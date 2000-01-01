Спортсмены в глянце: кто попал на обложки в 2021-м?
Российские и зарубежные журналы с изображениями знаменитостей.
Винус Уильямс
Семикратная чемпионка «Больших шлемов» попала на обложку октябрьского Cosmopolitan вместе со своим псом Гарольдом.
Криштиану Роналду
Обложка российского издания с португальским спортсменом вышла в июле 2021-го и стала олицетворением всего спортивного номера.
Олимпийские чемпионы Токио
Евгений Рылов, Никита Нагорный, Альберт Батыргазиев, Максим Храмов и Владислав Ларин на обложке коллекционного номера GQ.
Наоми Осака
В июльском номере TIME теннисистка рассказала про важность ментального здоровья спортсмена.
Льюис Хэмилтон
В ноябре 2021-го один из самых влиятельных американских журналов The Wall Street Journal назвал Хэмилтона спортивным новатором года и разместил его на обложке.
Спортсмены в глянце: кто попал на обложки в 2021-м?
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