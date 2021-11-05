Что приготовить, пока кафе закрыты? 5 рецептов ПП-блюд как из ресторана

Как приготовить вкусные и полезные блюда?



Рассказываем вместе с нутрициологом.

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable Организуйте домашний мастер-класс и приготовьте блюда все вместе — это хорошо скажется не только на вашем аппетите, но и на общем настроении.

Тосты с авокадо, слабосолёным лососем и яйцом

Вам понадобятся:

цельнозерновой хлеб;

сёмга или лосось — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

авокадо — 1 шт.

Для приготовления тостов старайтесь использовать хлеб именно из цельнозерновой муки — он снизит риск заболеваний желудочно-кишечного тракта, укрепит работу сердечно-сосудистой системы, даст организму долговременное чувство насыщения, а также понизит уровень сахара в крови.

Хлеб можно чуть поджарить на антипригарной сковороде, на него нужно выложить нарезанное авокадо и рыбу. Яйцо приготовьте по своему вкусу — сварите, сделайте глазунью или яйцо пашот — и добавьте сверху.

Елена: Лосось и авокадо насытят организм полезными жирными кислотами, микроэлементами и фосфором.

Поке

Вам понадобятся:

рис (желательно брать сорта с длинными зёрнами, как для суши) или киноа — 100 г;

лосось, креветка или тунец (сырой или охлаждённый) — 100 г;

огурцы — 45 г;

морская капуста — 70 г;

редиска — 2-3 шт.;

шнитт-лук — 1-2 стебля;

соус терияки — 1,5 ст. л.;

масло кунжутное — 1 ст. л.;

кунжутные семена (чёрные) — по вкусу.

Плюс гавайского блюда состоит в том, что его можно конструировать как угодно, особенно в домашних условиях. Главное, чтобы оно включало в себя морепродукты, крупу и соус. Подавать поке нужно в глубокой тарелке.

Елена: Это очень полезное блюдо, оно содержит в себе сбалансированное количество жиров, углеводов и белков. А лосось богат незаменимыми жирными кислотами Омега-3, которые улучшают работу мозга, снижают стресс и стабилизируют кровяное давление.

Шаурма

Вам понадобятся:

куриное филе — 2 шт.;

аджика — 1-2 ч. л.;

салат айсберг — 5-6 листов;

помидор — 2 шт.;

огурец — 2-3 шт.;

лаваш;

для соуса:

йогурт натуральный — 200 г;

сухой чеснок — по вкусу;

соль — по вкусу.

Обычно это считается фастфудом, но на самом деле по полезным свойствам шаурму вполне можно отнести к ПП-блюду. Во-первых, потому что в ней содержатся овощи, богатые клетчаткой. Во-вторых, белок в мясе необходим для построения новых клеток мышц. В-третьих, углеводы из лаваша надолго утолят чувство голода.

Грудку замаринуйте в аджике — тщательно втирайте её в мясо, чтобы маринад распределился равномерно. Посолите и оставьте минимум на полчаса. В это время нарежьте огурцы и помидоры соломкой, а листья салата — тонкими полосками. В качестве соуса используйте йогурт — достаточно добавить немного сухого чеснока и щепотку соли. Достаньте мясо и поджарьте его на антипригарной сковороде. Теперь осталось только собрать шаурму.

Елена: Шаурма, приготовленная дома, будет вдвойне полезнее, если вы используете ингредиенты из этого рецепта.

Пицца

Вам понадобятся:

куриная грудка — 500 г;

филе бедра — 500 г;

яйца — 4 шт.;

соль, специи — по вкусу;

для соуса:

нежирная сметана или греческий йогурт;

соевый соус – 1 ч. л.;

для начинки:

помидоры — 3 шт.;

грибы — 300 г;

баклажан — 1 шт.;

сыр сулугуни — 200 г.

Разбиваем яйца, добавляем курицу и специи — всё тщательно взбиваем в блендере. Получается нежное суфле — его используем в качестве теста. Смазываем противень каплей масла, распределяем тесто и запекаем 15 минут при температуре 180 градусов. Достаём и смазываем соусом — нежирной сметаной с добавлением соевого соуса.

Помидоры, грибы и баклажан нарезаем как нравится, а сыр трём на тёрке. Выкладываем начинку на пиццу и посыпаем сверху сулугуни. Снова отправляем в духовку примерно на 15-20 минут.

Елена: Витамин B2 и железо укрепят организм и насытят кровь гемоглобином. Овощи окажут антиоксидантное воздействие за счёт содержания в них витаминов A, E, C и K, а сыр укрепит иммунитет и восстановит клетки организма.

Чизкейк

Вам понадобятся:

творог обезжиренный — 200 г;

натуральный йогурт — 125 мл;

желатин — 9 г;

лимонный сок — 75 мл;

вода — 75 мл;

мёд — 3 ст. л.;

яичные белки — 2 шт.

Смешайте лимонный сок с водой, добавьте желатин и замачивайте пять минут. Затем нагрейте смесь на медленном огне, но не кипятите — желатин должен раствориться. Охладите смесь. В миске взбейте творог, йогурт и мёд и добавьте туда желатин с лимоном. Затем взбейте яичные белки в пену и осторожно вмешайте в творожную смесь.

Выложите получившееся тесто на основу — её можно сделать из свежих фруктов или из отрубей. Поставьте чизкейк в холодильник минимум на пять часов — после можно подавать десерт.

Елена: Нормализует работу сердечно-сосудистой системы, обогащает организм полезными пищевыми волокнами и насыщает его минеральными веществами.