Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Чем опасен спорт? Последствия для организма
Чем опасен спорт? Последствия для организма
Рассказываем, чем могут быть чреваты даже бег и плаванье.
AMP-версия
Бегуны
Бегуны
У бегунов чаще всего страдают колени, надкостница и ахиллово сухожилие, а также от ударов об асфальт чернеют ногти на ногах.
Пловцы
Пловцы
Активные движения при регулярной нехватке дыхания и контакте с хлорированной водой провоцируют нездоровое учащённое сердцебиение, что приводит к развитию патологий сердца.
Велосипедисты
Велосипедисты
Они сталкиваются со всевозможными судорогами и защемлениями. Также во время долгого заезда у них могут неметь конечности, а после появляются вздувшиеся вены.
Фигуристы
Фигуристы
Спортсмены часто сталкиваются с болями в позвоночнике и поражением суставов: артритами, артрозами и т. д.
Гимнастки
Гимнастки
У девочек возникают проблемы с желудком из-за изнуряющих диет и травмы связок, которые долго заживают. Также у них часто болит поясница из-за микротравм позвоночника и возникает сколиоз.
Читайте также: <a href="https://www.championat.com/lifestyle/article-4486171-psihologiya-lichnosti-sportsmena-psihologicheskie-problemy-i-barery-v-professionalnom-sporte.html">Психологические проблемы атлетов</a>
Читайте также: Психологические проблемы атлетов
Внутренний мир тоже стоит вашего внимания. Не обходите его стороной.
Чем опасен спорт? Последствия для организма
Читайте также
Чемпионские перстни-символ превосходства в спорте
Как собраться в зал, если ты новичок?
Тренировка для набора массы
Почему хрустят колени и как тогда тренироваться?
Чем полезен куркума-латте?
Польза перевёрнутых асан йоги
© championat.com 2000–2021