4 книги для спортсменов, от которых не сразу получится оторваться

Когда вы читаете нужную книгу, то хотите завоевать мир. Так работает правильная литература. Мы выбрали четыре книги, которые вышли недавно, но уже завоевали внимание критиков и свою аудиторию.

«Как сильно ты этого хочешь? Психология превосходства разума над телом»

Книга построена на историях успешных спортсменов, их ошибках и уроках. В своей книге Мэт Фицджеральд — один из самых ярких авторов современности, эксперт в сфере спортивной психологии, сумел собрать множество примеров из реальной жизни, демонстрирующих, как восприятие усилий и прочие психологические факторы влияют на наши результаты.

Фото: Издательство «Манн, Иванов и Фербер»

Истории из жизни великих спортсменов, представляющих самые разные виды спорта, разбавлены статистическими данными о свежих исследованиях на эту тему.

«За гранью возможного»

Книга — автобиография самого известного непальского альпиниста Нирмала Пурджа. Бывший гуркха и солдат элитного подразделения спецназа Королевского флота Великобритании полностью перевернул мир альпинизма, выполнив программу, целью которой было восхождение на все восьмитысячники в течение одного сезона за семь месяцев.

Фото: Издательство «Бомбора»

На все восхождения альпинист потратил 177 дней. В рамках этой программы он взошел на Эверест, Аннапурну, Дхаулагири, Канченджангу, Лхоцзе, Макалу, Нангапарбат, Гашербрум I, Гашербрум II, К2, Броуд-Пик, Чо-Ойю, Манаслу и Шишабангму и смог доказать, что человеческие возможности поистине безграничны.

В книге он рассказывает о нелёгком пути к своей цели, недоверии окружения и поддержке близких.

«Ворота в ад. Семь и четыре»

В сентябре в России вышла первая в книга в формате upside-down — «Ворота в ад. Семь и четыре». Её автор — писатель, спортсмен и владелец ряда спортивных компаний Олег Самохвалов. Эта книга — сборник произведений, где есть и спортивная проза. «Ворота в ад» оказывается остросюжетной драмой, в которой автор показывает изнанку индустрии.

Фото: olegsamokhvalov.ru

Паша — одарённый пловец, готовый заплатить любую цену ради победы на Олимпиаде. На его пути к главной вершине в жизни спортсмена встаёт юный амбициозный Саша. Пусть рухнет мир, развалится на куски страна, для Паши и Саши есть только один вопрос: кто на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в августе 2028 года коснется бортика бассейна на долю секунды раньше других?

«Так сказал тренер. Смешные и грустные истории из жизни тренера, воспитавшего чемпионов»

Эта книга полностью состоит из воспоминаний о профессиональной тренерской жизни, учениках и их победных выступлениях, о конкуренции, работе в США, семье и, конечно же, о танцах на льду. Наталья — заслуженный, опытный тренер и считает, чтобы победить — надо быть «на две головы выше» соперников. Это, на её взгляд, единственный способ стать лучшими в профессии в мире.

Фото: Издательство «Бомбора»

И всё же иногда из-за субъективности арбитров приходилось преодолевать стрессы и идти дальше. Обо всём этом она написала в книге. «Как я могла не выполнить, если так сказал тренер», — сказала однажды Наталье Дубовой её бывшая ученица. Именно так и появилось название книги.