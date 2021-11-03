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Что такое арт-терапия и ароматерапия, как они улучшают физическое и психологическое состояние человека

4 способа разгрузить мозг и побыть наедине с собой. Идеально для локдауна
Анна Мноян Надежда Пожарова
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Как расслабиться и отвлечься во время локдауна?
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От душевного равновесия во многом зависит и физическое состояние.
Чем заняться во время нерабочих дней? Как разгрузить психику?

Разбираемся вместе с психологом.

В период локдауна можно наконец-то обратить внимание на свои желания и ментальное здоровье, попробовав что-то новое. Ведь задача сохранить душевное равновесие как никогда актуальна. Вот несколько практик, которые помогут обрести гармонию и узнать себя поближе в освободившееся время.

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Надежда Пожарова
психолог

Получение нового опыта создаёт в психике новые нейронные связи, что позволяет мозгу активно работать и усваивать больше информации.

Арт-терапия

Это масштабный вид психотерапии, который включает различные направления, например, сказкотерапия, музыкотерапия, библиотерапия, маскотерапия и т. д. Он нацелен на работу с бессознательным. Попробуйте рисовать акварелью — это здорово расслабляет. А лепка развивает моторику, не позволяет мозгу «закостенеть». Помедитируйте под специальную музыку, каждый плейлист заслуживает отдельного внимания и проводит через разные грани разума.

Фото: unsplash.com/@kharaoke

В целом это очень широкая тема, которая заслуживает отдельной статьи. Однако, если хотите глубже разобрать проблемы с помощью творчества, следует обратиться к специалисту.

Квадратное дыхание

Одна из самых простых и в тоже время эффективных техник для расслабления. Это упражнение позволит снять тревогу, успокоиться и избавиться от дискомфорта. Также такое дыхание даст возможность восстановить оптимальное мышечное напряжение. Ещё эту технику активно применяют фри-дайверы. Расслабленность способствует меньшему потреблению кислорода, что позволяет дольше пребывать под водой.

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Техника «квадратное дыхание» очень проста и не требует особых навыков. Вы можете выполнять её где угодно. Представьте квадрат.

  • Сделайте глубокий вдох (x секунд).
  • Задержите дыхание (x секунд).
  • Выдохните (x секунд).
  • Не вдыхайте (x секунд).

Вместо х вы можете подставить любое число от трёх до шести (в зависимости от того, как вам будет комфортнее). Так, 5-10 минут подобного дыхания будет достаточно, чтобы успокоиться.

Ароматерапия

Достаточно лёгкий способ расслабиться — зажечь аромасвечи или добавить пару капель масла в специальную лампу. Различные запахи помогут поймать правильный настрой и обрести внутренний баланс. Масла подразделяют на два вида: расслабляющие, например, лаванда (успокоят и выровняют психоэмоциональное состояние) и бодрящие, например, цитрусовые (добавят энергии и драйва).

Упражнение «Сканирование тела»

Поможет лучше понимать и чувствовать тело. Осознанность предполагает, что вы учитесь направлять внимание на то, что происходит в данный момент в теле, органах чувств или уме.

Фото: unsplash.com/@all_who_wander

Примите исходное положение (лучше всего — лёжа на спине). Направляйте внимание поочередно на различные части тела. Старайтесь осознавать, что происходит в конкретный момент в том месте, на которое вы направили внимание. Постарайтесь не оценивать и не реагировать на ощущения, только отслеживайте их.

Если позволяет время, более детально исследуйте своё тело (ощутите каждый палец или даже каждую фалангу пальца). Задержитесь на некоторое время на выбранном участке.

В книге Full Catastrophe Living автор предлагает такую траекторию перемещения внимания по телу:
начните с большого пальца левой ступни — двигайтесь вверх по ступне и ноге — от бёдер к пальцам правой ступни — вверх по правой ноге — вверх по туловищу — по пояснице и животу — верхняя часть спины и груди — плечи — пальцы обеих рук — вверх по рукам до плеч — шея — горло — внимание на всех частях лица — затылок — макушка.

Время от времени мысли неизбежно будут уходить от дыхания и тела. Это абсолютно нормально. Такова их природа. Когда вы это замечаете, мягко признайте это, заметьте, на что отвлеклись, и затем мягко верните своё внимание к той части тела, на которой вы собирались фокусироваться.

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После того как вы «просканируете» таким способом всё тело, проведите несколько минут, осознавая его в целом и концентрируясь на дыхании. Также важно напомнить себе, что если вы, как и многие сегодня, страдаете от постоянного недостатка сна, то очень легко можете заснуть в этот момент.

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