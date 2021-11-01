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Как вегетарианство влияет на организм человека, как стать вегетарианцем без вреда для здоровья

Как вегетарианство влияет на организм? Разбираем плюсы и минусы
Лидия Квашнина Валерия Улановская
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Как вегетарианство влияет на организм?
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Вопросы этики — это одно, а здоровья — совсем другое. Главное — подходить к решению осознанно и серьёзно.
Что происходит с организмом вегетарианца? Кому не стоит выбирать такой тип питания?

Рассказываем вместе с нутрициологом.

Дискуссии по поводу вегетарианства ведутся не первый год. Эта тема становится всё популярнее, число людей, придерживающихся такого образа питания, неумолимо растёт. В Международный день веганства, самой строгой формы вегетарианства, поговорим о том, как влияет на организм приверженность этому типу питания.

<a href="https://www.instagram.com/lida_health/">Лидия Квашнина</a>
Лидия Квашнина
нутрициолог

Тема вегетарианства — одна из самых обсуждаемых, модных и неоднозначных среди людей, занимающихся вопросами питания. Я не ратую ни за полный отказ от мясных продуктов, ни за их чрезмерное употребление. Во всём нужен индивидуальный и осознанный подход.

Как вегетарианская диета сказывается на организме?

Недаром возникают споры на тему вегетарианства, ведь многие исследования говорят, что оно имеет двойственное влияние на организм.

Негативное влияние вегетарианской диеты связывают в первую очередь с недостатком элементов, которые содержатся в продуктах животного происхождения. Чем заменить мясо в рационе, мы разбирали тут. Но, к сожалению, его не всегда можно восполнить другими продуктами.

Фото: unsplash.com/@conscious_design

Лидия: Основные дефициты могут возникнуть у вегетарианцев из-за недостаточного количества в растительной пище незаменимых аминокислот, витамина B12, витамина D, креатина, холестерина, Омега-3, карнозина, ретинола.

Это не приговор, если ваш выбор осознанный и вы получаете эти вещества из добавок. Но недостаток некоторых элементов всё же невозможно восполнить с помощью БАДов.

  • Витамин А, необходимый организму для сумеречного зрения и формирования новых клеток, может поступать в пищу только из продуктов животного происхождения.
  • Креатин содержится только в мясе, у веганов же наблюдается его снижение, а это негативно влияет на функции мозга.
  • Карнозин есть только в мясных продуктах. Он защищает от разрушительных процессов в организме.
  • Докозагексаеновая жирная кислота (ДКГ), замедляющая механизм старения, содержится только в пище животного происхождения. Её основной источник — жирная рыба.

Многие исследования показывают, что вегетарианцы имеют дефицит витамина В12, который критически необходим для мыслительных процессов. Недостаток витамина В12 может вызвать заболевания мозга и нервной системы.

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Единственный источник В12 для вегетарианцев — водоросли. Однако некоторые исследования показывают, что употребления в пищу морской капусты может быть недостаточно.

Стоит ли переходить на вегетарианский тип питания?

Несмотря на перечисленные недостатки, плюсов вегетарианской диеты также немало:

  • снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний;
  • заболеваний толстой кишки, в том числе рака;
  • сахарного диабета II типа;
  • очищение организма от токсинов и шлаков;
  • ускорение обмена веществ.

Эксперт отмечает, что переходить на вегетарианскую диету можно, главное — делать это правильно.

Фото: unsplash.com/@kodieodie

Лидия: Я убеждена: прежде чем переходить на вегетарианский тип питания, необходимо провести обследование системы пищеварения, сердечно-сосудистой системы и других жизненно важных органов. Также нужно выявить и компенсировать дефициты макро- и микроэлементов под руководством специалиста с помощью сбалансированного питания и приёма нутрицевтиков, сформировать здоровый рацион на основе генетических особенностей и образа жизни.

Главные ошибки при переходе на вегетарианский тип питания:

  • резкий и, как правило, неосознанный переход (как дань моде);
  • безответственное отношение к рациону;
  • чрезмерное употребление углеводов;
  • чрезмерное потребление продуктов с большим количеством фитиновой кислоты, которая замедляет процесс расщепления белков и углеводов.

Лидия: После перехода на растительный тип питания следует на регулярной основе проходить профилактические осмотры, сдавать анализы и отслеживать изменения в организме.

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Кому не рекомендуется переходить на вегетарианство?

Важно учитывать, что даже нестрогие виды вегетарианства подойдут не всем.

С осторожностью вегетарианскую диету можно рекомендовать людям, склонным к пищевой аллергии, а также тем, у кого диагностированы:

  • панкреатит;
  • заболевания желчного пузыря;
  • колит;
  • язва.
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