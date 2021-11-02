Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Главная Lifestyle Статьи

Какие анализы сдают спортсмены, список анализов, которые нужно сдавать спортсменам

Что нужно проверить спортсмену? Какие анализы сдать в первую очередь и зачем
Павел Баранов Маргарита Зуева
,
Какие анализы нужно сдать спортсмену?
Комментарии
Профессиональный бодибилдер делится своим опытом подготовки к соревнованиям.
Какие показатели и анализы стоит проверить атлетам?

Разбираемся вместе с тренером по бодибилдингу и фитнесу.

Спорт — это не только большой труд и ценнейший опыт. Это ещё и серьёзный стресс для всего организма. От регулярных тренировок, волнительных соревнований, радости победы или горечи поражения. Чтобы в такой ситуации не подорвать здоровье, профессиональным спортсменам приходится регулярно проходить медицинское обследование и сдавать определённый набор анализов.

<a href="https://instagram.com/pavelbaranov_md">Павел Баранов</a>
Павел Баранов
персональный тренер по бодибилдингу и фитнесу, спортсмен команды BSN Russia в 2018 году

Независимо от того, как вы тренируетесь, необходимо делать полную диагностику своего организма хотя бы раз в полгода.

Важно! За два дня перед сдачей анализов нужно воздержаться от тяжёлой физической нагрузки (в том числе от секса). А в день перед сдачей крови нельзя есть, пить и лучше не чистить зубы.

Общий анализ крови

Позволяет определить:

  • гемореологию крови, её вязкость и текучесть;
  • наличие каких-либо воспалительных процессов в организме.

Показатели могут быть завышены из-за перенесённой в недавнем времени болезни. Не стоит делать поспешных выводов.

Фото: unsplash.com/@johnarano

Общий анализ мочи

Позволяет определить:

  • состояние почек;
  • наличие каких-либо начинающихся заболеваний.

Анализ на тестостерон

Существует общий и свободный. Этот гормон отвечает за проявление вторичных половых признаков, половое созревание и нормальную половую функцию. Проверять его уровень необходимо представителям обоих полов, несмотря на то что это мужской половой гормон.

Анализ на эстрадиол

Это женский половой гормон. Как и тестостерон, он вырабатывается как у женщин, так и у мужчин. Только в разных объёмах. Эстрадиол влияет на жировые отложения на теле, кислородный обмен, задержку воды в организме, количество кальция в костях.

5 причин бегать в холода. Советы от главного тренера «Бегового сообщества» 5 причин бегать в холода. Советы от главного тренера «Бегового сообщества»
Как обустроить домашний спортзал и не превратить квартиру в фитнес-клуб? Как обустроить домашний спортзал и не превратить квартиру в фитнес-клуб?

Анализ на прогестерон

Также известен как «гормон беременности». Несмотря на такое говорящее название, прогестерон вырабатывается и у мужчин. Он существенно влияет на функционирование нервной системы, кроме того, из него синтезируются другие важные для жизнедеятельности гормоны.

Анализ на пролактин

Гормон, вырабатывающийся в передней части гипофиза и отвечающий за лактацию. Кроме того, он регулирует водно-солевой обмен и поддерживает иммунитет.

Анализ на ГСПГ

ГСПГ — глобулин, связывающий половые гормоны. Отвечает за связывание гормонов и их транспортировку по крови. Чем ниже уровень ГСПГ, тем выше уровень свободного тестостерона и тем выше показатели на тренировках.

Фото: unsplash.com/@aloragriffiths

Анализ на ТТГ

Тиреотропный гормон стимулирует выработку и секрецию гормонов щитовидной железы.

Анализ на гормоны щитовидной железы

Т3 (трийодтиронин) стимулирует поглощение кислорода организмом и улучшает выработку тепла. Т4 (тироксин) стимулирует синтез белков, повышает теплообразование и увеличивает поглощение организмом кислорода.

Анализ на эти гормоны можно сдать как в общей, так и в свободной форме. Свободная форма даёт более полное представление о положении дел. Кроме того, оценивать уровни этих гормонов следует не по отдельности, а исходя из соотношения друг с другом.

Почему хрустят колени и можно ли тогда тренироваться? Почему хрустят колени и можно ли тогда тренироваться?
Тренировка для набора мышечной массы в домашних условиях. Рекомендации тренера Тренировка для набора мышечной массы в домашних условиях. Рекомендации тренера

Анализ на антитела к гормонам щитовидной железы

Этот анализ поможет определить наличие аутоиммунных заболеваний.

Анализ на кортизол

Показатель важно проверять людям с повышенной отёчностью и плохой выводимостью жидкости из организма. Кортизол, или же гормон стресса, влияет как раз на это. Его количество в организме сильно колеблется в зависимости от психоэмоционального состояния человека.

Анализ на альдостерон

Гормон отвечает за выведение из организма различных жидкостей. Он регулирует водно-солевой обмен, задержку натрия и выведение калия. Однако небольшое превышение уровня этого гормона в крови может быть связано с избыточными нагрузками или чрезмерным потреблением воды.

Проверка почек

Для этого необходимы специальные процедуры, например, УЗИ. Также потребуется сдать несколько анализов крови на:

  • креатинин;
  • мочевину;
  • мочевую кислоту.

Фото: unsplash.com/@chugummies

Однако следует помнить, что многие из показателей могут быть завышены именно из-за повышенных физических нагрузок или из-за избыточного содержания белка в рационе.

Анализ на гликолизированный гемоглобин

Этот анализ выявит возможные нарушения углеводного обмена в организме.

Анализ на общий белок крови

Отображает общее количество белков и их соотношение в крови на данный момент.

Узнать полный список анализов можно в видео на «Чемпионате».

Источник: MuscleRussia.

Такая проверка даст общее представление о состоянии организма. Но для более детального и точного результата следует обратиться за помощью к специалисту. Врач проведёт осмотр и возможно, назначит дополнительные анализы, необходимые конкретно в вашем случае. Кроме того, не стоит пытаться объяснить результаты самостоятельно. Это может привести к ложным выводам и некорректному самолечению — избегайте такого.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Какие виды отжиманий существуют? От обычных до невероятных
Какие виды отжиманий существуют? От обычных до невероятных
Правда или вымысел? Какие инновационные технологии реально существуют в спорте
Правда или вымысел? Какие инновационные технологии реально существуют в спорте
TOP 3
«По праздникам я ел доширак». Как профессионал паркура стал оператором «Хардкора»
Эксклюзив
«По праздникам я ел доширак». Как профессионал паркура стал оператором «Хардкора»
Тренды
Трэвел-тренды: как изменились путешествия в 2021 году
Трэвел-тренды: как изменились путешествия в 2021 году
Тренды
Как собраться в зал, если ты новичок? Чек-лист самых необходимых вещей
Как собраться в зал, если ты новичок? Чек-лист самых необходимых вещей
Фитнес
© championat.com 2000–2021