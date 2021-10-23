Какие кроссовки выбирали западные звёзды на этой неделе?

Западные знаменитости постоянно находятся под прицелом камер, поэтому им необходимо выглядеть стильно каждый день, но комфорт никто не отменял. Кроссовки и кеды помогают обыграть даже самый базовый образ и дополнить аутфиты люксовых брендов. Мы продолжаем рубрику, в которой делимся с вами моделями кроссовок, в которых западные знаменитости появлялись на этой неделе.

Зак Лавин в Air Jordan 1

Американский баскетболист был замечен в джорданах, созданных для открытия нового сезона НБА для игроков клуба «Чикаго Буллз» в матче с «Детройт Пистонс». Это высокие кеды серого цвета с затемнённой пяткой, синими шнурками и такого же цвета замшевой деталью сбоку.

Расселл Уэстбрук в кроссовках бренда Bally

Игрок команды «Лос-Анджелес Лейкерс» вышел в классических белых кедах с красной деталью возле шнуровки, которые были созданы швейцарским брендом обуви Bally. Дополнил их он ярким образом из жёлтой майки, бордовых брюк и шёлковым платком, повязанным на шее.

Трэвис Скотт в Air Jordan 1

Рэпер Трэвис Скотт очень любит обувь Jordan Brand. На этой неделе он выходит в серо-белой модели, которая не может остаться незамеченной на фоне его однотонного коричневого образа: кожаные штаны, сумка Louis Vuitton, балаклава и пуховик выгодно представляют силуэт Air Jordan 1.

Леброн Джеймс в кроссовках Prada

Новая классика в исполнении Леброна Джеймса выглядит так: надеваете серый костюм с двубортным пиджаком, чёрную рубашку и кроссовки Prada на высокой футуристичной подошве. Добавляете к этому очки, часы и украшения Tiffany — и можно идти на первую игру в сезоне или на любое соревнование по джентльменскому спорту.

Кендалл Дженнер в Air Jordan Low

У американской модели вовсю идёт подготовка к Хэллоуину: даже обувь Кендалл выбрала подходящих оттенков. Полосатый материал красного и оливкового цвета огибает всю поверхность ноги, а кожаная окантовка золотого цвета оформлена брызгами коричневой краски. Такую насыщенную цветами пару Дженнер оттеняет кожаными брюками-клёш, которые очень популярны этой осенью.

Селена Гомес в Puma Cali Star

У Селены недавно вышел новый сингл с рок-группой Coldplay, и по этому случаю она появилась на обложке одного американского журнала. Образ состоял из оранжевой укороченной футболки с широкими рукавами от Acne Studios и бежевых брюках в клетку (которые, кстати, особенно выгодно смотрятся осенью). На ногах — базовые белые кеды Puma Cali Star.