В чём польза перевёрнутых асан йоги? Зачем нужны стойка на голове или собака мордой вниз

Отвечает инструктор по хатха-йоге.
Йога уже стала частью жизни многих людей и до сих пор продолжает набирать популярность, поэтому и обсуждения её воздействия на организм не перестают утихать. Перевёрнутые асаны – неотъемлемая часть любой практики, и, пожалуй, самая необычная. Во время выполнения этих поз человек в большинстве случаев оказывается в положении вниз головой. Многих смущает, что мир на практике переворачивается с ног на голову, и кто-то даже отказывается выполнять такие упражнения. Рассказываем, почему бояться перевёрнутых асан не стоит.
Можно почти сразу почувствовать пользу от выполнения перевёрнутых асан. Многие отмечают, что уже после первого занятия ощущают себя гораздо легче, бодрее.
В чём польза перевёрнутых поз?
Главный положительный эффект для здоровья от перевёрнутых поз – это улучшение венозного возврата и оттока крови от нижних конечностей. В современном мире большинство людей проводят свой рабочий день или сидя в офисе, или стоя на ногах. И то и другое ухудшает венозный возврат, что приводит к варикозному расширению вен нижних конечностей и малого таза. Варикозное расширение вен в крайних степенях опасно образованием тромбов, а ухудшение кровообращения в малом тазу чревато заболеваниями органов.
Александра: В положениях, когда таз оказывается выше головы, под действием гравитации кровь устремляется в сторону сердца. А дополнительно улучшить эффект можно, добавив к перевёрнутому положению упражнение вакуум.
Фото: istockphoto.com
Какие перевёрнутые асаны существуют?
Берёзка. Стимулирует работу щитовидной железы, улучшает кровоснабжение мозга, глаз и кожи лица, налаживает процессы пищеварения, помогает отдохнуть сердцу и даже способна на омоложение.
Поза согнутой свечи. Эта асана способствует выведению токсинов из организма, уменьшению отёчности, успокаивает нервную систему и помогает бороться с бессонницей.
Стойка на голове. Улучшает циркуляцию крови в организме и усиливает сопротивляемость лёгких, помогая лучше переносить простудные заболевания.
Асана перевёрнутого дерева (стойка на руках). Хорошо помогает при артрозах и артритах, развивает крепкость рук и плеч, а также оздоравливает и укрепляет позвоночник и повышает иммунитет.
Собака мордой вниз. В выполнении этой асаны участвует всё тело. Растяжка помогает раскрыть заднюю поверхность ног, избавиться от боли в плечах и укрепить мышцы рук.
Александра: Это далеко не весь список. Какие-то перевёрнутые позы легче, какие-то сложнее, но всегда важно помнить, что йога — это процесс. Мы не стремимся сразу встать на руки или на голову. У каждой из этих поз есть упрощённые варианты, которые подойдут для начинающих.
Фото: istockphoto.com
Кому нельзя делать перевёрнутые асаны?
Несмотря на большую пользу, есть и противопоказания. Их довольно много и стоит отнестись к ним внимательно.
- Острые воспалительные заболевания любой локализации (в принципе, это противопоказание к выполнению почти любых асан из йоги).
- Протрузии и грыжи в шейном отделе позвоночника.
- Артериальная гипертензия (повышенное давление) и повышенное внутричерепное давление.
- Гипертериоз (гиперфункция щитовидной железы).
- Инсульты в анамнезе.
- Отслоение сетчатки глаза.
- Беременность (разрешается делать упрощённые варианты некоторых поз).
Если противопоказаний нет, то можно смело включать эти асаны в свою практику для получения ещё большей пользы от занятий. При этом важно не забывать, что лучше выполнять все упражнения под присмотром инструктора, который сделает этот процесс максимально безопасным.