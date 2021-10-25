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Какие книги прочитать спортсмену: подборка художественных и биографических произведений

4 книги для спортсменов, от которых не сразу получится оторваться
Наида Саидова
4 книги для спортсменов
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В списке есть даже художественная литература.

Когда вы читаете нужную книгу, то хотите завоевать мир. Так работает правильная литература. Мы выбрали четыре книги, которые вышли недавно, но уже завоевали внимание критиков и свою аудиторию.

«Как сильно ты этого хочешь? Психология превосходства разума над телом»

Книга построена на историях успешных спортсменов, их ошибках и уроках. В своей книге Мэт Фицджеральд — один из самых ярких авторов современности, эксперт в сфере спортивной психологии, сумел собрать множество примеров из реальной жизни, демонстрирующих, как восприятие усилий и прочие психологические факторы влияют на наши результаты.

Фото: Издательство «Манн, Иванов и Фербер»

Истории из жизни великих спортсменов, представляющих самые разные виды спорта, разбавлены статистическими данными о свежих исследованиях на эту тему.

«За гранью возможного»

Книга — автобиография самого известного непальского альпиниста Нирмала Пурджа. Бывший гуркха и солдат элитного подразделения спецназа Королевского флота Великобритании полностью перевернул мир альпинизма, выполнив программу, целью которой было восхождение на все восьмитысячники в течение одного сезона за семь месяцев.

Фото: Издательство «Бомбора»

На все восхождения альпинист потратил 177 дней. В рамках этой программы он взошел на Эверест, Аннапурну, Дхаулагири, Канченджангу, Лхоцзе, Макалу, Нангапарбат, Гашербрум I, Гашербрум II, К2, Броуд-Пик, Чо-Ойю, Манаслу и Шишабангму и смог доказать, что человеческие возможности поистине безграничны.

В книге он рассказывает о нелёгком пути к своей цели, недоверии окружения и поддержке близких.

«Ворота в ад. Семь и четыре»

В сентябре в России вышла первая в книга в формате upside-down — «Ворота в ад. Семь и четыре». Её автор — писатель, спортсмен и владелец ряда спортивных компаний Олег Самохвалов. Эта книга — сборник произведений, где есть и спортивная проза. «Ворота в ад» оказывается остросюжетной драмой, в которой автор показывает изнанку индустрии.

Фото: olegsamokhvalov.ru

Паша — одарённый пловец, готовый заплатить любую цену ради победы на Олимпиаде. На его пути к главной вершине в жизни спортсмена встаёт юный амбициозный Саша. Пусть рухнет мир, развалится на куски страна, для Паши и Саши есть только один вопрос: кто на Олимпиаде в Лос-Анджелесе в августе 2028 года коснется бортика бассейна на долю секунды раньше других?

«Так сказал тренер. Смешные и грустные истории из жизни тренера, воспитавшего чемпионов»

Эта книга полностью состоит из воспоминаний о профессиональной тренерской жизни, учениках и их победных выступлениях, о конкуренции, работе в США, семье и, конечно же, о танцах на льду. Наталья — заслуженный, опытный тренер и считает, чтобы победить — надо быть «на две головы выше» соперников. Это, на её взгляд, единственный способ стать лучшими в профессии в мире.

Фото: Издательство «Бомбора»

И всё же иногда из-за субъективности арбитров приходилось преодолевать стрессы и идти дальше. Обо всём этом она написала в книге. «Как я могла не выполнить, если так сказал тренер», — сказала однажды Наталье Дубовой её бывшая ученица. Именно так и появилось название книги.

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Заглавное фото: Издательство «Бомбора», Издательство «Манн, Иванов и Фербер», olegsamokhvalov.ru

Источник: «Чемпионат»

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