Что нужно проверить спортсмену? Какие анализы сдать в первую очередь и зачем

Какие показатели и анализы стоит проверить атлетам?



Разбираемся вместе с тренером по бодибилдингу и фитнесу.

Спорт — это не только большой труд и ценнейший опыт. Это ещё и серьёзный стресс для всего организма. От регулярных тренировок, волнительных соревнований, радости победы или горечи поражения. Чтобы в такой ситуации не подорвать здоровье, профессиональным спортсменам приходится регулярно проходить медицинское обследование и сдавать определённый набор анализов.

Павел Баранов персональный тренер по бодибилдингу и фитнесу, спортсмен команды BSN Russia в 2018 году Независимо от того, как вы тренируетесь, необходимо делать полную диагностику своего организма хотя бы раз в полгода.

Важно! За два дня перед сдачей анализов нужно воздержаться от тяжёлой физической нагрузки (в том числе от секса). А в день перед сдачей крови нельзя есть, пить и лучше не чистить зубы.

Общий анализ крови

Позволяет определить:

гемореологию крови, её вязкость и текучесть;

наличие каких-либо воспалительных процессов в организме.

Показатели могут быть завышены из-за перенесённой в недавнем времени болезни. Не стоит делать поспешных выводов.

Фото: unsplash.com/@johnarano

Общий анализ мочи

Позволяет определить:

состояние почек;

наличие каких-либо начинающихся заболеваний.

Анализ на тестостерон

Существует общий и свободный. Этот гормон отвечает за проявление вторичных половых признаков, половое созревание и нормальную половую функцию. Проверять его уровень необходимо представителям обоих полов, несмотря на то что это мужской половой гормон.

Анализ на эстрадиол

Это женский половой гормон. Как и тестостерон, он вырабатывается как у женщин, так и у мужчин. Только в разных объёмах. Эстрадиол влияет на жировые отложения на теле, кислородный обмен, задержку воды в организме, количество кальция в костях.

Анализ на прогестерон

Также известен как «гормон беременности». Несмотря на такое говорящее название, прогестерон вырабатывается и у мужчин. Он существенно влияет на функционирование нервной системы, кроме того, из него синтезируются другие важные для жизнедеятельности гормоны.

Анализ на пролактин

Гормон, вырабатывающийся в передней части гипофиза и отвечающий за лактацию. Кроме того, он регулирует водно-солевой обмен и поддерживает иммунитет.

Анализ на ГСПГ

ГСПГ — глобулин, связывающий половые гормоны. Отвечает за связывание гормонов и их транспортировку по крови. Чем ниже уровень ГСПГ, тем выше уровень свободного тестостерона и тем выше показатели на тренировках.

Фото: unsplash.com/@aloragriffiths

Анализ на ТТГ

Тиреотропный гормон стимулирует выработку и секрецию гормонов щитовидной железы.

Анализ на гормоны щитовидной железы

Т3 (трийодтиронин) стимулирует поглощение кислорода организмом и улучшает выработку тепла. Т4 (тироксин) стимулирует синтез белков, повышает теплообразование и увеличивает поглощение организмом кислорода.

Анализ на эти гормоны можно сдать как в общей, так и в свободной форме. Свободная форма даёт более полное представление о положении дел. Кроме того, оценивать уровни этих гормонов следует не по отдельности, а исходя из соотношения друг с другом.

Анализ на антитела к гормонам щитовидной железы

Этот анализ поможет определить наличие аутоиммунных заболеваний.

Анализ на кортизол

Показатель важно проверять людям с повышенной отёчностью и плохой выводимостью жидкости из организма. Кортизол, или же гормон стресса, влияет как раз на это. Его количество в организме сильно колеблется в зависимости от психоэмоционального состояния человека.

Анализ на альдостерон

Гормон отвечает за выведение из организма различных жидкостей. Он регулирует водно-солевой обмен, задержку натрия и выведение калия. Однако небольшое превышение уровня этого гормона в крови может быть связано с избыточными нагрузками или чрезмерным потреблением воды.

Проверка почек

Для этого необходимы специальные процедуры, например, УЗИ. Также потребуется сдать несколько анализов крови на:

креатинин;

мочевину;

мочевую кислоту.

Фото: unsplash.com/@chugummies

Однако следует помнить, что многие из показателей могут быть завышены именно из-за повышенных физических нагрузок или из-за избыточного содержания белка в рационе.

Анализ на гликолизированный гемоглобин

Этот анализ выявит возможные нарушения углеводного обмена в организме.

Анализ на общий белок крови

Отображает общее количество белков и их соотношение в крови на данный момент.

Узнать полный список анализов можно в видео на «Чемпионате».

Источник: MuscleRussia.

Такая проверка даст общее представление о состоянии организма. Но для более детального и точного результата следует обратиться за помощью к специалисту. Врач проведёт осмотр и возможно, назначит дополнительные анализы, необходимые конкретно в вашем случае. Кроме того, не стоит пытаться объяснить результаты самостоятельно. Это может привести к ложным выводам и некорректному самолечению — избегайте такого.