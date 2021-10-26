Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Главная Lifestyle Статьи

Польза куркума-латте для здоровья, что такое куркума-латте, как приготовить напиток дома

Чем полезен куркума-латте и как он влияет на иммунитет?
Мила Микитюк Валерия Улановская
,
Чем полезен куркума-латте?
Комментарии
В осеннюю пору напиток особенно актуален для тех, кто предпочитает уличные тренировки. К тому же он поможет в борьбе с лишним весом.
Чем полезна куркума? Правда ли кофе со специями хорошо влияет на здоровье?

Разбираемся вместе с нутрициологом.

Ароматный кофе — то, без чего многим трудно представить привычное утро. Этот вкусный бодрящий напиток стимулирует деятельность мозга и помогает сосредоточиться на работе. Чтобы сделать вкус кофе более насыщенным, в него добавляют различные специи. Так, в последнее время всё бóльшую популярность набирает кофе с куркумой, в частности куркума-латте.

<a href="https://www.instagram.com/dietolog_mila/">Мила Микитюк</a>
Мила Микитюк
нутрициолог

Куркума обладает сильным противовоспалительным действием, благодаря чему её даже сравнивают с лекарственными препаратами.

В чём польза куркума-латте?

Пищевая ценность (на порцию 300 г):

  • энергетическая ценность — 88 ккал;
  • углеводы — 8 г;
  • белки — 2 г;
  • жиры — 0,6 г.

Для приготовления куркума-латте обычно используют молоко, мёд, имбирь и главное — куркуму.

Куркума, или индийский шафран, имеет прекрасный золотистый цвет и очень яркий аромат. Её делают из растения, которое растёт в Азии и Центральной Америке.

Фото: unsplash.com/@jules_eatrunhike

Мила: Добавление куркумы в кофе смягчает действие кофеина, нейтрализует его влияние на сердечно-сосудистую систему и не даёт воздействовать на показатель давления. Всё благодаря активному ингредиенту растения — куркумину.

Куркумин оказывает антиоксидантный эффект, борется с воспалениями и укрепляет нервную систему. За счёт этого куркума-латте позитивно влияет на организм:

  • укрепляет иммунитет;
  • замедляет старение;
  • стимулирует работу мозга;
  • снижает риск дегенеративных заболеваний;
  • снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний за счёт воздействия на оболочку кровеносных сосудов.

Также у куркума-латте есть болеутоляющие свойства, а благодаря влиянию на пищеварение его используют для снижения веса. Напиток полезен в том числе за счёт разнообразных минералов в составе: марганца, железа и меди, а также магния, который положительно воздействует на нервную систему, и калия, необходимого для нормального кроветворения.

Какие ещё продукты помогают разогнать метаболизм и сбросить вес, можно узнать в видео на «Чемпионате».

Кроме того, куркума-латте богат витаминами группы B, K, E, C и D, необходимыми для поддержания иммунитета в норме.

Но нужно понимать, что куркумин, попадая в организм, быстро перерабатывается и выводится. Поэтому не стоит ожидать, что одна чашка латте окажет существенное влияние на здоровье. Надо постоянно употреблять куркуму, добавляя её в различные блюда и напитки, чтобы получить видимый эффект.

Что будет, если каждый день выпивать чайную ложку мёда с чесноком? Что будет, если каждый день выпивать чайную ложку мёда с чесноком?
Почему острая пища – это полезно? Доказано учёными Почему острая пища – это полезно? Доказано учёными

Кому нельзя пить куркума-латте?

Куркума-латте противопоказан тем, у кого аллергия на лактозу. Но если готовить кофе на альтернативном молоке, он не принесёт вреда людям с аллергией.

Есть и другие противопоказания:

  • индивидуальная непереносимость других ингредиентов;
  • подагра;
  • почечная недостаточность;
  • мочекаменная болезнь;
  • нарушение свёртываемости крови.

Фото: istockphoto.com

Как приготовить куркума-латте?

Вам понадобится:

  • кокосовое молоко — 250 мл;
  • финики — 3 шт. (или сироп топинамбура);
  • корица — 1/2 ч. л.;
  • порошок имбиря — 1/2 ч. л.;
  • куркума — 1/2 ч. л.;
  • кокосовое масло — 1/2 ч. л.;
  • щепотка перца;
  • щепотка кардамона;
  • щепотка мускатного ореха.

В кастрюлю влейте кокосовое молоко. Добавьте финики без косточек, куркуму, имбирь, кардамон, мускатный орех и перец. Помешивая, постепенно разогрейте смесь, после чего снимите с огня. Аккуратно взбейте блендером. Готово! Теперь можно перелить напиток в красивую кружку и посыпать корицей для украшения.

Как бороться с вирусом: эффективные специи для укрепления иммунитета Как бороться с вирусом: эффективные специи для укрепления иммунитета
Мифы об острой пище. Чему не стоит верить? Мифы об острой пище. Чему не стоит верить?

Какие ещё специи можно добавлять в кофе?

Не стоит забывать и о других специях для кофе, ведь каждая содержит свои полезные элементы. Так, кардамон улучшает работу пищеварения, корица помогает нормализовать уровень сахара в крови, мускатный орех укрепляет сердце и стимулирует работу мозга, и это только малая часть. Также можно добавлять имбирь, ваниль, гвоздику, бадьян. Любители необычных вкусов нередко добавляют соль или чёрный перец.

Главное — помнить, что для специй важна мера. Нередко они могут испортить вкус, если с ними переборщить.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Чем полезно пиво и зачем его пьют спортсмены после матчей?
Чем полезно пиво и зачем его пьют спортсмены после матчей?
Что будет, если каждый день выпивать чайную ложку мёда с чесноком?
Что будет, если каждый день выпивать чайную ложку мёда с чесноком?
TOP 3
Тренировки в баскетболе решают не всё. Как отработать броски и настроиться на игру
Тренировки в баскетболе решают не всё. Как отработать броски и настроиться на игру
Тренды
Кроссовки, ради которых стали убивать. Обувь Майкла Джордана — причина тысячи преступлений
Кроссовки, ради которых стали убивать. Обувь Майкла Джордана — причина тысячи преступлений
Тренды
Что нужно проверить осенью? 8 анализов, которые стоит сдать
Что нужно проверить осенью? 8 анализов, которые стоит сдать
Здоровье
© championat.com 2000–2021