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Перевернутые асаны йоги, в чём польза поз вниз головой для здоровья, какие у них противопоказания

В чём польза перевёрнутых асан йоги? Зачем нужны стойка на голове или собака мордой вниз
Валерия Улановская Александра Чуркина
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Польза перевёрнутых асан йоги
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Необычную часть практики ждут очень многие, но делать её можно далеко не всем.
В чём важность перевёрнутых асан? Не вредят ли они организму?

Отвечает инструктор по хатха-йоге.

Йога уже стала частью жизни многих людей и до сих пор продолжает набирать популярность, поэтому и обсуждения её воздействия на организм не перестают утихать. Перевёрнутые асаны – неотъемлемая часть любой практики, и, пожалуй, самая необычная. Во время выполнения этих поз человек в большинстве случаев оказывается в положении вниз головой. Многих смущает, что мир на практике переворачивается с ног на голову, и кто-то даже отказывается выполнять такие упражнения. Рассказываем, почему бояться перевёрнутых асан не стоит.

<a href="https://www.instagram.com/lenccc_yoga/">Александра Чуркина</a>
Александра Чуркина
инструктор по хатха-йоге, мастер тайского массажа

Можно почти сразу почувствовать пользу от выполнения перевёрнутых асан. Многие отмечают, что уже после первого занятия ощущают себя гораздо легче, бодрее.

В чём польза перевёрнутых поз?

Главный положительный эффект для здоровья от перевёрнутых поз – это улучшение венозного возврата и оттока крови от нижних конечностей. В современном мире большинство людей проводят свой рабочий день или сидя в офисе, или стоя на ногах. И то и другое ухудшает венозный возврат, что приводит к варикозному расширению вен нижних конечностей и малого таза. Варикозное расширение вен в крайних степенях опасно образованием тромбов, а ухудшение кровообращения в малом тазу чревато заболеваниями органов.

Александра: В положениях, когда таз оказывается выше головы, под действием гравитации кровь устремляется в сторону сердца. А дополнительно улучшить эффект можно, добавив к перевёрнутому положению упражнение вакуум.

Фото: istockphoto.com

Какие перевёрнутые асаны существуют?

Берёзка. Стимулирует работу щитовидной железы, улучшает кровоснабжение мозга, глаз и кожи лица, налаживает процессы пищеварения, помогает отдохнуть сердцу и даже способна на омоложение.

Поза согнутой свечи. Эта асана способствует выведению токсинов из организма, уменьшению отёчности, успокаивает нервную систему и помогает бороться с бессонницей.

Стойка на голове. Улучшает циркуляцию крови в организме и усиливает сопротивляемость лёгких, помогая лучше переносить простудные заболевания.

Асана перевёрнутого дерева (стойка на руках). Хорошо помогает при артрозах и артритах, развивает крепкость рук и плеч, а также оздоравливает и укрепляет позвоночник и повышает иммунитет.

Собака мордой вниз. В выполнении этой асаны участвует всё тело. Растяжка помогает раскрыть заднюю поверхность ног, избавиться от боли в плечах и укрепить мышцы рук.

Александра: Это далеко не весь список. Какие-то перевёрнутые позы легче, какие-то сложнее, но всегда важно помнить, что йога — это процесс. Мы не стремимся сразу встать на руки или на голову. У каждой из этих поз есть упрощённые варианты, которые подойдут для начинающих.

Фото: istockphoto.com

Кому нельзя делать перевёрнутые асаны?

Несмотря на большую пользу, есть и противопоказания. Их довольно много и стоит отнестись к ним внимательно.

  • Острые воспалительные заболевания любой локализации (в принципе, это противопоказание к выполнению почти любых асан из йоги).
  • Протрузии и грыжи в шейном отделе позвоночника.
  • Артериальная гипертензия (повышенное давление) и повышенное внутричерепное давление.
  • Гипертериоз (гиперфункция щитовидной железы).
  • Инсульты в анамнезе.
  • Отслоение сетчатки глаза.
  • Беременность (разрешается делать упрощённые варианты некоторых поз).
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Если противопоказаний нет, то можно смело включать эти асаны в свою практику для получения ещё большей пользы от занятий. При этом важно не забывать, что лучше выполнять все упражнения под присмотром инструктора, который сделает этот процесс максимально безопасным.

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