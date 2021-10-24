Как работают прививки и когда появились самые первые? Рассказываем в мемах

Ирина Дворкина эксперт Кто и когда придумал первую прививку? Как работают вакцины и какие есть сейчас?

Первая вакцина появилась после счастливого предположения: в XVIII веке британский врач Эдвард Дженнер провёл эксперимент, доказывающий, что коровья оспа сможет защитить человека от заболевания натуральной оспой. Однако стоит заметить, что при всех великих заслугах Дженнер не имел представления о природе самого возбудителя болезни, ему помогли лишь гениальная интуиция и исследовательская наблюдательность. Врачу так и не довелось узнать, в чём заключается научный смысл предложенного им способа.

Прошло больше двух столетий, теперь все мы знаем про вакцины намного больше, чем Эдвард Дженнер. Но на случай, если ваши знания необходимо освежить, коротко пробежимся по истории вакцинации, чтобы вы стали научной звездой любой вечеринки.

Начало больших изменений

Эксперимент, проведённый Дженнером, сейчас кажется невозможным: врач заразил восьмилетнего мальчика коровьей оспой. А через полтора месяца мальчик не заболел после введения материала от больного натуральной оспой. Успех позволил начать массовую вакцинацию военных уже через два года после опыта. В Российской империи первыми прививку сделали Екатерина II и её сын Павел, превратив «оспинки императрицы» в едва ли не самый желанный знак расположения при дворе.

Почти столетие спустя Луи Пастер показал, что опасность природных штаммов может быть целенаправленно снижена под воздействием неблагоприятных условий в лаборатории. Так вирус становится практически безопасным для человека или животных. Полученные препараты Пастер назвал вакцинами (в переводе с латыни vacca — «корова»). В 1880-х в Одессе, Москве и Санкт-Петербурге открылась первая в Российской империи и вторая в мире станция Пастера, где под руководством Ильи Мечникова и Николая Гамалеи проводили вакцинацию от бешенства.

В 1921 году был разработан единственный на сегодняшний день препарат иммунопрофилактики туберкулёза. Эту вакцину на основе живой коровьей туберкулезной бациллы разработали микробиолог Альберт Кальмет и ветеринар Камилла Герен. В первой половине ХХ века были созданы новые виды препаратов для вакцинации. Даниэл Салмон и Теобальд Смит предложили идею убитой вакцины. В дальнейшем для создания вакцин активно использовались методы генной инженерии.

Вакцина вакцине рознь

В состав вакцин входят: иммуногены (действующие вещества) и вспомогательные вещества.

Задача иммуногенов — активировать иммунитет. Вспомогательные вещества применяются для повышения эффективности, увеличения срока годности, создания оптимального состава.

Какие вакцины можно встретить сегодня?

Традиционные. Состоят из бактерий или вирусов, сохраняющих в процессе изготовления свою целостность. Могут быть живыми и убитыми. Используемые в настоящее время включают в себя вакцины против ветряной оспы, гриппа, жёлтой лихорадки, кори, краснухи, полиомиелита, паротита и ротавируса.

На основе разрушенных микроорганизмов или полученная путём обезвреживания. Используются против дифтерии, столбняка, стафилококка, ботулизма и газовой гангрены.

Генно-инженерные (рекомбинантные, химерные) вакцины. Представитель этой группы — вакцина против вирусного гепатита В.

Экспериментальные синтетические. Химические аналоги защитных белков, полученные методом прямого химического синтеза.

Вехи нашего прогресса

Вакцинопрофилактика — самый эффективный и экономически выгодный способ снижения инфекционной заболеваемости. Сейчас нам сложно представить жизнь без прививок, хотя все они были созданы и введены в широкое применение относительно недавно.

Результаты работы учёных в этом веке поражают:

2003 год — первая назальная вакцина против гриппа;

2006 год — первая вакцина против вируса папилломы человека;

2012 год — первая вакцина против гепатита E;

2012 год — первая четырёхвалентная вакцина против гриппа;

2015 год — первая вакцина против энтеровируса 71, вызывающего энтеровирусный везикулярный стоматит;

2015 год — первая вакцина против малярии;

2015 год — первая вакцина против лихорадки Эбола, GamEvac от НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи;

2020 год — первая вакцина против COVID-19, Sputnik V от НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи.

За два с небольшим столетия созданы более 100 вакцин от 40 заболеваний. Расширяя список «контролируемых» инфекций, врачи обеспечивают наше безопасное здоровое будущее.

Источники:

Шамшева О. В., Учайкин В. Ф., Медуницын Н. В. Клиническая вакцинология. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 576 с.

Зверев В. В. Вакцины и вакцинация: национальное руководство / под ред. В. В. Зверева, Р. М. Хаитова. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 640 с.