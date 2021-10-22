Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Главная Lifestyle Статьи

Какие кроссовки Майкла Джордана были выставлены на аукционе и в чём их особенность?

Аукцион Sotheby’s продаст кроссовки Майкла Джордана за рекордные деньги
Анастасия Васильева
Кроссовки Майкла Джордана выставлены на Sotheby’s
Комментарии
Сделка состоится уже 24 октября. Но другие лоты тоже впечатляют.

Майклу Джордану не требуется особое представление, о легенде баскетбола знает каждый. Его сотрудничество с Nike длится уже очень долгое время, а модели Jordan стали неотъемлемой частью коллекции сникерхедов.

Недавно появилась информация, что на аукционе Sotheby’s будет продаваться та самая красно-белая пара, в которой Джордан играл в 1984 году. Рассказываем, во сколько оценили пару и какие ещё кроссовки были проданы на последнем аукционе дома.

Что такое Sotheby’s?

Sotheby’s — ведущий аукционный дом, который недавно запустил новую платформу Buy Now. Там можно приобретать предметы роскоши и коллекционные модели без прохождения торгов и дополнительных сборов. На сайте представлены сумки Hermes из экзотической кожи, редкие вина, ювелирные изделия, классические автомобили, предметы декора и спортивные лоты, о которых мы расскажем более подробно.

Создатели платформы ориентируются на молодую аудиторию, которая ищет свою первую роскошную покупку или пополняет уже существующую коллекцию. Продукция аукциона включает в себя множество современных сумок, кроссовок (например, пара Шакила О’Нила из коллаборации с Reebok) и ювелирных изделий.

Игровые кроссовки Майкла Джордана

24 октября на аукционе в Лас-Вегасе, вероятно, будет обновлён рекорд по самым дорогим кроссовкам в истории, проданным через открытую публичную сделку. Sotheby’s продаст пару Nike Air Ships с автографом Майкла Джордана, в которых он играл матч. На пару уже есть текущая ставка $ 1,1 млн (эстимейт: $ 1-1,5 млн).

Эти кроссовки Sotheby’s продаёт с тремя экспертными заключениями, помимо письма от бывшего владельца. Одно подтверждает вероятность того, что кроссовки могли носить во время матча. Второе заключение засвидетельствовало подлинность подписи Джордана, а третье — это письмо, в котором указано, что «notes a possible Photomatch to Mr. Jordan’s 3rd NBA game indicating a possibility that this pair was worn in additional games before the 1st of November 1984» — то есть, возможно, эту же или такую же пару Майкл носил и в другой игре.

Что делает эти кроссовки такими? То, что они являются самой ранней парой, в которой Джордан появлялся на играх регулярного сезона. Они были подарены мальчику с мячом «Денвер Наггетс» Ти Джею Льюису после матча «Чикаго Буллз» с «Денвер Наггетс» 1 ноября 1984 года.

В отличие от других версий, которые появлялись на рынке раньше, у них есть особая деталь на пятке: на ней написано просто Air, что видно на архивных фотографиях игры 1 ноября 1984 года, а на более поздних моделях писали Nike Air. В большинстве примеров, которые появлялись ранее, на каблуках написано Nike Air. А также на кроссовках есть автограф Майкла Джордана, подтверждённый экспертизой.

Почему не на всех моделях Jordan можно найти логотип с прыгающим Майклом? Почему не на всех моделях Jordan можно найти логотип с прыгающим Майклом?

Ещё две пары, которые уже купили

На прошедшем в начале октября онлайн-аукционе Cult Canvas, который так же проводил дом Sotheby’s, ещё одна пара значительно превысила стартовую цену — Yellow Lobster SB Dunks. Кроссовки были проданы за $ 478 800 (это примерно 4,4 млн руб.).

В 2007 году Nike совместно с брендом Concepts создавали линейку Dunk Lobsters. Модель, представленная на онлайн-распродаже аукциона, отличается своей жёлтой расцветкой в крапинку и чёрной резинкой на носках (это отсылка к пойманным лобстерам, у которых обездвижены клешни). Тираж составил всего 36 пар, которые не были представлены в розничной торговле, а были подарены друзьям и родственникам брендов в связи с запуском голубых лобстеров. Стоит одна пара более 2,5 млн руб.

Фото: sothebys.com

Там же был продан вот такой прототип/сэмпл Nike Dunk Low SB Freddy Krueger (около 3,2 млн руб.). В этой модели Nike отдает дань уважения злодею, играющему ключевую роль в франшизе «Кошмар на улице Вязов». Полосатый рисунок повторяет орнамент свитера Фредди Крюгера с брызгами крови на бежевых кожаных накладках. Сами кроссовки никогда не выпускались для широкой публики.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Домашняя тренировка на пресс всего за 10 минут в день
Домашняя тренировка на пресс всего за 10 минут в день
Можно ли накачаться, используя маленькие веса?
Можно ли накачаться, используя маленькие веса?
TOP 3
Тренировки в баскетболе решают не всё. Как отработать броски и настроиться на игру
Тренировки в баскетболе решают не всё. Как отработать броски и настроиться на игру
Тренды
Кроссовки, ради которых стали убивать. Обувь Майкла Джордана — причина тысячи преступлений
Кроссовки, ради которых стали убивать. Обувь Майкла Джордана — причина тысячи преступлений
Тренды
Что нужно проверить осенью? 8 анализов, которые стоит сдать
Что нужно проверить осенью? 8 анализов, которые стоит сдать
Здоровье
© championat.com 2000–2021