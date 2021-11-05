В чём секрет отличной формы Сильвестра Сталлоне в 75 лет?

В детстве актёра считали умственно отсталым, но спорт помог ему отвлечься от оскорблений и стать неповторимым Рокки.

Сильвестр Сталлоне — один из самых знаменитых актёров Голливуда. О его ролях слышал каждый, а такое атлетическое телосложение — цель для всех начинающих спортсменов. Этим летом он отметил свой 75-й день рождения, по-прежнему оставаясь в шикарной форме.

Поддерживать фигуру и здоровый внешний вид Сталлоне помогают регулярные тренировки и правильное питание. Рассказываем о спортивном пути известного актёра.

Физические и моральные травмы

Появление на свет Сильвестра Сталлоне было очень тяжёлым и для него, и для его матери. У женщины не получалось родить самостоятельно из-за неправильного положения плода. Акушеры начали извлекать ребёнка при помощи щипцов, в результате чего у мальчика были серьёзные повреждения лицевых нервов. Глаза будущего актёра некоторое время открывались лишь наполовину, а губы, щёки и язык частично парализованы до сих пор.

Фото: Pool BENAINOUS/SCORCELLETTI/Gamma-Rapho via Getty Images

Именно по этой причине у Сталлоне сильный дефект речи. Из-за этого он был изгоем в школе и терпел постоянные насмешки и издевательства над собой от учеников. Даже учителя считали Сильвестра умственно отсталым, так как он не мог чётко изложить свои мысли. Справиться с негативом мальчику помогли гольф, конный спорт и рисование.

Подготовки к съёмкам

То есть спортом Сталлоне занимается с юности. Его первые тренировки проходили на городской свалке, где он находил тяжёлые автомобильные детали и строительные материалы, а потом качал ими мышцы рук. Перед тем как начать актёрскую карьеру, он подрабатывал уборщиком в зоопарке и чистил клетки питомцев, а также разделывал туши животных на мясофабриках, что тоже было для него неплохой нагрузкой.

Фото: Hulton Archive/Getty Images

Потом в жизни актёра наступил благоприятный творческий период. Его роли от Рэмбо и Рокки до Барни Росса в «Неудержимых» требовали хорошей физической формы. Но вес Сильвестра Сталлоне менялся на протяжении всей карьеры.

При подготовке к «Бегству к победе», где актёр исполнил роль военнопленного, Сталлоне приходилось голодать: в его рационе были только 200 калорий протеина в день, пока масса тела не опустилась до отметки в 72 кг.

Фото: Кадр из фильма «Рокки 3»

Подготовка к «Рокки 3» была для Сильвестра ещё труднее: он начинал день с трёхкилометровой пробежки, проходил 18 раундов спарринга, уделял два часа силовой тренировке и заканчивал очередной пробежкой. При этом вес нужно было набрать.

Беспощадные тренировки продолжались и для фильма «Рокки 4». Закончилось всё тем, что во время съёмок Сталлоне получил ушиб сердца, отправился в отделение интенсивной терапии, а спустя всего 10 дней возобновил тренировки и вернулся к съёмкам.

Диета Сталлоне

Одно из самых больших правил питания Сталлоне — это ежедневное потребление воды. В своей книге «Стальной Сталлоне» он отмечает, что вода помогает на время обуздать голод, а если это не помогает, можно пожевать жвачку без сахара или съесть банан.

Если ваша цель — сбросить вес, Сталлоне рекомендует составить себе плотный график, чтобы не сидеть без дела и не думать о еде.

Для фильма «Рокки 3» Сильвестр достиг своего минимального веса в 70 кг. Тогда его диета состояла из 10 яичных белков, тоста и кусочка случайного фрукта. Он вёл нездоровый режим, часто работал на голодный желудок и выпивал большое количество кофе, чтобы стимулировать себя и дать телу энергию.

День актёра начинается в 7:30 утра, после чего он принимает аминокислоты и завтракает. Например, 2 яйца, 4 инжира и поджаренный хлеб из грубой ржаной муки. В 9:00 у Сталлоне уже первая тренировка в зале. Обедает он около 12:30 салатом, жареной курицей, обжаренными кабачками и некоторыми фруктами.

Вторую половину дня Сильвестр посвящает делам по бизнесу. На ужин у него могут быть жареная рыба, салат, шпинат и пара кусочков поджаренного тёмного хлеба. Актёр уверяет, что питание напрямую связано с самочувствием: «Если я съедал хот-дог, то в итоге получал болезненные спазмы и судороги».

А готовы ли вы на такие ограничения ради идеальной формы?