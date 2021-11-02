Рельефный пресс за 30 дней. Тренировка от призёра «Мэнс Физик»

Алексей Дмитряев поделился комплексом упражнений для кубиков и рассказал, что ещё нужно делать, чтобы их сохранить.

У тех, кто сейчас сидит на удалёнке, появилось чуть больше свободного времени на себя. А это значит, что можно всерьёз задуматься о своём теле. Например, красивый пресс с кубиками нравится всем, и пока есть возможность, нужно начинать тренировки. Призёр «Мэнс Физик» предложил свой вариант комплекса на пресс. Для некоторых упражнений потребуется фитнес-клуб, но, поскольку сейчас они закрыты, пресс можно качать дома или на спортплощадке с помощью упражнений, для которых нужны только коврик, турник и мотивация.

Алексей Дмитряев бодибилдер, бронзовый призёр «Мэнс Физик» — 2015 Я отдельно не качаю мышцы живота. В моём случае это добавочные упражнения в конце любой тренировки. Начинать тренировку нужно с кардио, можно побегать пять минут на дорожке.

Скручивания

Техника выполнения:

Ложимся на спину на гимнастический коврик.

Ноги поднимаем вверх и сгибаем в коленях. Стопы скрещиваем.

Руки держим за головой.

Из этого положения поднимаем туловище вверх, к ногам.

Затем снова опускаемся на спину.

Делаем три подхода по 20 раз.

Важно: Для проверки правильности выполнения упражнения можно положить палец одной руки на нижнюю часть живота и палец другой — на грудь. Если в процессе выполнения ваши пальцы сближаются — упражнение вы делаете верно.

Фото: instagram.com/dmitryaev_aleksey

Подъём ног лёжа

Тяга выполняется не ногами, а тазом и мышцами живота.

Техника выполнения:

Ложимся на спину на гимнастический коврик.

Сгибаем ноги в коленях и поднимаем вверх.

Из этого положения тянем ноги вверх, к потолку.

Таз при этом слегка отрывается от земли.

Затем возвращаем ноги и таз на место.

Делаем три подхода по 20 раз.

Суперсет: скручивания с противовесом + скручивания в верхнем блоке

Скручивание с противовесом

Упражнение выполняется на блоковом тренажёре для подтягиваний.

Техника выполнения:

Облокачиваемся локтями на специальную платформу. Чуть скругляем спину.

Давим вниз платформу именно мышцами живота, не локтями.

После вновь разгибаемся вверх.

Разгибаемся значительно медленнее, чем сгибались.

Делаем три подхода по 20 раз.

Скручивания в верхнем блоке

Упражнение выполняется в кроссовере.

Техника выполнения:

Встаём спиной к блоку.

В руки берём косички тренажёра, держим их на уровне висков.

Поясницу фиксируем и скручиваемся вниз.

Вверх выпрямляемся в разы медленнее, чем до этого скручивались.

Отягощение выставляем не особо крупное. Если нагрузка стала казаться легче — можно выполнять упражнения медленнее. Это усложнит задачу.

Делаем три подхода по 20 раз.

Подъём коленей в висе

Техника выполнения:

Повисаем на турнике широким хватом.

Ноги чуть сгибаем в коленях.

Тянем колени к груди.

После опускаемся в исходное положение.

Делаем три подхода по 20 раз.

Скручивания с эспандером

Техника выполнения:

Фиксируем резинку на полу. Садимся в наклонную банкетку.

Фиксируем ноги под валиком.

Берём обе рукоятки в руки и держим их по бокам от шеи.

Выполняем скручивание вперёд.

После опускаемся обратно.

Делаем три подхода по 20 раз.

Фото: instagram.com/dmitryaev_aleksey

Пищевые рекомендации

Если вы хотите похудеть и обзавестись сухим поджарым прессом, не нужно полностью убирать из рациона жиры. Достаточно лишь существенно ограничить потребление углеводов, поскольку человек набирает вес именно из-за них.

Кроме того, следует различать простые и сложные углеводы. Простые быстро поднимают уровень сахара в крови, тогда как сложные распадаются долго и надолго снабжают организм энергией. От первого типа определённо следует отказаться в пользу второго. Белок же можно потреблять в неограниченных количествах.

Подробное выполнение упражнений и комментарии эксперта смотрите в видео на «Чемпионате».

Источник: MuscleRussia.