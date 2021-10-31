Как приготовить крем-суп из тыквы? Рецепт ПП-обеда

Отличный вариант для тех, кому надоели классические сырные и грибные варианты.

Предлагаем приготовить насыщенный, полезный и вкусный крем-суп из тыквы.

Вам понадобятся:

тыква — 300 г;

луковица — 1 шт.;

имбирь — 30 г;

чеснок — 4-5 зубчиков;

креветки — 50 г;

вода — 500 мл;

кокосовые сливки — 100 мл;

оливковое масло;

петрушка.

Мелко нарезаем лук, имбирь и чеснок. Тыкву режем крупными кубиками. В кастрюлю добавляем оливковое масло. Далее кладём лук, имбирь, чеснок и тыкву. Обжариваем 3-5 минут, периодически помешивая. Вливаем воду и сливки, варим на среднем огне 12-15 минут. Тем временем режем креветки на кусочки и обжариваем в оливковом масле с чесноком. Добавляем рубленую петрушку к обжаренным креветкам и снимаем с огня. С помощью блендера превращаем суп в пюре. Разливаем по тарелкам, сверху добавляем креветки с зеленью и подаём. Готово!

Пошагово процесс приготовления можно посмотреть в альбоме.