Зачем спать без одежды и как это помогает похудеть?

Можно ли спать без одежды? Чем это полезно?



Разбираемся вместе с сомнологом.

По статистике, около 30% людей предпочитают спать обнажёнными. Кому-то такая привычка может показаться странной. Но у неё есть свои преимущества.

Александра Зайцева сомнолог-консультант Спать в одежде или без — выбор каждого. Главное — чтобы люди понимали положительные и отрицательные последствия обоих вариантов.

Почему полезно спать без одежды?

Более глубокий сон

Вряд ли кто-то попытается оспорить факт, что качественный здоровый сон положительно сказывается на здоровье. И недавнее исследование Рочестерского университета объясняет, как именно. Дело в том, что в фазе глубокого сна организм выводит из мозга токсины, скопившиеся за время бодрствования. Если же ваш сон прерывистый и поверхностный, такого «детокса» не происходит — вредные вещества накапливаются и негативно влияют на мыслительные процессы и интеллектуальные способности. И даже, считают авторы исследования, могут провоцировать болезнь Альцгеймера.

Фото: unsplash.com/@michiru

При чём же одежда? Тут на помощь приходит ещё одна научная работа. Исследователи из Амстердама выяснили, что более низкая температура тела во время сна улучшает его качество. Вы реже просыпаетесь и спите глубже. А избавиться от пижамы – пожалуй, самый простой способ охладиться.

Меньше стресса

Постоянный стресс может существенно подорвать здоровье: угнетает иммунную систему, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и ожирения. А кроме того, плохо влияет на мыслительные способности. Качественный ночной отдых помогает снизить уровень кортизола, гормона стресса. А качество сна, как выяснили выше, зависит в том числе и от одежды.

Быстрый метаболизм

Учёные из Национальных институтов здоровья США выяснили, что, если снизить температуру тела во время сна, можно разогнать обмен веществ. В таком случае организм формирует больше бурого жира, чтобы согреться. А он вырабатывает тепло, сжигая калории.

Кроме того, сон без одежды улучшает циркуляцию крови, что хорошо для сердца и мышц.

Александра: Если говорить с точки зрения хорошего сна, то лучше всего спать без одежды. Швы, резинки, пуговицы — всё это может доставлять дискомфорт во время сна и ухудшать его качество. Достаточно во сне не так развернуться — и свободная рубашка станет узкой. А это, в свою очередь, приведёт к затруднению дыхания, кровообращения и к скованности. После целой ночи в таком положении самочувствие утром может оставлять желать лучшего. Именно поэтому своим подопечным я рекомендую тщательнее выбирать ночную одежду или вовсе отказаться от неё.

В чём плюсы сна в одежде?

Безусловно, польза от сна в ночной одежде тоже есть. Это дополнительная «прослойка» между матрасом и телом человека. Дело в том, что матрасы служат долгую жизнь, но должного ухода чаще всего не получают. Если не проводить регулярную чистку матраса, в нём может завестись грибок и пылевые клещи, а они пагубно влияют на дыхательную систему и кожу.

Фото: unsplash.com/@anniespratt

Александра: Например, каждую ночь матрас впитывает в среднем 500 мл пота. А вдобавок к этому — ещё отмеряющие клетки кожи и кожный жир. Матрас загрязняется достаточно быстро. Но, если человек спит в пижаме, пагубное влияние на матрас становится ниже, поскольку «основной удар» пижама принимает на себя. Главное — регулярно её стирать, чтобы для тела она не приносила вреда загрязнениями.