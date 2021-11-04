Если вы с детства привыкли пить молоко с мёдом, стоит быть осторожнее — иногда такие средства приносят больше вреда, чем пользы.

Какие продукты нельзя есть при простуде? Некоторая еда может усугубить симптомы

Что можно есть, если простудился? Какая еда усугубляет болезнь?



Разбираемся вместе с врачом-нутрициологом.

А вы знали, что сладкоежки легче и быстрее подхватывают простуду? Дело в том, что еда и здоровье тесно взаимосвязаны — причём настолько сильно, что, когда мы болеем, неправильно подобранное питание может лишь всё усложнить. Рассказываем, какие продукты тормозят процесс восстановления и стоит ли менять привычный рацион при ОРВИ.

Ирина Юзуп кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Во время ОРВИ важно увеличить количество белков, витаминов, макро- и микроэлементов.

Влияет ли еда на течение простуды?

Начнём с того, что воспалительные процессы в организме — это естественная реакция иммунной системы на негативное воздействие окружающей среды. При простудных заболеваниях иммунитет начинает активно вырабатывать антитела, которые борются с вирусами и инфекциями. Чтобы синтез этих «защитников» происходил быстрее, организму требуются определённые вещества, которые мы получаем вместе с пищей.

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Ирина: Во время ОРВИ привычное меню стоит поменять. Важно увеличить количество белка, витаминов, макро- и микроэлементов. Также следует уменьшить долю жирной пищи, полностью исключить жареные блюда и некоторые продукты. Основное вещество, в котором организм нуждается в период простуды, — это легкоусвояемый белок. Он содержится, например, в бульоне. Куриный белок усваивается практически полностью, при этом содержит весь набор нужных аминокислот и стимулирует отхождение мокроты.

Какие продукты усиливают симптомы простуды?

Сахар

В «простудный период» он снижает активность лейкоцитов — клеток крови, которые противостоят вирусам и бактериям. Поскольку сахар — это липкое вещество (по крайней мере, во влажном состоянии), сладости «подкармливают» вредную микрофлору кишечника, частично оседая на стенках горла и ротовой полости. Это способствует размножению бактерий, которые лишь усиливают воспалительные процессы в ротоглотке.

Что делать? Выбирать продукты с низким гликемическим индексом и отдавать предпочтение аналогам сахара, например, фруктозе.

Жареные продукты и фастфуд

Ольга Иванова тренер-нутрициолог Продукты, которые прошли не самую лучшую термическую обработку, содержат высокий уровень конечных продуктов гликирования (AGE). Эти молекулы возникают в результате окисления белков. Они образуются в том случае, когда способ приготовления сводится к жарке во фритюре, использованию жирных и низкосортных масел, копчению. Все эти итоговые «пригорания белка» усиливают воспалительные процессы в организме.

В фастфуде и полуфабрикатах также содержится тугоплавкий жир, который очень тяжело усваивается. Это, в свою очередь, заставляет печень и сердце работать усерднее, лишний раз нагружая организм, у которого во время простуды совсем другие задачи. Любые полуфабрикаты затрудняют работу желудочно-кишечного тракта. В момент болезни в таком случае силы организма будут уходить на то, чтобы восстановить функции пищеварения, а не на борьбу с вирусами и бактериями.

Что делать? Отдавать предпочтение иным способам готовки: варению, тушению, приготовлению на пару, запеканию. Исключать низкосортные масла и в целом избегать масел при жарке.

Рафинированная мука

Она содержится в свежей и сладкой выпечке, белом хлебе, дрожжевом батоне. При изготовлении этих продуктов, как правило, используют дрожжи и рафинированную муку, в которой довольно мало полезных веществ. Дрожжи и вовсе можно назвать «активатором» вирусов, поскольку они увеличивают проницаемость клеток, благодаря чему вирусы намного легче попадают в них.

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Что делать?

Ольга: Использовать цельнозерновую муку, злаки и крупы, в которых соблюдён баланс витаминов и минералов для восстановления организма. А если очень захочется булочку, лучше выбрать гречку. Я советую запаривать её на несколько часов и добавлять чайную ложку льняного масла и соль по вкусу. Это идеальный восстановительный рецепт, если вы простыли.

Молочные продукты

Это самые неоднозначные продукты в списке. С одной стороны, умеренное потребление домашнего кисломолочного продукта обогащает кишечник полезными бактериями. С другой, это источник насыщенных жиров и зачастую антибиотиков, подавляющих рост полезных бактерий в кишечнике.

Ирина: Кисломолочные продукты способствуют образованию дополнительной слизи, усиливающей «влажный» кашель и насморк. Но иногда молоко, особенно в сочетании с мёдом, рекомендуют при сухом кашле со сниженным количеством слизи и мокроты. Это нужно для обволакивания слизистых и их защиты от повреждений.

Что делать? Отдавать предпочтение твёрдым сырам или сырам без лактозы (молочный сахар).

Любая острая еда

Корейские закуски, острые салаты, домашняя консервация и блюда «с перчинкой» — такие продукты усиливают выделение желудочного сока и могут спровоцировать изжогу. С гастритом употреблять острые блюда и вовсе запрещено. Раздражение стенок желудка может вызвать рецидив болезни, и тогда к простуде добавится ещё и обострение гастрита. Также ферментированные продукты в момент простуды могут сыграть «злую» шутку и стать дополнительным источником питания для патогенов.

Что делать? На время болезни отказаться от острых блюд.

Лук, хрен и чеснок

Хотя сок этих продуктов способствует облегчению носового дыхания, резкий и насыщенный вкус раздражает и без того больное горло, вызывая дискомфорт.

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Что делать? Употреблять перечисленные продукты строго в меру, а лучше добавлять в другие блюда или использовать в качестве «эфирных масел», то есть только вдыхать их пары.

Кофе, чай и энергетики

Ирина: Эти напитки действительно способны подарить бодрость и привести организм в тонус. Но эффект будет очень кратковременным, а на смену придут вялость, состояние тревоги, повышенная утомляемость и потеря настроения. Кроме того, кофе и крепкий чёрный чай могут усилить сухость и боль в горле, в особенности если воспаление сильное. Также они приводят к обезвоживанию организма, что совершенно недопустимо при простуде, ОРВИ и гриппе.

Что делать? Исключить крепкие напитки из рациона на время простуды. В качестве альтернативы можно употреблять травяной чай.

Алкоголь

Снижает иммунитет и даёт дополнительную нагрузку на печень, которая в этот момент помогает организму в борьбе с вирусами. Кроме того, алкоголь стимулирует вывод дополнительной жидкости из организма, что недопустимо в момент болезни.

Что делать? Пить больше воды — предпочтение стоит отдавать щелочным видам (например, «Ессентуки»).

А о том, какие продукты помогут укрепить иммунитет и предотвратить простуду, смотрите в видео «Чемпионата».

Как изменить рацион во время простуды?

Увеличить потребление жидкости, чтобы быстрее вывести из организма микробы.

Включить в рацион продукты, богатые витамином С, цинком — это база для поддержания иммунитета.

Отдавать предпочтение термически обработанным овощам и фруктам: это снизит нагрузку на пищеварительные органы.

Добавить в меню красную рыбу, морепродукты, богатые Омегой-3, авокадо, семена чиа — эти продукты полезны для иммунитета и полезных бактерий кишечника.

Фото: istockphoto.com

Избегать слишком горячих напитков, поскольку это раздражает и без того воспалённую слизистую гортани и ещё больше повышает температуру. Любой напиток во время респираторных заболеваний можно употреблять только тёплым.

Не стоит злоупотреблять картофелем — корнеплод содержит много крахмала, а он сгущает мокроту и слизь. Это замедляет устранение кашля и насморка.