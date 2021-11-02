Всё ещё думаете, что для роста мышц достаточно просто вколоть себе что-нибудь? Это не так.

14 мифов о бодибилдинге и фитнесе, которые вводят в заблуждение

Бодибилдинг является одним из самых зрелищных и красивых видов спорта. Не только его соревновательная часть, но ещё и процесс формирования рельефного тела. Со временем эта зрелищность и породила вокруг себя множество мифов и заблуждений. Настало время их развеять.

Станислав Линдовер мастер спорта по бодибилдингу, чемпион Европы в категории классический бодибилдинг 180+ Мифов существует много и всех не упомнишь. Многие из них десятилетиями переходят из уст в уста.

«Можно обколоться специальными препаратами, и всё само вырастет»

Это жесточайшее заблуждение. При отсутствии должных навыков правильной работы в тренажёрном зале ни одно средство не окажется эффективным. Здоровье при этом окажется подорванным, а результат так и не будет достигнут.

«Девушки, занимающиеся в тренажёрном зале, превращаются в мужчин»

Этот миф пришёл из профессионального бодибилдинга. В нём женщины для достижения большего результата используют синтетические аналоги мужских гормонов. В результате тела женщин очень быстро приобретают вторичные мужские половые признаки в виде обширного оволосения и т. д. Однако к обычным занятиям в тренажёрном зале и работе над своим телом это не имеет никакого отношения.

Фото: istockphoto.com

«Тренировки с большими весами в подростковом возрасте замедляют рост организма»

Александр Назаренко учредитель Федерации бодибилдинга России Этот миф родился в Японии, когда в горах было обнаружено поселение, дети которого много работали в каменоломнях и получали крайне скудное пропитание.

Из этой находки был сделан вывод, что работа с тяжёлыми весами замедляет рост человека. Однако на сегодняшний день существует великое множество примеров, доказывающих обратное. Когда юные парни и девушки, тренируя силу и развивая мускулатуру, способствовали ещё и увеличению своего роста.

«Без фармакологической поддержки ничего не добиться»

Виктор Симкин чемпион мира по классическому бодибилдингу На сцене видно, кто использует препараты, а кто нет. Спортсмены, прибегающие к фармакологии, более жёсткие и сечёные. Но многие ребята не используют никакие средства и выигрывают чемпионаты просто потому, что они создали лучшие пропорции.

Большая часть профессиональных спортсменов, выступающих на крупных чемпионатах, к помощи фармакологии не прибегают. Иногда это просто невозможно в контексте определённой спортивной категории вроде «Менс Физик», а иногда спортсмены просто не считают фармакологию чем-то необходимым. Ведь и без её помощи вполне возможно добиться впечатляющих результатов.

«Чтобы иметь красивый пресс, нужно качать его»

В действительности же рельеф пресса — это в первую очередь отсутствие подкожного жира. Поэтому в этом вопросе существенны скорее не упражнения, а здоровое питание и кардио.

Фото: istockphoto.com

«От кардиотренировок мышцы сгорают»

При правильно подобранном рационе и режиме тренировок обхваты рук, ног, груди и прочего действительно могут уменьшиться. Но объёмы сокращаются за счёт сжигания жировой прослойки. А никак не за счёт мышечной массы.

«В старости всё обвиснет»

Перед нами множество примеров возрастных спортсменов в прекрасной форме. Годы берут своё, но только в тех случаях, когда процесс старения уже необратим. В этом случае особой роли не играет, был ли накачан человек в былые годы или же нет.

«Количество повторений соответствует конкретной задаче: росту силы или росту мышц»

В действительности важную роль играет только время выполнения упражнения.

10-20 секунд разовьют вашу силу.

30-40 секунд поспособствуют гипертрофии мышц.

40-60 секунд помогут спортсмену развить специальную выносливость.

Во временной интервал может уложиться самое разное количество повторений.

Фото: istockphoto.com

«Без больших весов больших объёмов не достичь»

В работе над мышцами основой является стресс, который провоцирует последующий рост. А необходимого уровня стресса можно добиться и с небольшими весами, если грамотно планировать рабочий процесс.

«Все качки тупые»

Константин Бубликов мастер спорта по бодибилдингу Опровергну этот миф личным примером. По образованию я инженер-конструктор ядерных реакторов, закончил Политехнический государственный университет. Да, может быть есть где-то негативные примеры спортсменов, но есть и позитивные.

Немало экспертов имеют высшее образование, как техническое, так и гуманитарное. Естественно, за пределами этой статьи таких людей ещё больше. Нет никаких причин связывать умственное развитие человека с его физическими показателями. А следовательно, нет оснований и верить этому мифу.

«Если вообще ничего не есть — похудеешь»

Это мнение не ошибочно, но чрезвычайно вредоносно. Лишение себя еды ведёт к множественным проблемам со здоровьем, а вовсе не к спортивному телу. Ухудшение состояния волос, ногтей, зубов и кожи, слабость и истощение — вот что ждёт голодающего вместо красивого, спортивного тела. Строить диету можно, только обладая определённым уровнем знаний в этой области, или прибегнуть к помощи нутрициолога.

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«Большие мышцы равняются большой силе»

Определённая рациональность в этом есть. Однако прямой зависимости мышечных объёмов от силовых показателей нет. Пауэрлифтинг и бодибилдинг — это два совершенно разных вида спорта, один из которых направлен на совершенствование силовых показателей, а другой — на рост мышц. И если бы эта связь была так неизбежна и прочна, как думают многие, не было бы необходимости разделять эти два вида спорта между собой.

«Во время тренировки нельзя пить воду»

Денис Гусев участник международных соревнований по бодибилдингу Я выпиваю от 1,5 до 2 литров за силовую и кардиотренировку. Я рекомендую пить не просто обычную воду, а с какими-нибудь электролитами. Можно использовать минералы или аминокислоты.

В процессе тренировки температура тела поднимается и из него испаряется весьма существенное количество воды. Начинается дегидратация. И чтобы в этой ситуации кровь не загустела, необходимо поддерживать водно-солевой баланс. Иными словами, пить во время тренировки воду не только можно, это просто необходимо для сохранения здоровья.

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«Если много есть, мышцы будут быстрее расти»

В бодибилдинге необходимо сбалансированное питание, насыщенное всеми компонентами и составленное грамотным специалистом в соответствии с индивидуальными особенностями спортсмена. Кроме того, режим дня и тренировок существенным образом влияет на спортивные показатели. Поэтому просто много есть — очень плохая идея для спортсмена.

Теперь пустым слухам и заблуждениям не будет места в вашей жизни. А без них представление о бодибилдинге заиграет новыми красками. На самом деле фитнес и бодибилдинг намного интереснее, чем их малюет народная молва.

Подробные комментарии экспертов смотрите в видео на «Чемпионате».

Источник: MuscleRussia.