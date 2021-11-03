Какая каша полезнее? У каждой — свои особенности

В чём польза каш? Какие считаются самыми полезными?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

В Древней Руси кашами кормили богатырей, считали вторым блюдом после щей, она была на столах и богатых, и бедных. Во время правления Александра Невского кашей называли праздники и любые торжества. А в армии каша была, пожалуй, самым популярным блюдом. Сегодня поговорим о наиболее популярных вариантах и разберём их полезные свойства.

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable Каши укрепляют сердечно-сосудистую систему, помогают бороться со стрессом, повышают уровень энергии в организме, положительно влияют на микрофлору кишечника.

Гречневая каша

Калорийность на воде: 160 ккал / 100 г.

Уже в XVII веке её по праву считали национальным блюдом русского народа, а полководец Суворов называл её «богатырской» и кормил ею своих солдат.

Елена: Это, пожалуй, самая полезная из всех каш, особенно сваренная в чистой питьевой воде. Благодаря своим полезным свойствам гречка помогает избавиться от лишнего веса и снижает чувство голода, что особенно актуально для тех, кто озабочен своей фигурой. Кроме того, у неё низкий гликемический индекс.

Фото: unsplash.com/@pundalex

Гречка благоприятно влияет на нервную систему, улучшает настроение, повышает работоспособность, что особенно важно в условиях карантина. Также повышает уровень гемоглобина в крови. Польза гречки объясняется высоким содержанием цинка, фосфора, железа, фолиевой кислоты и витамина B6.

Овсяная каша

Калорийность на воде: 70 ккал / 100 г.

В Лондоне однажды открыли сеть ларьков по продаже овсяной каши вместо гамбургеров, чтобы люди лучше следили за своим здоровьем. Это одна из самых популярных каш для завтрака.

Елена: Самым полезным видом овсянки считается цельнозерновая. Единственный минус — на её приготовление уйдёт до получаса. Она содержит сложные углеводы, которые регулируют работу кишечника и поддерживают микрофлору благодаря клетчатке. Если вы худеете, вам точно стоит выбрать крупу долгого приготовления. Потому что каша, которая готовится быстро, не даст особой пользы организму, а овсянку в пакетиках вообще лучше исключить из рациона, так как в ней содержится много сахара.

Также овсянка обладает рядом полезных свойств: помогает бороться со стрессом за счёт содержания магния, укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает работу мозга, ускоряет метаболизм.

Манная каша

Калорийность: 80 ккал / 100 г.

В последнее время мы часто слышим, что манная каша не несёт в себе никаких питательных свойств. На самом деле это не совсем так.

Елена: Манка содержит большое количество витамина B1, регулирующего работу головного мозга и благоприятно влияющего на нервную систему. Она улучшает синтез нервных клеток за счёт витамина B2. Поэтому, если вы сильно устаёте или расходуете много энергии, манка восполнит эти потери. Она также будет полезна тем, у кого проблемы с желудком. Обволакивающие свойства манки помогут ему восстановиться, а также снизят риск возникновения гастрита или язвы.

Фото: unsplash.com/@alenaganzhela

Пшённая каша

Калорийность на воде: 90 ккал / 100 г.

Пшённую кашу на Руси ели как в будни, так и во время праздничного застолья.

Елена: Пшённая каша, как и гречневая, — хорошее диетическое блюдо. За счёт своих особых свойств нормализует обмен холестерина, что препятствует накоплению жира в организме. Пшёнка также обладает антиоксидантными свойствами, выводит из организма вредные вещества. Содержит магний, фосфор, кальций, аминокислоты и витамины B2, В5, В6. Употребление пшённой каши благотворно повлияет на качество кожи, улучшит работу сердечно-сосудистой системы, снизит риск возникновения деменции, отрегулирует уровень сахара в крови и окажет благоприятное воздействие на работу печени и поджелудочной железы.

Кукурузная каша

Калорийность на воде: 141 ккал / 100 г.

Считается, что кукурузную кашу первыми начали готовить индейцы. Она хорошо насыщала организм, а её приготовление не требовало больших усилий.

Елена: Кукурузная каша не содержит глютена. Природный антиоксидант улучшает качество кожи, нормализует нервную систему, выводит из организма вредные вещества, содержит витамины B, С, PР, аминокислоты и каротин. Улучшает общее состояние организма, укрепляет иммунитет, что особенно актуально в холодное время года.

Употребление кукурузной каши снизит риск возникновения депрессии, уровень сахара в крови и укрепит сердце. Она особенно будет полезна тем, у кого диагностирован сахарный диабет.

Фото: unsplash.com/@alenaganzhela

В рационе каждого должны присутствовать каши. Ведь в них содержатся важные витамины и микроэлементы, которые помогают наладить работу всего организма.