Культ Диего Марадоны: как футболист вдохновил миллионы людей по всему миру?

30 октября день рождения человека, чьё имя знакомо каждому из нас. Икона футбола, неоднозначная личность, миллионер из трущоб — Диего называют по-разному, но суть одна — он легенда, вдохновившая миллионы людей по всему миру.

Рассказываем о жизненном пути футболиста, вспоминаем напутствия начинающим спортсменам и советы наркозависимым.

О футбольном Гении

Диего Армандо Марадона родился в трущобах большого Буэнос-Айреса. Там они называются «вижас мизериа», в буквальном переводе с испанского — «виллы нищеты», которой ему удалось избежать, став суперзвездой мирового футбола. Многие эксперты уверены, что он превосходит даже Пеле: за свою карьеру Марадона забил 259 голов в 491 матче.

Фото: Allsport UK /Allsport

Марадона с детства был вундеркиндом. Играя в юниорской команде Los Cebollitas, он помог выиграть 136 матчей подряд, а его международный дебют как самостоятельного спортсмена состоялся в 16 лет. С самого начала в него никто не верил: коренастый юноша ростом всего около 165 см, был нестандартной комплекции для футболиста. Но Марадона доказал обратное: его ювелирное мастерство, скорость, умение наблюдать за ситуацией на поле, владеть мячом и передавать точные пасы компенсировали проблемы с весом.

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В 91 матче за аргентинскую сборную он забил 34 гола, в 1986 году в Мексике он привёл свою команду к победе на чемпионате мира, а через четыре года — в финал.

«Футбол – игра для удовольствия и радости, и игроки здесь не должны испытывать стресс. Стресс – это для тех, кто всю жизнь проводит за рабочим столом».

О скандальной игре Марадоны ходят легенды. В матче между Аргентиной и Англией на 52-й минуте, при счёте 0-0, находясь в штрафной зоне соперника, Марадона подпрыгнул одновременно с вратарём Англии Питером Шилтоном и кулаком отбросил мяч в ворота. Потом Диего сказал, что мяч был забит «отчасти головой Марадоны, а отчасти рукой бога».

Через четыре минуты Марадона забил всем известный «гол столетия». Взяв мяч на своей половине поля, Диего начал движение к воротам противника. Оставив позади пятерых игроков английской сборной, он обошёл вратаря и забил мяч в ворота.

О несовершенстве

После проигрыша сборной Аргентины Германии в финале чемпионата мира в 1990-м Марадона не прошёл тест на наркотики. Его отстранили от игры на 15 месяцев. В 1994 году он вернулся на поле в рамках того же чемпионата, но довольно быстро удивил зрителей своим странным поведением. Подбежав после очередного гола к камере, он засунул лицо в объектив, а после первого тайма в его анализах обнаружили запрещённое вещество — эфедрин. По этой причине он был вынужден покинуть игру.

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После этого Диего Марадона часто проходил лечение в психиатрических клиниках из-за наркотической зависимости, которая негативно отражалась на всех сферах жизни легенды. Сам Диего отмечал, что, принимая запрещённые вещества, делал одолжение соперникам на поле. А в одном из интервью футболист заявлял, что стыдится за эту сомнительную часть своей жизни перед своими детьми.

«Попробовав наркотики впервые, ты быстро понимаешь: это то, с чем тебе вскоре придётся сражаться ежедневно. Они вызывают эйфорию – такую, как будто ты только что выиграл чемпионат. И вот ты уже думаешь: какая разница, что будет завтра, ведь сегодня я чемпион».

О последних годах жизни

В 1997 году Диего пытался вновь попасть в сборную, но после трёх положительных тестов на наркотики решил, что из профессионального спорта пора уходить. Но зависимость уходить не собиралась. Он пристрастился к алкоголю и кокаину, из-за чего попал в тюрьму (однажды он выстрелил в журналистов из пневматической винтовки), поправился до 128 килограммов и побывал в реанимации с инфарктом.

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В 2008 году наступила белая полоса в жизни Марадоны: его назначили главным тренером аргентинской сборной. За время тренерской деятельности он довёл команду до четвертьфинала ЧМ-2010. Также в этот период он признал родившихся вне брака детей и принимал активное участие в их воспитании.

В 2018-м он сильно заинтересовался религией, что активно демонстрировал и на матчах аргентинской сборной. На чемпионате мира в Санкт-Петербурге он развернул баннер со своим портретом, потанцевал с фанатом сборной Нигерии и помолился о победе перед игрой Аргентины.

«Если я умру, я хочу родиться заново и хочу стать футболистом. И я хочу снова быть Диего Армандо Марадоной. Я игрок, который дарит людям радость».