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Какие внешние признаки говорят о проблемах со здоровьем, симптомы дефицитов и заболеваний

О каких проблемах со здоровьем можно узнать по внешним признакам?
Анастасия Радостева Алла Чеканова
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О каких проблемах со здоровьем говорит внешность?
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Часто люди не придают им особого значения, а они могут быть предпосылками сбоев в организме.
О чём говорят внешние симптомы? Что означают проблемы с кожей, волосами и ногтями?

Разбираемся с нутрициологом.

Человеческий организм устроен довольно сложно: все процессы тесно взаимосвязаны. И даже незначительные, на первый взгляд, изменения в одной из систем могут отразиться на работе других.

<a href="https://www.instagram.com/alla.dietolog/">Алла Чеканова</a>
Алла Чеканова
нутрициолог

Расскажу, как можно заподозрить дефициты витаминов и минералов по отдельным признакам.

Уставшее лицо

Хроническая усталость говорит о том, что организму не хватает белка и железа. Когда в желудке низкая кислотность, а еда не усваивается, организм не получает тех витаминов, минералов и аминокислот, ради которых человек и должен есть.

Фото: unsplash.com/@a_d_s_w

Герпес и трещины в уголках рта

Появлению герпеса сопутствует иммуносупрессия, то есть снижение иммунитета. Наиболее часто вирус поражает: кожу, глаза (конъюнктивит, кератит), половые органы. Трещины в уголках рта говорят о дефиците витаминов B, железа и витамина C.

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Шелушение на внутренней стороне пальцев

Если отходит кожа на внутренней стороне пальцев, то стоит проверить, достаточно ли в организме витаминов A и E. Также причиной шелушения может быть паразитоз — это отдельная группа заболеваний, которую вызывают простейшие паразиты. Последствиями могут стать гормональные нарушения, нарушения кроветворения и ослабление противораковой защиты организма.

Перхоть и другие проблемы с волосами

Причина перхоти чаще всего — грибковая инфекция в кишечнике. Перхоть — это чешуйчатые отслоения частиц кожи, которые образуются на волосистой части головы. Она может появляться и без определённых причин.

Фото: unsplash.com/@ilyuza

А вот причинами выпадения волос часто становятся дефицит белка, железа, витамина D и проблема с гормонами щитовидной железы. Дефицит меди же — нередко причина ранней седины.

Проблемы с ногтями

Посмотрев на ногти, вы увидите лунки. Незаметные лунки могут говорить о дефиците железа, цинка, меди, витаминов C и B12. Белые точки на ногтях означают дефицит цинка. А рифлёные ногти — знак анемии.

Потемнение некоторых участков кожи

Потемневшие локти и подмышечные впадины — признак инсулинорезистентности. Это может привести к преддиабетному состоянию.

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Кровь из носа

Недостаток витамина С и полезных жирных кислот нередко провоцирует кровотечения из носа и кровоточивость дёсен.

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