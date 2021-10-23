Самые глупые ошибки новичков в зале, по мнению звёзд Олимпии

Опытные бодибилдеры рассказали о том, чего не стоит делать на пути к идеальной фигуре.

Мистер Олимпия – самое известное культуристское соревнование, проводимое среди бодибилдеров с 1965 года. Сегодня мы поговорим о самых распространённых и глупых ошибках новичков по версии мировых звёзд Олимпии: Фила Хита, Кая Грина, Шона Родена и Райана Терри.

Кай Грин участник Мистер Олимпия Самая большая ошибка новичков – это недостаток понимания того, какие шаги нужно делать и в какой последовательности.

Ошибка 1. Я смогу выжать сразу 200 кг

Многие новички, приходя в зал, пытаются копировать опытных спортсменов и считают, что начинать с маленьких весов – не круто. Не стоит думать, что, придя в зал впервые, вы сможете сразу сделать французский жим с двумя сотнями килограммов. Это невозможно. Начинайте с малого и досконально продумайте план тренировок. В бодибилдинге всё нужно делать планомерно, постепенно повышая планку, иначе можно получить серьёзную травму.

Фото: istockphoto.com

Ошибка 2. Интернет знает больше тренера

Люди часто слепо верят всему, что написано в Интернете. Это неверный подход в бодибилдинге. Зачастую разговор лицом к лицу с профессионалом своего дела будет гораздо ценнее интернет-советов. А если вы читаете что-то о бодибилдинге, то читайте в журналах. Читайте свежие и старые выпуски, сопоставляйте информацию, предоставленную в них, и уже после этого делайте собственные выводы.

Фил Хит семикратный обладатель титула Мистер Олимпия Пытайтесь почувствовать своё тело и организм. Изучение себя и своего тела – возможно, лучшее, что нам дано.

Ошибка 3. Мне не нужно отдыхать

Одержимость тренировками – не всегда хорошо. Рост мышц происходит во время сна или отдыха. Необходимо прислушиваться к своему телу, понимать, когда оно истощено и нуждается в восстановлении. В противном случае вы лишь доведёте свой организм до изнеможения.

Ошибка 4. Кардио — пустая трата времени

Многие считают, что кардио не нужно тем, кто хочет набрать вес, но это совсем не так. Эти тренировки крайне важны в бодибилдинге, они повышают общую выносливость человека, нормализуют артериальное давление. Сердце и лёгкие нуждаются в регулярных тренировках не меньше, чем мышцы.

Шон Роден победитель Мистер Олимпия — 2018 Кардиотренировки, которые я делал не слишком долго, но довольно часто, позволяли мне потреблять больше пищи.

Ошибка 5. Я должен потреблять не менее 5 тыс. калорий

Если профессиональный атлет потребляет в день от пяти до восьми тысяч калорий, это не значит, что вы должны есть столько же. Всё начинается с малого, нужно понимать, что начинающему спортсмену не требуется такое количество калорий ежедневно. Если вы переусердствуете с количеством пищи, это может привести к набору лишнего веса.

Фото: istockphoto.com

Ошибка 6. Бессистемное питание

Чтобы быть сильным и здоровым, нельзя забывать про питание. Потренироваться и закинуть в себя парочку бургеров и картошку фри – не самая лучшая идея. Для поддержания мышц в тонусе организму необходимы углеводы, жиры и белки, но в грамотных пропорциях. Поэтому, если вы будете кормить организм чем попало и когда попало, красивого тела у вас не будет.

Райан Терри участник конкурсов Мистер Олимпия и Арнольд Классик Питание намного важнее, чем сами тренировки. Практикуйте разные подходы к тому, как вы едите, смотрите, как это работает, и подберите что-то подходящее лично вам.

Ошибка 7. Принимать первые попавшиеся БАДы

На сегодняшний день добавок огромное количество. Не стоит хвататься за первую попавшуюся. Изучите ту добавку, которую собираетесь использовать, почитайте состав, найдите официальные результаты исследований. Обратите внимание на реакцию вашего организма, а также на то, поможет ли это средство вам в достижении спортивных целей.

И, наконец, самая главная ошибка, которую вы можете допустить – это бросить заниматься. Бодибилдинг – один из немногих видов спорта, который полностью меняет ваш образ жизни в лучшую сторону. Он способствует улучшению иммунитета и выносливости, увеличению прочности скелета, а также учит вас правильно питаться.

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Источник: MuscleRussia.