальбоа. Это герой из одноимённого фильма «Рокки», роль которого сыграл Сильвестр Сталлоне. Скромный боксёр в потрёпанной серой толстовке бегал по Филадельфии, готовясь к бою. Когда кинокартина вышла в прокат, то фанаты Сталлоне стали скупать серые худи и ходили в них ежедневно.

Как худи связано с преступным миром и движением BLM?

Не секрет, что в 90-е годы в мире были проблемы с преступностью и многие рэперы в том числе были замешаны в уголовных делах, а их мешковатые худи стали ассоциироваться с криминалом. В 2000-е годы в торговых центрах Великобритании запретили носить объёмные толстовки в помещении, чтобы избежать кражи вещей в магазинах и смирять антисоциальное поведение.

Но афроамериканцы заметили в этом глубокий расистский подтекст.

Обострилась ситуация спустя 10 лет, в 2012 году, когда безоружный 17-летний Трейвон Мартин был застрелен на территории дома во Флориде, где живёт его семья. Убийца Мартина — член дозора Джордж Циммерман.

Он пытался оправдать свои действия тем, что увидел человека в худи и посчитал его подозрительным. После смерти Мартина и последующего судебного разбирательства толстовки стали символом движения Black Lives Matter. На протест в память мальчика вышли баскетболисты клуба «Майами Хит» и Джеймс Леброн.

Почему худи так популярны сейчас?

На доступность худи в современном мире во многом повлияли западные хип-хоп артисты, которые вместе с выходом альбома выпускали мерчи, состоявшие из толстовок с капюшоном, в том числе. Канье Уэст, Трэвис Скотт, Джастин Бибер и Кид Кади — законодатели стритвир-стиля, на которых равняются рэперы из разных стран.

Они надевают худи как для записи нового сингла, так и для красных дорожек, выдвигая комфорт на первое место. Это нравится широкой аудитории, которая готова скупать худи из личного производства артистов и из масс-маркетов.

Тамара Рамазанова стилист Худи неотъемлемо вошло в нашу жизнь в период карантина. Существует мнение, что оно помогает «скрыться», войти в режим невидимки. Мне кажется, что после локдауна многие люди отвыкли от общества, все находятся в «квартирном» состоянии. Теперь в худи можно и в пир и в мир. И это имеет место быть, ведь дизайнеры предоставляют широкий выбор от масс-маркета и обычных однотонных вариантов до люкс-сегмента со сложной вышивкой и принтами. Я советую присмотреться к оверсайзу с минималистичным принтом: так как это сейчас актуально, то можно носить повседневно, быть стильным и находиться в тепле.