Спортивные фестивали и экстрим-соревнования: чего ждать в 2022 году?

Массовый спорт переживает не самые лучшие времена. Но несмотря на очевидные причины, праздники жизни, эмоций и новых впечатлений всё равно имеют место быть. Организаторам крупных соревнований и развлекательных мероприятий спортивного характера приходится идти на многое, чтобы остаться в календаре и сделать всё, чтобы мы смогли отлично провести время.

Естественно, мероприятия будут и в достаточном количестве, но многие даты пока не согласованы из-за ковидных ограничений. Мы сделали небольшую подборку самых интересных спортивных мероприятий на будущий год, которые, мы надеемся, состоятся, несмотря ни на что.

Что пройдёт в России?

New Star Camp — 2022 — Роза Хутор, Красная Поляна

Когда: 1-10 апреля.

Фото: instagram.com/newstarcamp

Спортивно-музыкальный фестиваль в горах, который уже обосновался на курорте «Роза Хутор» в Красной Поляне. Если вы фанат горных видов спорта, веселья и хорошей музыки, то лучше места не найти в нашей стране весной.

Вас будут ждать: самый большой в России сноупарк, которому нет аналогов, многочисленные соревнования, мастер-классы, показы фильмов о спорте и лекции от именитых атлетов. А заканчивать каждый свой день на горе можно будет на закатных Apres-ski-вечеринках.

Ice Cross Down Hill — Игора, Ленинградская область

Когда: точную дату пока не определили.

Фото: Denis Klero / Red Bull Content Pool

Не смотрите на то, что название мероприятия на английском языке. Это один из этапов чемпионата мира по скоростному спуску на коньках. Не слышали про такое раньше? Атлетам предстоит спускаться по ледяной трассе с препятствиями. В их распоряжении только коньки и полная хоккейная экипировка.

Посетить это событие в Ленобласти определённо стоит, поскольку участвовать приедут не только российские спортсмены, но и представители других стран.

Занимательный факт: в сезоне-2020/2021 чемпионом мира стал Дмитрий Мурлычкин – атлет из России. В новом сезоне он станет защищать титул и за этим будет интересно посмотреть.

Rosa Run 2022 — Роза Хутор, Красная Поляна

Когда: 1-4 мая.

Фото: instagram.com/rosa.run

Если вы из тех, кто заранее планирует свой отдых и путешествия на большие праздники, то вот вам вариант — международный фестиваль бега, который в седьмой раз пройдёт на территории Розы Хутор. Уже были в горах и ездили на подъёмнике? Во время мероприятия горы откроются для вас по новой, ведь придётся бежать на вершину.

Организаторы обещают, что скучать не придётся, поскольку запланировано большое количество активностей, помимо спортивных.

Red Fox Elbrus Race — 2022, Эльбрус, Азау

Когда: точную дату пока не определили.

Фото: http://www.elbrus.redfox.ru

Гора, о которой ходят легенды, и о которой слышал каждый человек в мире. По праву входит в список семи вершин как самая высокая точка Европы, и имя ей — Эльбрус.

Соревнование не для слабых духом и телом, поскольку гора ошибок не прощает. К этому забегу определённо нужно готовиться. Два дня и два разных формата — вертикальный километр и скоростное восхождение. Если вы захотите принять участие в обоих, то свободные дни между забегами лучше посвятить процессу акклиматизации и восстановлению.

Несомненно, вам будет чем ещё заняться в Приэльбрусье: посмотреть невероятные горные пейзажи, услышать истории о восхождениях и попробовать местные хичины, которые будут ждать на каждом шагу.

Марафон «Белые Ночи», Санкт-Петербург

Когда: 18 июня.

Фото: vk.com/wnmarathon

Это мероприятие определённо знаковое и масштабное. Получить заряд позитивных эмоций, насладиться атмосферой летнего города и отлично провести день поможет участие в классическом марафоне, который пройдёт в Северной столице. Кроме дистанции на 42,2 км, будет возможность пробежать и другую, чуть меньше — на 10 км.

Маршруты будут проходить по историческому центру города. Организаторы уверяют – вы сможете увидеть Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор под новым углом. А стартовать и финишировать, что важно, вы будете на Дворцовой площади.

Формула-1, Гран-при России — 2022, Сочи

Когда: точную дату пока не определили.

Фото: Getty Images / Red Bull Content Pool

История меняется на наших глазах. Одно из самых громких, быстрых и масштабных спортивных мероприятий в России в завершающий раз пройдёт в привычном месте. Гран-при России Формулы-1 в 2023 году переезжает на новую трассу — Игора Драйв в Ленобласти. У пилотов будет последняя возможность вдыхать свежий морской бриз, поскольку их уже ждут перепады высот и новая конфигурация Российского этапа. Как показывает опыт этого года, погода может кардинально изменить ход соревнований. Климатические условия могут преподнести сюрпризы.

Сочинская остановка «Королевских гонок» — это не только сами заезды, но и непередаваемая атмосфера фана, любви к автоспорту и многочисленные активности, которые будут проходить в эти дни на территории Олимпийского парка.

Что пройдёт в мире?

Сейчас события в мире развиваются настолько быстро, что решение об отмене того или иного мероприятия может быть принято в кратчайшие сроки. Об этом всегда необходимо помнить. В том случае, если вы жить не можете без спорта, наличие возможных ограничений вас не пугает и есть действующая виза в паспорте, это означает одно – можно попробовать долететь на другой конец планеты и окунуться в атмосферу не только праздника жизни, но и далёкого путешествия.

X-Games winter 2022 — Аспен, США

Когда: 21-23 января.

Фото: unsplash.com/@traviscolbert

Легендарное событие из мира экстремального спорта. X-Games можно назвать Олимпиадой, поскольку у игр тоже есть разделение на летние (проходят в Остине, штат Колорадо, США) и зимние (Аспен, штат Колорадо, США). Побывать на Играх считается очень престижным. Вам точно будет на что посмотреть и что рассказать друзьям после.

Самые ближайшие — зимние. Соревнования будут проходить по биг эйру, слоупстайлу и пайпу.

Super Bowl 2022 — Инглвуд, США

Когда: 13 февраля.

Фото: unsplash.com/@acfb5071

Американский футбол — это огромный пласт культуры наших дней. Его концепция ушла далеко за пределы спорта. Можно сказать, что это целая индустрия. Накал страстей может легко потягаться с традиционным чемпионатом мира по классическому футболу. А главная отличительная черта финального матча — его перерыв.

Уже на протяжении долгого времени шоу, которое устраивают организаторы, имеет самый высокий рейтинг просмотров во всём мире. А как иначе, если приглашённые артисты задирают планку до небес? Например, посмотрите выступление The Weeknd во время последнего «хафтайма». На церемонии «Грэмми» ему такое не дали бы устроить.

В этот же раз на сцене будут Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J Blige и Kendrick Lamar. Это определённо стоит увидеть вживую.

Simple Session 2022 — Таллин, Эстония

Когда: точную дату пока не определили.

Фото: Stefan Eigner / Red Bull Content Pool

Легендарные соревнования в мире современного скейтбординга и BMX-фристайла, которые ежегодно проходят на территории Прибалтики. Атлеты со всего мира стремятся попасть туда, чтобы показать всему миру свои трюки и задрать планку в каждой из дисциплин ещё выше. Но главное — это атмосфера экстремального спорта, необычайная поддержка друг друга в ходе соревнования и чувство настоящей свободы.