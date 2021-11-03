Учёные из США говорят, что верховая езда опаснее футбола и автогонок. Почему?

Чем может обернуться катание на лошади? Почему это опасно?



Отвечает завкафедрой Спортивного маркетинга Университета «Синергия».

Cпорт связывают со здоровым образом жизни, а его оборотная сторона чаще всего остаётся в тени. Да, статистика травматизма и смертности ведётся, но в основном в игровых и экстремальных видах. Тем временем к числу наиболее опасных относится безобидная, на первый взгляд, верховая езда. Что с ней не так?

Андрей Малыгин заведующий кафедрой Спортивного маркетинга Университета «Синергия» Исследование американских коллег весьма интересное, поскольку обращает внимание на значимые для общества проблемы. Результаты этого анализа можно назвать ценным источником для спортивных специалистов, страховщиков и даже букмекеров.

Что говорят учёные?

Конный спорт считается одним из самых популярных средств досуга, поэтому его опасность часто недооценивается. Учёные из США выяснили, что риск травм во время занятий верховой ездой выше, чем во время футбола, автоспорта и спуска на лыжах. Такое исследование было опубликовано в журнале Trauma Surgery & Acute Care Open. И это неудивительно, ведь падение со скачущей галопом лошади не приведёт ни к чему хорошему. Наглядный тому пример – американский актёр Кристофер Рив, который после подобного случая оказался в инвалидном кресле до конца своей жизни. Разумеется, это не единственный случай – исследователи подсчитали количество происшествий в конном спорте за последние 10 лет и нашли за это время почти 25 тыс. случаев травм. Среди них 37% людей получили травмы груди, 26,5% – травмы рук и ног, а 23% повредили голову. Меньше всего встречались травмы живота – на них пришлось 3353 случая (13,5%).

При многочасовых занятиях, особенно без защитной экипировки, вероятность госпитализации увеличивается, говорят учёные. Почти все, кто получил повреждение, оказались на больничной койке. Большую часть пострадавших перевели в отделение интенсивной терапии, остальных – в операционную. Исследователи также отмечают, что не всем травмированным удалось избежать печальных последствий. За последние 10 лет число летальных исходов составило около 320. Основной причиной смерти были травмы головы и шеи – риск умереть в этом случае выше на 50%.

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Почему опасность конного спорта недооценивается?

Объяснить интерес учёных к теме исследования просто. Приведём пример: самый популярный вид спорта в США – американский футбол (именно он упоминается в статье), и его травматичность широко обсуждается в прессе. Общество озабочено тем, что футболисты не только получают травмы во время тренировок и соревнований, но ощущают последствия по окончании карьеры, например, гораздо чаще болеют деменцией. В США ведётся широкая кампания привлечения внимания к безопасности футболистов, разрабатываются средства защиты и регламенты. Отчасти по этой причине многие другие виды спорта, в том числе и конный, оказываются в тени.

Андрей: Для оценки травматичности того или иного вида спорта чаще используются не серьёзные исследования, а неподтверждённая «статистика травм». Неудивительно, что в связи с отсутствием достоверной информации всё больше людей занимается тем или иным видом спорта без необходимой подготовки. Вместе с тем растёт и число травмированных. Даже по числу запросов в поисковых системах о травмах футбол существенно превосходит конный спорт. Неверные данные затем используют страховые компании, которые делят виды спорта по этому критерию на несколько категорий. Футбол чаще всего относится ко второй, а конный спорт – к третьей. Тем временем самые опасные виды спорта вовсе не подлежат страхованию.