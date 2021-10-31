Как стать крутым армрестлером: техника борьбы и правильная стойка

Даже сильный спортсмен, который годами ходит в зал, может проиграть поединок.

Необязательно быть супер-атлетом, чтобы побеждать всех в армрестлинге. Спортсмен может обыграть в борьбе даже самого накаченного парня, если знает правильную технику. Самое главное в этом виде спорта – сильная кисть руки.

Тимур Зайнуллин армрестлер Бешеную популярность армрестлинг начал получать после фильма с Сильвестром Сталлоне «Изо всех сил». После выхода фильма люди начали приходить в спортзал и практиковать армрестлинг.

Правильная стойка

Шаг 1. Нерабочей рукой хватаемся за штырь. Важно: нельзя полностью отпускать штырь.

Шаг 2. Руки спортсменов выставляются таким образом, чтобы захват был посередине, фаланги пальцев должны быть открытыми. Важно: нельзя закрывать пальцы соперника.

Шаг 3. Плечи спортсменов должны быть параллельно столу.

Шаг 4. Локоть борющейся руки упирается в подушку на столе. Важно: скользить локтем по подушке можно, отрывать локоть от неё – нельзя.

Шаг 5. Займите удобную для вас стойку. Ногами можно даже упереться в ножки стола, на котором вы боретесь. Важно: если ваши ноги будут мешать сопернику, судья остановит игру.

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Основные техники армрестлинга для начинающих

Крюковая борьба

Она заключается в том, чтобы свернуть кисть соперника к себе. С самого начала «крюковик» стремится согнуть свою кисть, навязывая сопернику борьбу в крюк. Когда атлет уже завернулся в крюк, основные атакующие действия осуществляются за счёт бицепса и боковой связки. В борьбе давление может происходить либо в бок, либо по диагонали. Плечо рабочей руки должно быть выведено вперёд.

Верховая борьба

При верховой борьбе ваша главная задача – «выбить» кисть соперника, переложив нагрузку на его бицепс. Успешность борьбы верхов напрямую зависит от величины вашего рычага. Именно поэтому в процессе борьбы стремитесь взяться повыше. Выполняйте перехват пальцами, смещайте кисть на себя, чтобы занять более выгодную позицию.

Фото: Al Bello/Getty Images

Упражнения для прокачки рук

Заниматься в зале нужно в первую очередь, не на развитие выносливости или формирование красивого рельефа, а на силу рук. Вам понадобятся упражнения на бицепс, трицепс, широчайшие спинные и дельтовидные мышцы.

Вот, какими упражнениями можно усилить свои руки для армрестлинга:

Подъём штанги на бицепс. Тяга нижнего блока одной рукой. Сгибание кисти со штангой. Подтягивания с неполной амплитудой.

Сила рук хоть и важная часть успешной борьбы, но далеко не единственная. Нужно помнить о важности тренировки техник. Их много и главное – найти для себя несколько наиболее подходящих и регулярно выделять время на их отработку.

Подробнее об армрестлинге смотрите в видео на «Чемпионате».

Источник: MuscleRussia.