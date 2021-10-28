Похудеть вы так вряд ли сможете, а вот проблемы со здоровьем вполне могут появиться.

Почему иногда не хочется есть? Отсутствие аппетита ничуть не лучше переедания

Почему может пропасть аппетит? Что это значит?



Разбираемся с нутрициологами.

Далеко не каждому удаётся с лёгкостью обуздать свой аппетит и отказаться от любимого блюда. Но бывает и наоборот: некоторым, как говорится, даже «кусок в горло не лезет». Потеря аппетита — проблема более распространённая, чем многим кажется. Почему это может произойти?

Павел Ивакин врач-диетолог, сотрудник научного отдела НПК «Био-Веста» Сама по себе жалоба на потерю аппетита — лишь симптом, за которым кроется огромное количество заболеваний (или их отсутствие).

Почему пропадает аппетит?

Аппетит — это сложный процесс, в который вовлечены несколько систем организмов: центральная нервная система, пищеварительная, эндокринная система. Здоровая потребность в еде позволяет организму держать все его функции в пределах нормы. Поэтому резкая потеря аппетита может указывать на развитие заболевания, которое так или иначе приводит к равнодушному отношению к еде.

Ксения Пустовая нутрициолог, основатель «Школы диетологов» Потеря аппетита может быть абсолютной (анорексией), частичной (гипорексией) и сниженной (употребление еды в малом количестве при постоянном чувстве голода). Причины у этого могут быть разными. Среди них, например, стрессы и значимые жизненные события, приём некоторых медикаментов, малоподвижный образ жизни, умственное и физическое истощение, жёсткая белковая диета. Возрастные изменения, в результате которых снижается количество рецепторов, воспринимающих вкус и запах, тоже приводят к снижению аппетита.



В случае, когда проблема сохраняется в течение месяца, следует обращаться к специалисту.

Болезни внутренних органов — ещё одна из возможных причин отсутствия голода:

заболевания желудка, желчного пузыря, поджелудочной железы, кишечника с нарушением всасывания питательных веществ;

наличие кишечных паразитов;

хронические инфекции (в том числе туберкулёз, сифилис, СПИД);

интоксикация на фоне повышенной температуры, пищевого отравления, нарушения обмена веществ (при хронической почечной и печёночной недостаточности);

заболевания крови;

злокачественные новообразования любого характера и локализации;

сахарный диабет I типа;

избыток гормонов щитовидной железы в организме.

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Павел: Сама по себе жалоба на потерю аппетита — лишь симптом. Он может говорить о различных нарушениях. Одна из нечастых, но серьёзных причин снижения или потери аппетита — это онкологические заболевания. В этом случае должно насторожить извращение аппетита. Оно подразумевает появление отвращения к некоторым продуктам или блюдам, которое может исчезать и снова появляться в течение суток. Проблемы с аппетитом могут быть и психогенного характера. Наиболее частыми причинами в этом случае бывают острые или хронические стрессы. Однако реальную причину снижения или потери чувства голода может выявить только врач.

Не волнуйтесь раньше времени — чаще всего тяжёлые недуги приносят с собой целый «букет» неприятных симптомов (слабость, тошнота, потеря веса). Не всегда утрата аппетита связана с какими-то серьёзными заболеваниями, на то есть и немало других причин. Среди них:

Неправильное питание

Злоупотребление едой, особенно сладкой и жирной, приводит к тому, что в организме нарушается секреция пищеварительных желёз. Это провоцирует тошноту, процессы брожения и гниения в кишечнике, а также дискомфорт, который притупляет голод.

Стресс

Физическая и эмоциональная усталость, стресс, переживания — всё это тоже напрочь отбивает тягу к еде. Поэтому не стоит забывать про отдых и полноценный сон.

Переедание

Многих до сих пор преследует привычка насильно доедать блюдо до конца. Да и за количеством потребляемых калорий следят далеко не все. Усугубляют ситуацию и постоянные перекусы между делом. Всё это приводит к тому, что чувство голода попросту не «поспевает» к основному приёму пищи.

Как вернуть аппетит?

Если, кроме потери аппетита, у вас нет других жалоб, вполне возможно, что проблема связана со стрессовым состоянием. В этом случае следует восстановить нормальный ритм жизни. Как?

Павел: Нормализуйте режим сна — в среднем человеку необходимо около восьми часов. Обязательно включите в свой день физическую активность. Понятно, что по состоянию здоровья не всем можно заниматься спортом, но пешие прогулки может осилить каждый. Ещё одна важная задача — восстановить питание (легко сказать, если есть аппетит). Начните с простого: дробное питание маленькими порциями, но шесть раз в день. Понаблюдайте за своим состоянием в течение 3-7 дней. Если это поможет и аппетит восстановится, волноваться не о чем.

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Стрессы, хотя и частая причина, но далеко не единственная. Поэтому при потере аппетита, особенно если есть другие жалобы, врач-диетолог советует следующее:

Заведите дневник температуры. Измеряйте температуру тела дважды в день — утром и вечером — в течение недели. И обязательно записывайте — это пригодится при визите к доктору.

Измеряйте свой вес, причём на одних и тех же весах. В идеале делать это утром на голодный желудок и с минимумом одежды. Данные также следует записывать.

Проанализируйте и вспомните, какие ещё жалобы, помимо снижения аппетита, у вас появились одновременно или незадолго до этого события. Ответы на эти вопросы также пригодятся на приёме у врача.