5 правил питания в фастфуде без вреда фигуре. Что делать, если рядом только вредная еда?

Можно ли правильно питаться в фастфуде? Что можно съесть на фудкорте с минимумом вреда для здоровья?



Рассказываем вместе с нутрициологом.

Полезное питание сегодня настолько модно, что даже точки фастфуда внедряют в своё меню органические, вегетарианские и ПП-блюда. Если ваш выбор оказался ограничен ресторанами быстрого питания, в первую очередь уточните, есть ли у них специальное меню. Возможно, кто-то удивит вас наличием полезных альтернатив. С другой стороны, в любом фастфуде есть салаты, поэтому, в целом вы можете ограничиться только ими. Но если хочется разнообразия, это тоже не проблема.

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable Однако, если вы попали в ситуацию, когда хочется полезной еды, а рядом только фастфуд с минимальным количеством ПП-блюд, есть несколько вариантов, как минимизировать риски от употребления вредной еды.

Уберите хлеб

Если вы заказываете бургер, достаньте из него мясо с овощами. Исключите ингредиенты с трансжирами — соусы и плавленые сыры. Попросите добавить побольше свежих овощей. Если хотите взять картошку, выбирайте вариант «по-домашнему» и также исключите соусы. Стремитесь к стандарту правильного ПП-блюда — свежим овощам с мясом.

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Выбирайте куриную котлету

Главный ингредиент сэндвичей и бургеров — мясо. Здесь тоже можно ответственно подойти к выбору. Обычно котлету для бургера жарят в кипящем масле, в котором в огромном количестве выделяются канцерогены, а также в кровь попадает невероятное количество холестерина. Наименее полезной котлетой считается смесь свинины и говядины. Если в выбранном фастфуде нет веганской или овощной котлеты, отдавайте предпочтение котлете из куриного филе, желательно приготовленной на гриле. Важный момент — котлета должна быть без панировки.

Заказывайте небольшие порции

Обычно, попадая в фастфуд, мы заказываем всё, что душа пожелает. Подойдите к выбору осознанно — выбирайте порции маленького размера. Блюда и без того калорийны, поэтому насыщение приходит раньше, чем может показаться. Возможно, подходящие по объёму порции есть в детском меню.

Замените газировку на чай или воду

Газированные напитки содержат невероятное количество сахара. В стандартной бутылке 0,5 л — примерно 10 чайных ложек сахара, что эквивалентно 300 ккал. Лучше вовсе исключить газированные напитки из меню и заменить их на негазированную воду или зелёный чай.

Фото: unsplash.com/@kellysikkema

Заказывайте десерт только после основного блюда

Для многих само собой разумеется, что после обеда нужно съесть десерт. На самом деле лучше или от него отказаться, или заказать уже после того, как поели. Так как поначалу может возникнуть ложное чувство сильного голода, когда кажется, что сможете без проблем осилить «первое, второе, третье и компот». Дайте организму время, чтобы почувствовать сытость, — не спешите.