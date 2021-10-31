Как приготовить крем-суп из тыквы? Рецепт ПП-обеда

Мелко нарезаем лук, имбирь и чеснок. Тыкву режем крупными кубиками. В кастрюлю добавляем оливковое масло. Далее кладём лук, имбирь, чеснок и тыкву. Обжариваем 3-5 минут, периодически помешивая. Вливаем воду и сливки, варим на среднем огне 12-15 минут. Тем временем режем креветки на кусочки и обжариваем в оливковом масле с чесноком. Добавляем рубленую петрушку к обжаренным креветкам и снимаем с огня. С помощью блендера превращаем суп в пюре. Разливаем по тарелкам, сверху добавляем креветки с зеленью и подаём. Готово!
Пошагово процесс приготовления можно посмотреть в альбоме.