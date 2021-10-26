В осеннюю пору напиток особенно актуален для тех, кто предпочитает уличные тренировки. К тому же он поможет в борьбе с лишним весом.

Чем полезен куркума-латте и как он влияет на иммунитет?

Чем полезна куркума? Правда ли кофе со специями хорошо влияет на здоровье?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

Ароматный кофе — то, без чего многим трудно представить привычное утро. Этот вкусный бодрящий напиток стимулирует деятельность мозга и помогает сосредоточиться на работе. Чтобы сделать вкус кофе более насыщенным, в него добавляют различные специи. Так, в последнее время всё бóльшую популярность набирает кофе с куркумой, в частности куркума-латте.

Мила Микитюк нутрициолог Куркума обладает сильным противовоспалительным действием, благодаря чему её даже сравнивают с лекарственными препаратами.

В чём польза куркума-латте?

Пищевая ценность (на порцию 300 г):

энергетическая ценность — 88 ккал;

углеводы — 8 г;

белки — 2 г;

жиры — 0,6 г.

Для приготовления куркума-латте обычно используют молоко, мёд, имбирь и главное — куркуму.

Куркума, или индийский шафран, имеет прекрасный золотистый цвет и очень яркий аромат. Её делают из растения, которое растёт в Азии и Центральной Америке.

Фото: unsplash.com/@jules_eatrunhike

Мила: Добавление куркумы в кофе смягчает действие кофеина, нейтрализует его влияние на сердечно-сосудистую систему и не даёт воздействовать на показатель давления. Всё благодаря активному ингредиенту растения — куркумину.

Куркумин оказывает антиоксидантный эффект, борется с воспалениями и укрепляет нервную систему. За счёт этого куркума-латте позитивно влияет на организм:

укрепляет иммунитет;

замедляет старение;

стимулирует работу мозга;

снижает риск дегенеративных заболеваний;

снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний за счёт воздействия на оболочку кровеносных сосудов.

Также у куркума-латте есть болеутоляющие свойства, а благодаря влиянию на пищеварение его используют для снижения веса. Напиток полезен в том числе за счёт разнообразных минералов в составе: марганца, железа и меди, а также магния, который положительно воздействует на нервную систему, и калия, необходимого для нормального кроветворения.

Какие ещё продукты помогают разогнать метаболизм и сбросить вес, можно узнать в видео на «Чемпионате».

Кроме того, куркума-латте богат витаминами группы B, K, E, C и D, необходимыми для поддержания иммунитета в норме.

Но нужно понимать, что куркумин, попадая в организм, быстро перерабатывается и выводится. Поэтому не стоит ожидать, что одна чашка латте окажет существенное влияние на здоровье. Надо постоянно употреблять куркуму, добавляя её в различные блюда и напитки, чтобы получить видимый эффект.

Кому нельзя пить куркума-латте?

Куркума-латте противопоказан тем, у кого аллергия на лактозу. Но если готовить кофе на альтернативном молоке, он не принесёт вреда людям с аллергией.

Есть и другие противопоказания:

индивидуальная непереносимость других ингредиентов;

подагра;

почечная недостаточность;

мочекаменная болезнь;

нарушение свёртываемости крови.

Фото: istockphoto.com

Как приготовить куркума-латте?

Вам понадобится:

кокосовое молоко — 250 мл;

финики — 3 шт. (или сироп топинамбура);

корица — 1/2 ч. л.;

порошок имбиря — 1/2 ч. л.;

куркума — 1/2 ч. л.;

кокосовое масло — 1/2 ч. л.;

щепотка перца;

щепотка кардамона;

щепотка мускатного ореха.

В кастрюлю влейте кокосовое молоко. Добавьте финики без косточек, куркуму, имбирь, кардамон, мускатный орех и перец. Помешивая, постепенно разогрейте смесь, после чего снимите с огня. Аккуратно взбейте блендером. Готово! Теперь можно перелить напиток в красивую кружку и посыпать корицей для украшения.

Какие ещё специи можно добавлять в кофе?

Не стоит забывать и о других специях для кофе, ведь каждая содержит свои полезные элементы. Так, кардамон улучшает работу пищеварения, корица помогает нормализовать уровень сахара в крови, мускатный орех укрепляет сердце и стимулирует работу мозга, и это только малая часть. Также можно добавлять имбирь, ваниль, гвоздику, бадьян. Любители необычных вкусов нередко добавляют соль или чёрный перец.

Главное — помнить, что для специй важна мера. Нередко они могут испортить вкус, если с ними переборщить.