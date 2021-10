Аукцион Sotheby’s продаст кроссовки Майкла Джордана за рекордные деньги

Майклу Джордану не требуется особое представление, о легенде баскетбола знает каждый. Его сотрудничество с Nike длится уже очень долгое время, а модели Jordan стали неотъемлемой частью коллекции сникерхедов.

Недавно появилась информация, что на аукционе Sotheby’s будет продаваться та самая красно-белая пара, в которой Джордан играл в 1984 году. Рассказываем, во сколько оценили пару и какие ещё кроссовки были проданы на последнем аукционе дома.

Что такое Sotheby’s?

Sotheby’s — ведущий аукционный дом, который недавно запустил новую платформу Buy Now. Там можно приобретать предметы роскоши и коллекционные модели без прохождения торгов и дополнительных сборов. На сайте представлены сумки Hermes из экзотической кожи, редкие вина, ювелирные изделия, классические автомобили, предметы декора и спортивные лоты, о которых мы расскажем более подробно.

Создатели платформы ориентируются на молодую аудиторию, которая ищет свою первую роскошную покупку или пополняет уже существующую коллекцию. Продукция аукциона включает в себя множество современных сумок, кроссовок (например, пара Шакила О’Нила из коллаборации с Reebok) и ювелирных изделий.

Игровые кроссовки Майкла Джордана

24 октября на аукционе в Лас-Вегасе, вероятно, будет обновлён рекорд по самым дорогим кроссовкам в истории, проданным через открытую публичную сделку. Sotheby’s продаст пару Nike Air Ships с автографом Майкла Джордана, в которых он играл матч. На пару уже есть текущая ставка $ 1,1 млн (эстимейт: $ 1-1,5 млн).

Эти кроссовки Sotheby’s продаёт с тремя экспертными заключениями, помимо письма от бывшего владельца. Одно подтверждает вероятность того, что кроссовки могли носить во время матча. Второе заключение засвидетельствовало подлинность подписи Джордана, а третье — это письмо, в котором указано, что «notes a possible Photomatch to Mr. Jordan’s 3rd NBA game indicating a possibility that this pair was worn in additional games before the 1st of November 1984» — то есть, возможно, эту же или такую же пару Майкл носил и в другой игре.

Что делает эти кроссовки такими? То, что они являются самой ранней парой, в которой Джордан появлялся на играх регулярного сезона. Они были подарены мальчику с мячом «Денвер Наггетс» Ти Джею Льюису после матча «Чикаго Буллз» с «Денвер Наггетс» 1 ноября 1984 года.

В отличие от других версий, которые появлялись на рынке раньше, у них есть особая деталь на пятке: на ней написано просто Air, что видно на архивных фотографиях игры 1 ноября 1984 года, а на более поздних моделях писали Nike Air. В большинстве примеров, которые появлялись ранее, на каблуках написано Nike Air. А также на кроссовках есть автограф Майкла Джордана, подтверждённый экспертизой.

Ещё две пары, которые уже купили

На прошедшем в начале октября онлайн-аукционе Cult Canvas, который так же проводил дом Sotheby’s, ещё одна пара значительно превысила стартовую цену — Yellow Lobster SB Dunks. Кроссовки были проданы за $ 478 800 (это примерно 4,4 млн руб.).

В 2007 году Nike совместно с брендом Concepts создавали линейку Dunk Lobsters. Модель, представленная на онлайн-распродаже аукциона, отличается своей жёлтой расцветкой в крапинку и чёрной резинкой на носках (это отсылка к пойманным лобстерам, у которых обездвижены клешни). Тираж составил всего 36 пар, которые не были представлены в розничной торговле, а были подарены друзьям и родственникам брендов в связи с запуском голубых лобстеров. Стоит одна пара более 2,5 млн руб.

Фото: sothebys.com

Там же был продан вот такой прототип/сэмпл Nike Dunk Low SB Freddy Krueger (около 3,2 млн руб.). В этой модели Nike отдает дань уважения злодею, играющему ключевую роль в франшизе «Кошмар на улице Вязов». Полосатый рисунок повторяет орнамент свитера Фредди Крюгера с брызгами крови на бежевых кожаных накладках. Сами кроссовки никогда не выпускались для широкой публики.