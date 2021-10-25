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Можно ли спортсменам есть йогурт после тренировки и перед ней, польза и вред йогурта для организма

Зачем спортсменам йогурт и как правильно его выбрать?
Борис Никулин Алия Нургалеева
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Зачем спортсменам йогурт?
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Не все из них одинаково полезны.
Как выбрать полезный йогурт? Какую пользу несёт в себе кисломолочный продукт? На что обращать внимание при покупке?

Разбираемся вместе с врачом.

Йогурты заполнили полки супермаркетов, а их разнообразие поражает. Везде пестрят яркие этикетки с надписями «вкусно и полезно». С первым утверждением сложно поспорить, но вот сколько пользы несут эти красивые баночки с кисломолочным продуктом?

<a href="https://www.instagram.com/citilab.ru/">Борис Никулин</a>
Борис Никулин
врач клинической лабораторный диагностики СИТИЛАБ

Главное правило здорового питания, которое особенно касается спортсменов, — всегда читать состав и сроки хранения.

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Как выбрать полезный йогурт?

Йогурт — это кисломолочный продукт с повышенным содержанием протосимбиотических культур Streptococcus thermophiles (не менее 107 КОЕ на 1 грамм продукта).

Борис: Проще говоря, это молоко, сквашенное молочнокислым стрептококком и болгарской молочной палочкой. Эти бактерии расщепляют лактозу молока до углекислого газа и молочной кислоты. Звучит неплохо, производители обещают натуральный состав и живые лактобактерии. Но не все йогурты одинаково полезны.

Фото: unsplash.com/@vesnikproleca

При выборе йогурта врач советует обращать внимание на три аспекта.

Cостав

  • Живой. Это йогурт, имеющий в составе лактобактерии. Срок годности такого продукта — от 7 до 30 дней.
  • Неживой. Производится с применением термической обработки, пастеризации. Срок годности – до 1 года.

Наполнитель

  • Натуральный (без подсластителей, усилителей вкуса, концентратов). Основа такого йогурта — молоко и закваска. Молоко чаще всего используется обезжиренное, что несколько снижает полезные свойства продукта. Многие в погоне за тонкой талией отказываются от жиров, однако в молочных продуктах он помогает усваиваться кальцию.
  • Фруктовый (с добавлением кусочков фруктов, ягод, джема и сиропа). Обратная сторона улучшенных вкусовых качеств — повышенное содержание сахара и использование ненатуральных ингредиентов.
  • Ароматизированные (в составе присутствуют ароматизаторы, консерванты, загустители). Низкая стоимость производства такого йогурта равна его низкой пользе. Однако, если используются натуральные ароматизаторы, йогурт можно смело покупать.

Фото: unsplash.com/@magnoliasage

Способ приготовления

  • Термостатный. Квашение и дозревание продукта происходит непосредственно в самой таре при температуре 20-40°C в течение нескольких часов в термостатной камере. Этот способ производства позволяет сохранить больше полезных качеств йогурта и исключает использование крахмала и консервантов. Такой продукт имеет более плотную текстуру.
  • Резервуарный. Процесс квашения происходит в больших ёмкостях, куда к молоку добавляется закваска, а потом разливается в тару. Именно разливается, потому что при таком способе продукт получает более жидкую консистенцию. Этот метод экономически более выгодный для производителей, но в этом случае возможно использование загустителей и консервантов.

Полезен ли продукт спортсменам?

Поскольку йогурт — это источник молочного протеина, его ещё называют натуральным анаболиком. Это касается только живого продукта, потому что микроорганизмы в его составе сохраняют анаболическое состояние и в желудке, восстанавливая микрофлору. Кроме того, натуральный йогурт — источник кальция, который оказывает прямое влияние на клеточный обмен веществ. Ещё одна важная характеристика — калорийность и соотношение белков, жиров и углеводов.

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Борис: Высокая калорийность йогурта говорит о повышенном содержании сахара и крахмала — такой продукт не подойдёт для питания спортсменов и людей, следящих за своим здоровьем. Количество белков должно быть не менее 8 г на 100 г, а углеводы не должны превышать 7 г на 100 г. Обезжиренный йогурт не всегда полезный. Выбирая лакомство, приготовленное на молоке с пониженной жирностью, можно обделить организм полинасыщенными жирными кислотами. А они богаты витамином D, необходимым для усвоения кальция.

Для рельефного тела и улучшения атлетических характеристик употреблять йогурты лучше в натуральном виде. Это идеальный перекус и хороший вариант для ужина (вечером, по возможности, стоит есть именно белковые продукты). Но при этом йогурт может содержать много сахара, вкусовых концентратов и консервантов.

Фото: unsplash.com/@kimdonkey

Борис: Главное правило здорового питания, которое особенно касается спортсменов, — всегда читать состав и сроки хранения. Чем проще состав и короче срок годности, тем натуральнее продукт. На этикетке должна быть отметка Национальной Ассоциации живых йогуртовых культур. Эта организация следит за правильным количеством микроорганизмов в продукте.

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