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Крем-суп из тыквы со сливками, рецепт с фото, как приготовить ПП тыквенный крем-суп дома

Как приготовить крем-суп из тыквы? Рецепт ПП-обеда
Тереза Данилова
Как приготовить крем-суп из тыквы?
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Отличный вариант для тех, кому надоели классические сырные и грибные варианты.

Предлагаем приготовить насыщенный, полезный и вкусный крем-суп из тыквы.

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Вам понадобятся:

  • тыква — 300 г;
  • луковица — 1 шт.;
  • имбирь — 30 г;
  • чеснок — 4-5 зубчиков;
  • креветки — 50 г;
  • вода — 500 мл;
  • кокосовые сливки — 100 мл;
  • оливковое масло;
  • петрушка.

Мелко нарезаем лук, имбирь и чеснок. Тыкву режем крупными кубиками. В кастрюлю добавляем оливковое масло. Далее кладём лук, имбирь, чеснок и тыкву. Обжариваем 3-5 минут, периодически помешивая. Вливаем воду и сливки, варим на среднем огне 12-15 минут. Тем временем режем креветки на кусочки и обжариваем в оливковом масле с чесноком. Добавляем рубленую петрушку к обжаренным креветкам и снимаем с огня. С помощью блендера превращаем суп в пюре. Разливаем по тарелкам, сверху добавляем креветки с зеленью и подаём. Готово!

Пошагово процесс приготовления можно посмотреть в альбоме.

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