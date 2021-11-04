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Могут ли определённые продукты усилить симптомы простуды, как еда влияет на простуду, что можно есть, когда болеешь?

Какие продукты нельзя есть при простуде? Некоторая еда может усугубить симптомы
Алия Нургалеева Ирина Юзуп
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Какие продукты можно есть, когда болеешь?
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Если вы с детства привыкли пить молоко с мёдом, стоит быть осторожнее — иногда такие средства приносят больше вреда, чем пользы.
Что можно есть, если простудился? Какая еда усугубляет болезнь?

Разбираемся вместе с врачом-нутрициологом.

А вы знали, что сладкоежки легче и быстрее подхватывают простуду? Дело в том, что еда и здоровье тесно взаимосвязаны — причём настолько сильно, что, когда мы болеем, неправильно подобранное питание может лишь всё усложнить. Рассказываем, какие продукты тормозят процесс восстановления и стоит ли менять привычный рацион при ОРВИ.

<a href="https://www.instagram.com/uniprof.med/">Ирина Юзуп</a>
Ирина Юзуп
кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf

Во время ОРВИ важно увеличить количество белков, витаминов, макро- и микроэлементов.

Влияет ли еда на течение простуды?

Начнём с того, что воспалительные процессы в организме — это естественная реакция иммунной системы на негативное воздействие окружающей среды. При простудных заболеваниях иммунитет начинает активно вырабатывать антитела, которые борются с вирусами и инфекциями. Чтобы синтез этих «защитников» происходил быстрее, организму требуются определённые вещества, которые мы получаем вместе с пищей.

Фото: istockphoto.com

Ирина: Во время ОРВИ привычное меню стоит поменять. Важно увеличить количество белка, витаминов, макро- и микроэлементов. Также следует уменьшить долю жирной пищи, полностью исключить жареные блюда и некоторые продукты. Основное вещество, в котором организм нуждается в период простуды, — это легкоусвояемый белок. Он содержится, например, в бульоне. Куриный белок усваивается практически полностью, при этом содержит весь набор нужных аминокислот и стимулирует отхождение мокроты.

Какие продукты усиливают симптомы простуды?

Сахар

В «простудный период» он снижает активность лейкоцитов — клеток крови, которые противостоят вирусам и бактериям. Поскольку сахар — это липкое вещество (по крайней мере, во влажном состоянии), сладости «подкармливают» вредную микрофлору кишечника, частично оседая на стенках горла и ротовой полости. Это способствует размножению бактерий, которые лишь усиливают воспалительные процессы в ротоглотке.

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Что делать? Выбирать продукты с низким гликемическим индексом и отдавать предпочтение аналогам сахара, например, фруктозе.

Жареные продукты и фастфуд

<a href="https://instagram.com/ivanova_oli">Ольга Иванова</a>
Ольга Иванова
тренер-нутрициолог

Продукты, которые прошли не самую лучшую термическую обработку, содержат высокий уровень конечных продуктов гликирования (AGE). Эти молекулы возникают в результате окисления белков. Они образуются в том случае, когда способ приготовления сводится к жарке во фритюре, использованию жирных и низкосортных масел, копчению. Все эти итоговые «пригорания белка» усиливают воспалительные процессы в организме.

В фастфуде и полуфабрикатах также содержится тугоплавкий жир, который очень тяжело усваивается. Это, в свою очередь, заставляет печень и сердце работать усерднее, лишний раз нагружая организм, у которого во время простуды совсем другие задачи. Любые полуфабрикаты затрудняют работу желудочно-кишечного тракта. В момент болезни в таком случае силы организма будут уходить на то, чтобы восстановить функции пищеварения, а не на борьбу с вирусами и бактериями.

Что делать? Отдавать предпочтение иным способам готовки: варению, тушению, приготовлению на пару, запеканию. Исключать низкосортные масла и в целом избегать масел при жарке.

Рафинированная мука

Она содержится в свежей и сладкой выпечке, белом хлебе, дрожжевом батоне. При изготовлении этих продуктов, как правило, используют дрожжи и рафинированную муку, в которой довольно мало полезных веществ. Дрожжи и вовсе можно назвать «активатором» вирусов, поскольку они увеличивают проницаемость клеток, благодаря чему вирусы намного легче попадают в них.

Фото: unsplash.com/@subydas

Что делать?
Ольга: Использовать цельнозерновую муку, злаки и крупы, в которых соблюдён баланс витаминов и минералов для восстановления организма. А если очень захочется булочку, лучше выбрать гречку. Я советую запаривать её на несколько часов и добавлять чайную ложку льняного масла и соль по вкусу. Это идеальный восстановительный рецепт, если вы простыли.

Молочные продукты

Это самые неоднозначные продукты в списке. С одной стороны, умеренное потребление домашнего кисломолочного продукта обогащает кишечник полезными бактериями. С другой, это источник насыщенных жиров и зачастую антибиотиков, подавляющих рост полезных бактерий в кишечнике.

Ирина: Кисломолочные продукты способствуют образованию дополнительной слизи, усиливающей «влажный» кашель и насморк. Но иногда молоко, особенно в сочетании с мёдом, рекомендуют при сухом кашле со сниженным количеством слизи и мокроты. Это нужно для обволакивания слизистых и их защиты от повреждений.

Что делать? Отдавать предпочтение твёрдым сырам или сырам без лактозы (молочный сахар).

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Любая острая еда

Корейские закуски, острые салаты, домашняя консервация и блюда «с перчинкой» — такие продукты усиливают выделение желудочного сока и могут спровоцировать изжогу. С гастритом употреблять острые блюда и вовсе запрещено. Раздражение стенок желудка может вызвать рецидив болезни, и тогда к простуде добавится ещё и обострение гастрита. Также ферментированные продукты в момент простуды могут сыграть «злую» шутку и стать дополнительным источником питания для патогенов.

Что делать? На время болезни отказаться от острых блюд.

Лук, хрен и чеснок

Хотя сок этих продуктов способствует облегчению носового дыхания, резкий и насыщенный вкус раздражает и без того больное горло, вызывая дискомфорт.

Фото: unsplash.com/@eowyn1202

Что делать? Употреблять перечисленные продукты строго в меру, а лучше добавлять в другие блюда или использовать в качестве «эфирных масел», то есть только вдыхать их пары.

Кофе, чай и энергетики

Ирина: Эти напитки действительно способны подарить бодрость и привести организм в тонус. Но эффект будет очень кратковременным, а на смену придут вялость, состояние тревоги, повышенная утомляемость и потеря настроения. Кроме того, кофе и крепкий чёрный чай могут усилить сухость и боль в горле, в особенности если воспаление сильное. Также они приводят к обезвоживанию организма, что совершенно недопустимо при простуде, ОРВИ и гриппе.

Что делать? Исключить крепкие напитки из рациона на время простуды. В качестве альтернативы можно употреблять травяной чай.

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Алкоголь

Снижает иммунитет и даёт дополнительную нагрузку на печень, которая в этот момент помогает организму в борьбе с вирусами. Кроме того, алкоголь стимулирует вывод дополнительной жидкости из организма, что недопустимо в момент болезни.

Что делать? Пить больше воды — предпочтение стоит отдавать щелочным видам (например, «Ессентуки»).

А о том, какие продукты помогут укрепить иммунитет и предотвратить простуду, смотрите в видео «Чемпионата».

Как изменить рацион во время простуды?

  • Увеличить потребление жидкости, чтобы быстрее вывести из организма микробы.
  • Включить в рацион продукты, богатые витамином С, цинком — это база для поддержания иммунитета.
  • Отдавать предпочтение термически обработанным овощам и фруктам: это снизит нагрузку на пищеварительные органы.
  • Добавить в меню красную рыбу, морепродукты, богатые Омегой-3, авокадо, семена чиа — эти продукты полезны для иммунитета и полезных бактерий кишечника.

Фото: istockphoto.com

  • Избегать слишком горячих напитков, поскольку это раздражает и без того воспалённую слизистую гортани и ещё больше повышает температуру. Любой напиток во время респираторных заболеваний можно употреблять только тёплым.
  • Не стоит злоупотреблять картофелем — корнеплод содержит много крахмала, а он сгущает мокроту и слизь. Это замедляет устранение кашля и насморка.
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