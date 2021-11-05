Часто люди не придают им особого значения, а они могут быть предпосылками сбоев в организме.

О каких проблемах со здоровьем можно узнать по внешним признакам?

О чём говорят внешние симптомы? Что означают проблемы с кожей, волосами и ногтями?



Разбираемся с нутрициологом.

Человеческий организм устроен довольно сложно: все процессы тесно взаимосвязаны. И даже незначительные, на первый взгляд, изменения в одной из систем могут отразиться на работе других.

Алла Чеканова нутрициолог Расскажу, как можно заподозрить дефициты витаминов и минералов по отдельным признакам.

Уставшее лицо

Хроническая усталость говорит о том, что организму не хватает белка и железа. Когда в желудке низкая кислотность, а еда не усваивается, организм не получает тех витаминов, минералов и аминокислот, ради которых человек и должен есть.

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Герпес и трещины в уголках рта

Появлению герпеса сопутствует иммуносупрессия, то есть снижение иммунитета. Наиболее часто вирус поражает: кожу, глаза (конъюнктивит, кератит), половые органы. Трещины в уголках рта говорят о дефиците витаминов B, железа и витамина C.

Шелушение на внутренней стороне пальцев

Если отходит кожа на внутренней стороне пальцев, то стоит проверить, достаточно ли в организме витаминов A и E. Также причиной шелушения может быть паразитоз — это отдельная группа заболеваний, которую вызывают простейшие паразиты. Последствиями могут стать гормональные нарушения, нарушения кроветворения и ослабление противораковой защиты организма.

Перхоть и другие проблемы с волосами

Причина перхоти чаще всего — грибковая инфекция в кишечнике. Перхоть — это чешуйчатые отслоения частиц кожи, которые образуются на волосистой части головы. Она может появляться и без определённых причин.

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А вот причинами выпадения волос часто становятся дефицит белка, железа, витамина D и проблема с гормонами щитовидной железы. Дефицит меди же — нередко причина ранней седины.

Проблемы с ногтями

Посмотрев на ногти, вы увидите лунки. Незаметные лунки могут говорить о дефиците железа, цинка, меди, витаминов C и B12. Белые точки на ногтях означают дефицит цинка. А рифлёные ногти — знак анемии.

Потемнение некоторых участков кожи

Потемневшие локти и подмышечные впадины — признак инсулинорезистентности. Это может привести к преддиабетному состоянию.

Кровь из носа

Недостаток витамина С и полезных жирных кислот нередко провоцирует кровотечения из носа и кровоточивость дёсен.