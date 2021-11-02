Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Главная Lifestyle Статьи

Мифы про фитнес и бодибилдинг — правда и вымысел, топ самых популярных заблуждений

14 мифов о бодибилдинге и фитнесе, которые вводят в заблуждение
Маргарита Зуева Александр Назаренко
,
Мифы о бодибилдинге и фитнесе
Комментарии
Всё ещё думаете, что для роста мышц достаточно просто вколоть себе что-нибудь? Это не так.

Бодибилдинг является одним из самых зрелищных и красивых видов спорта. Не только его соревновательная часть, но ещё и процесс формирования рельефного тела. Со временем эта зрелищность и породила вокруг себя множество мифов и заблуждений. Настало время их развеять.

<a href="https://www.instagram.com/lindoverstas/">Станислав Линдовер</a>
Станислав Линдовер
мастер спорта по бодибилдингу, чемпион Европы в категории классический бодибилдинг 180+

Мифов существует много и всех не упомнишь. Многие из них десятилетиями переходят из уст в уста.

«Можно обколоться специальными препаратами, и всё само вырастет»

Это жесточайшее заблуждение. При отсутствии должных навыков правильной работы в тренажёрном зале ни одно средство не окажется эффективным. Здоровье при этом окажется подорванным, а результат так и не будет достигнут.

«Девушки, занимающиеся в тренажёрном зале, превращаются в мужчин»

Этот миф пришёл из профессионального бодибилдинга. В нём женщины для достижения большего результата используют синтетические аналоги мужских гормонов. В результате тела женщин очень быстро приобретают вторичные мужские половые признаки в виде обширного оволосения и т. д. Однако к обычным занятиям в тренажёрном зале и работе над своим телом это не имеет никакого отношения.

Фото: istockphoto.com

«Тренировки с большими весами в подростковом возрасте замедляют рост организма»

<a href="https://www.instagram.com/a.u.nazarenko/?utm_medium=copy_link">Александр Назаренко</a>
Александр Назаренко
учредитель Федерации бодибилдинга России

Этот миф родился в Японии, когда в горах было обнаружено поселение, дети которого много работали в каменоломнях и получали крайне скудное пропитание.

Из этой находки был сделан вывод, что работа с тяжёлыми весами замедляет рост человека. Однако на сегодняшний день существует великое множество примеров, доказывающих обратное. Когда юные парни и девушки, тренируя силу и развивая мускулатуру, способствовали ещё и увеличению своего роста.

«Без фармакологической поддержки ничего не добиться»

<a href="https://www.instagram.com/simkinlife/?hl=ru">Виктор Симкин</a>
Виктор Симкин
чемпион мира по классическому бодибилдингу

На сцене видно, кто использует препараты, а кто нет. Спортсмены, прибегающие к фармакологии, более жёсткие и сечёные. Но многие ребята не используют никакие средства и выигрывают чемпионаты просто потому, что они создали лучшие пропорции.

Большая часть профессиональных спортсменов, выступающих на крупных чемпионатах, к помощи фармакологии не прибегают. Иногда это просто невозможно в контексте определённой спортивной категории вроде «Менс Физик», а иногда спортсмены просто не считают фармакологию чем-то необходимым. Ведь и без её помощи вполне возможно добиться впечатляющих результатов.

«Чтобы иметь красивый пресс, нужно качать его»

В действительности же рельеф пресса — это в первую очередь отсутствие подкожного жира. Поэтому в этом вопросе существенны скорее не упражнения, а здоровое питание и кардио.

Фото: istockphoto.com

«От кардиотренировок мышцы сгорают»

При правильно подобранном рационе и режиме тренировок обхваты рук, ног, груди и прочего действительно могут уменьшиться. Но объёмы сокращаются за счёт сжигания жировой прослойки. А никак не за счёт мышечной массы.

«В старости всё обвиснет»

Перед нами множество примеров возрастных спортсменов в прекрасной форме. Годы берут своё, но только в тех случаях, когда процесс старения уже необратим. В этом случае особой роли не играет, был ли накачан человек в былые годы или же нет.

Какие виды отжиманий существуют? От обычных до невероятных Какие виды отжиманий существуют? От обычных до невероятных
Избавляемся от болей в пояснице с помощью тренировок на мышцы кора Избавляемся от болей в пояснице с помощью тренировок на мышцы кора

«Количество повторений соответствует конкретной задаче: росту силы или росту мышц»

В действительности важную роль играет только время выполнения упражнения.

  • 10-20 секунд разовьют вашу силу.
  • 30-40 секунд поспособствуют гипертрофии мышц.
  • 40-60 секунд помогут спортсмену развить специальную выносливость.

Во временной интервал может уложиться самое разное количество повторений.

Фото: istockphoto.com

«Без больших весов больших объёмов не достичь»

В работе над мышцами основой является стресс, который провоцирует последующий рост. А необходимого уровня стресса можно добиться и с небольшими весами, если грамотно планировать рабочий процесс.

«Все качки тупые»

<a href="https://www.instagram.com/konstantin_bublikov/?utm_medium=copy_lin">Константин Бубликов</a>
Константин Бубликов
мастер спорта по бодибилдингу

Опровергну этот миф личным примером. По образованию я инженер-конструктор ядерных реакторов, закончил Политехнический государственный университет. Да, может быть есть где-то негативные примеры спортсменов, но есть и позитивные.

Немало экспертов имеют высшее образование, как техническое, так и гуманитарное. Естественно, за пределами этой статьи таких людей ещё больше. Нет никаких причин связывать умственное развитие человека с его физическими показателями. А следовательно, нет оснований и верить этому мифу.

«Если вообще ничего не есть — похудеешь»

Это мнение не ошибочно, но чрезвычайно вредоносно. Лишение себя еды ведёт к множественным проблемам со здоровьем, а вовсе не к спортивному телу. Ухудшение состояния волос, ногтей, зубов и кожи, слабость и истощение — вот что ждёт голодающего вместо красивого, спортивного тела. Строить диету можно, только обладая определённым уровнем знаний в этой области, или прибегнуть к помощи нутрициолога.

Фото: unsplash.com/@lee_hisu

«Большие мышцы равняются большой силе»

Определённая рациональность в этом есть. Однако прямой зависимости мышечных объёмов от силовых показателей нет. Пауэрлифтинг и бодибилдинг — это два совершенно разных вида спорта, один из которых направлен на совершенствование силовых показателей, а другой — на рост мышц. И если бы эта связь была так неизбежна и прочна, как думают многие, не было бы необходимости разделять эти два вида спорта между собой.

«Во время тренировки нельзя пить воду»

<a href="https://www.instagram.com/denisgusev_com/?utm_medium=copy_link">Денис Гусев</a>
Денис Гусев
участник международных соревнований по бодибилдингу

Я выпиваю от 1,5 до 2 литров за силовую и кардиотренировку. Я рекомендую пить не просто обычную воду, а с какими-нибудь электролитами. Можно использовать минералы или аминокислоты.

В процессе тренировки температура тела поднимается и из него испаряется весьма существенное количество воды. Начинается дегидратация. И чтобы в этой ситуации кровь не загустела, необходимо поддерживать водно-солевой баланс. Иными словами, пить во время тренировки воду не только можно, это просто необходимо для сохранения здоровья.

Фото: unsplash.com/@bluewaterglobe

«Если много есть, мышцы будут быстрее расти»

В бодибилдинге необходимо сбалансированное питание, насыщенное всеми компонентами и составленное грамотным специалистом в соответствии с индивидуальными особенностями спортсмена. Кроме того, режим дня и тренировок существенным образом влияет на спортивные показатели. Поэтому просто много есть — очень плохая идея для спортсмена.

Теперь пустым слухам и заблуждениям не будет места в вашей жизни. А без них представление о бодибилдинге заиграет новыми красками. На самом деле фитнес и бодибилдинг намного интереснее, чем их малюет народная молва.

Подробные комментарии экспертов смотрите в видео на «Чемпионате».

Источник: MuscleRussia.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Какие виды отжиманий существуют? От обычных до невероятных
Какие виды отжиманий существуют? От обычных до невероятных
Как собраться в зал, если ты новичок? Чек-лист самых необходимых вещей
Как собраться в зал, если ты новичок? Чек-лист самых необходимых вещей
TOP 3
«По праздникам я ел доширак». Как профессионал паркура стал оператором «Хардкора»
Эксклюзив
«По праздникам я ел доширак». Как профессионал паркура стал оператором «Хардкора»
Тренды
Трэвел-тренды: как изменились путешествия в 2021 году
Трэвел-тренды: как изменились путешествия в 2021 году
Тренды
Как собраться в зал, если ты новичок? Чек-лист самых необходимых вещей
Как собраться в зал, если ты новичок? Чек-лист самых необходимых вещей
Фитнес
© championat.com 2000–2021