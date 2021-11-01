Как вегетарианство влияет на организм? Разбираем плюсы и минусы

Рассказываем вместе с нутрициологом.
Дискуссии по поводу вегетарианства ведутся не первый год. Эта тема становится всё популярнее, число людей, придерживающихся такого образа питания, неумолимо растёт. В Международный день веганства, самой строгой формы вегетарианства, поговорим о том, как влияет на организм приверженность этому типу питания.
Тема вегетарианства — одна из самых обсуждаемых, модных и неоднозначных среди людей, занимающихся вопросами питания. Я не ратую ни за полный отказ от мясных продуктов, ни за их чрезмерное употребление. Во всём нужен индивидуальный и осознанный подход.
Как вегетарианская диета сказывается на организме?
Недаром возникают споры на тему вегетарианства, ведь многие исследования говорят, что оно имеет двойственное влияние на организм.
Негативное влияние вегетарианской диеты связывают в первую очередь с недостатком элементов, которые содержатся в продуктах животного происхождения. Чем заменить мясо в рационе, мы разбирали тут. Но, к сожалению, его не всегда можно восполнить другими продуктами.
Фото: unsplash.com/@conscious_design
Лидия: Основные дефициты могут возникнуть у вегетарианцев из-за недостаточного количества в растительной пище незаменимых аминокислот, витамина B12, витамина D, креатина, холестерина, Омега-3, карнозина, ретинола.
Это не приговор, если ваш выбор осознанный и вы получаете эти вещества из добавок. Но недостаток некоторых элементов всё же невозможно восполнить с помощью БАДов.
- Витамин А, необходимый организму для сумеречного зрения и формирования новых клеток, может поступать в пищу только из продуктов животного происхождения.
- Креатин содержится только в мясе, у веганов же наблюдается его снижение, а это негативно влияет на функции мозга.
- Карнозин есть только в мясных продуктах. Он защищает от разрушительных процессов в организме.
- Докозагексаеновая жирная кислота (ДКГ), замедляющая механизм старения, содержится только в пище животного происхождения. Её основной источник — жирная рыба.
Многие исследования показывают, что вегетарианцы имеют дефицит витамина В12, который критически необходим для мыслительных процессов. Недостаток витамина В12 может вызвать заболевания мозга и нервной системы.
Единственный источник В12 для вегетарианцев — водоросли. Однако некоторые исследования показывают, что употребления в пищу морской капусты может быть недостаточно.
Стоит ли переходить на вегетарианский тип питания?
Несмотря на перечисленные недостатки, плюсов вегетарианской диеты также немало:
- снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний;
- заболеваний толстой кишки, в том числе рака;
- сахарного диабета II типа;
- очищение организма от токсинов и шлаков;
- ускорение обмена веществ.
Эксперт отмечает, что переходить на вегетарианскую диету можно, главное — делать это правильно.
Фото: unsplash.com/@kodieodie
Лидия: Я убеждена: прежде чем переходить на вегетарианский тип питания, необходимо провести обследование системы пищеварения, сердечно-сосудистой системы и других жизненно важных органов. Также нужно выявить и компенсировать дефициты макро- и микроэлементов под руководством специалиста с помощью сбалансированного питания и приёма нутрицевтиков, сформировать здоровый рацион на основе генетических особенностей и образа жизни.
Главные ошибки при переходе на вегетарианский тип питания:
- резкий и, как правило, неосознанный переход (как дань моде);
- безответственное отношение к рациону;
- чрезмерное употребление углеводов;
- чрезмерное потребление продуктов с большим количеством фитиновой кислоты, которая замедляет процесс расщепления белков и углеводов.
Лидия: После перехода на растительный тип питания следует на регулярной основе проходить профилактические осмотры, сдавать анализы и отслеживать изменения в организме.
Кому не рекомендуется переходить на вегетарианство?
Важно учитывать, что даже нестрогие виды вегетарианства подойдут не всем.
С осторожностью вегетарианскую диету можно рекомендовать людям, склонным к пищевой аллергии, а также тем, у кого диагностированы:
- панкреатит;
- заболевания желчного пузыря;
- колит;
- язва.