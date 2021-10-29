Что произойдёт, если спать 30 часов подряд, и возможно ли это?

Сколько часов можно спать? Как избыток сна влияет на организм?



Разбираемся вместе с сомнологом.

После долгого и тяжёлого дня многие мечтают уснуть и проспать до победного. Может, полдня, может, целый день, а может, и больше. Но возможно ли такое в действительности?

Дарья Лебедева сомнолог Сон — это такая же индивидуальная особенность человека, как рост или размер обуви.

Блогер PollmixaN решил проверить, реально ли проспать больше суток, и поставил эксперимент. В своём видео он попытался проспать дольше 24 часов.

Как проходил эксперимент?

Чтобы хорошенько поспать, надо хорошенько утомиться. Руководствуясь этой идеей, парень не спал целых 24 часа перед экспериментом. Далась такая подготовка очень нелегко, что он и отметил в видео. Однако к предстоящему сну он подошёл во всеоружии.

Фото: unsplash.com/@elevantarts

Уснул герой видео в полночь. Однако тревожность не позволила проспать долго, и уже спустя полтора часа он впервые проснулся. Следующие 14 часов проходили спокойно, с редкими и кратковременными пробуждениями. Но когда первая половина пути была пройдена, началось самое сложное. По истечении 14 часов юноша отмечает, что уснуть стало практически невозможно: он хочет есть и пить, спина болит от долгого пребывания в однообразных положениях и из-за неудобной мебели.

В последующие свои пробуждения блоггер отмечает, что лицо постепенно опухает, а заснуть становится всё сложнее. Спустя 22 часа после начала эксперимента он прибегнул к помощи снотворного. Это помогло преодолеть отметку в 24 часа сна.

По прошествии 30 часов автор видео отмечает, что организм явно отторгает сон в таком объёме. И сказываются такие эксперименты на здоровье крайне негативно. Одна сторона лица блогера сильно опухла и покраснела, всё тело затекло и болело.

Сколько в среднем нужно спать?

Дарья: Проведя опросы, учёные пришли к выводу, что объём необходимого сна для каждого составляет от семи до девяти часов. Выходы за эти пределы как в большую, так и в меньшую сторону будет исключением из общепринятых норм. И к этому следует относиться как к индивидуальной особенности человека.

От чего зависит время необходимого сна?

Дарья: Основная функция сна — восстановительная. Он приводит организм в норму после длинного дня. За время бодрствования расходуются гормоны и антитела, мы проявляем множество эмоций и запоминаем множество вещей. Именно эти ресурсы ночью и восстанавливает организм в процессе сна. Так что объём необходимого человеку сна зависит в первую очередь от того, как много физических и эмоциональных ресурсов было израсходовано им за день. Поэтому-то дети, которые ежедневно узнают массу нового и способны часами бегать без остановок, спят чрезвычайно много. И поэтому же пожилые люди, которых сложно чем-то удивить и которым некуда особо спешить, спят в разы меньше.

Фото: unsplash.com/@anniespratt

Кроме того, больше сна требуется организму, находящемуся в стрессовой ситуации. К примеру, заболевшему простудой. Для борьбы с инфекцией нужно вырабатывать антитела, а происходит это, как мы с вами выяснили, как раз во сне. То же касается и беременных женщин, чьи ресурсы в этот период направлены на поддержание сразу двух жизней.

Как скажется на организме превышение нормы сна?

Дарья: Сон не может существенно навредить организму. Однако выход из привычного режима может сбить внутренние биологические часы, что впоследствии приведёт к проблемам со сном и восстановлением организма соответственно.

В случае чрезмерного пребывания в постели, как и в случае с хроническим недосыпом, есть риск развития серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний и даже ожирения с диабетом.