7 причин перейти на домашние тренировки и забыть про зал

В чём преимущества домашних тренировок? Как начать заниматься дома?



Отвечает фитнес-тренер.

В последние годы домашние тренировки набирают всё большую популярность в связи с различными ограничениями на походы в зал. Сейчас, когда спортзалы вновь закрыты, эта тема опять становится актуальной. Попробуем разобраться в пользе тренировок дома и понять, возможно ли полностью перейти на такой вид занятий.

Елена Скоблова супервайзер и мастер-тренер тренажёрного зала World class, мастер спорта России по джиу-джитсу В тренировках важна регулярность, поэтому процесс занятий лучше не прекращать совсем, а адаптировать под текущие условия.

Могут ли домашние тренировки заменить поход в зал?

Сомнения насчёт эффективности домашних тренировок возникают у многих. Недостаток мотивации, желания, отсутствие тренажёров и снарядов, домашние дела – основные причины. Но тренер считает, что занятия дома – хорошая альтернатива спортзалу.

Елена: Тренировки дома могут заменить поход в тренажёрный зал, если цели ваших тренировок реализуемы без оборудования из зала. А ещё, если у вас есть возможность регулярно заниматься дома и имеется необходимое оборудование. Сейчас же можно говорить, что важны не столько упражнения, сколько физическая активность в целом, поэтому домашние тренировки в любом случае лучше, чем ничего.

Фото: istockphoto.com

Плюсы и минусы перехода на домашние тренировки

У тренировок дома есть много преимуществ. Но всё зависит от вашего опыта занятий и дисциплины.

Плюсы домашних тренировок

Непрерывность тренировочного процесса.

Можно заниматься всей семьёй.

Экономия времени и средств.

Нет необходимости выходить из дома.

Возможность самостоятельно планировать график занятий.

Можно пробовать разные онлайн-тренировки и самостоятельно знакомиться с чем-то новым.

Фото: istockphoto.com

Елена: В домашних тренировках из-за ограниченного места и оборудования можно уделить внимание тому, что редко делаем в зале — дыханию и мышцам тазового дна, осанке и стопам, растяжке.

Минусы домашних тренировок

Дома сложнее себя заставить заниматься.

Не все упражнения можно выполнить дома из-за ограниченного пространства и отсутствия снарядов.

При занятиях без инструктора повышается возможность получения травмы.

Елена: Если у вас достаточный опыт тренировок в зале, то дома техника выполнения упражнений почти не пострадает. Ведь основная задача тренера, которую мы решаем в начале тренировочного процесса – развитие двигательных навыков (то есть увеличение пула упражнений для корректного выполнения) и освоение техники. Важно понимать: тренер нужен не только для контроля за техникой, но и для того, чтобы помочь усложнить и разнообразить тренировочный процесс, создать новые связки и варианты упражнений. Этого в домашних тренировках может не хватать.

Фото: istockphoto.com

Как подобрать упражнения?

Сложность занятий в домашних условиях также заключается в выборе упражнений. Видеотренировок так много, что можно запутаться, что будет наиболее эффективно и подойдёт особенностям конкретного человека.

Елена: Упражнения надо выбирать в зависимости от вашего опыта занятий, подготовленности и задач. Эффективность упражнения будет определена для каждого человека индивидуально. Зачастую то, что подходит одному, может не подойти другому. Универсальным для всех будет вариант использовать тренировки в первую очередь для повышения активности.

Для начала посмотрите несколько тренировок на YouTube и попробуйте упражнения, которые там предлагают. Если вы никогда не занимались и поняли, что пришло время для спорта, не пытайтесь делать как можно больше и через силу. Можно попробовать фитнес-марафоны и курсы, которые предлагают блогеры. Там, как правило, есть базовый набор упражнений, который подойдёт и новичкам, и продвинутым. Опыт приходит со временем, но самое сложное – это сделать первый шаг.