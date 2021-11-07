Для креативных туристов есть ещё номер-гнездо и стеклянный куб. А активных уже ждут собачьи упряжки и долгие походы по лесу.

Хочу туда: скандинавский отель, где можно переночевать на дереве в кабине НЛО

Если домик на дереве всегда был вашей детской мечтой, настало время её осуществить. В Швеции есть целый город на деревьях, куда можно приехать отдохнуть от рутины, полакомиться вкусной северной едой и насладиться нетронутой природой со всеми удобствами и комфортом хорошего отеля. На высоком дереве вас точно никто не достанет.

Об отеле

Отель Treehotel находится в городе Харадс, а его номера не просто располагаются в кронах деревьев, но и имеют причудливый дизайн. Гости могут пожить внутри стеклянного куба, почувствовать себя инопланетянами, сняв номер в летающей тарелке, или максимально приблизиться к птицам и забраться в огромное и комфортное птичье гнездо. Из номеров открывается фантастический вид на долину, мили леса и мощную реку. А если вам посчастливилось попасть в отель с сентября по март, вы обязательно увидите северное сияние.

Фото: instagram.com/treehotel

Отдельное внимание стоит уделить ресторану. Туристам предлагают все виды деликатесов северной страны. Например, на обед можно отведать мясо оленя или лося, а в качестве десерта попробовать лимонный сорбет со свежими местными ягодами.

История успеха

Международный мегаполис на деревьях построили консультант по профессиональной ориентации Кент Линдволл и медсестра Бритта Йонссон-Линдволл. Они и представить не могли, что однажды в их отель будут приезжать телепродюсеры со всего мира, знаменитости и даже шведская кронпринцесса Виктория, которую Бритта угощала своими пирожками.

Пара превратила в отель старый дом престарелых в их родной деревне. Сначала проект не приносил семье большого дохода, хотя и управлялся с большой любовью и заботой хозяев. Но потом всё изменилось.

Фото: instagram.com/treehotel

Однажды в гостевой дом заглянул неизвестный тогда режиссёр Йонас Сельберг Аугустсен. Он работал над фильмом Tradalskaren («Любитель деревьев»), который позже стал его прорывом. Съёмки были сосредоточены вокруг домика на дереве, и после того, как режиссёр с командой уехали, Бритта задумалась: «Неужели такой красивый домик пропадёт зря? Почему бы не сдать его в аренду?»

А пока в шведской деревушке снимали шедевр, Кент с друзьями был на рыбалке в России. Этими друзьями оказались три выдающихся архитектора Швеции — Бертиль Харстрем, Томас Санделл и Мартен Кирен. Кент упомянул идею дизайнерских гостиничных номеров, и архитекторы ей загорелись. Перед отъездом из России они договорились, что каждый спроектирует по одной комнате.

После этих событий дела Treehotel пошли в гору, и он приобрёл большую популярность у туристов.

Чем заняться в отеле?

Любители активного отдыха точно найдут, как развлечься. Летом здесь можно покататься на лошадях или велосипедах, отправиться в трекинг и сплавиться на каяках. И зима не заставит гостей скучать: самые активные смогут погонять на собачьих упряжках или снегоходах, а также сходить на подлёдную рыбалку и прогуляться на снегоступах. А после насыщенного событиями дня туристов будут ждать SPA-салон, речная гидромассажная ванна и ужин на дереве на высоте 10 м. Так что отдых на любой вкус Treehotel точно обеспечит.

Фото: instagram.com/treehotel

Как добраться?

Для начала нужно будет долететь до столицы Швеции – Стокгольма, а потом сесть на самолёт до города Лулео – это займёт около 70 минут. Из аэропорта этого городка отель организует платный трансфер, ехать придётся также около 70 минут.

Лучший способ познакомиться со шведской Лапландией – частный местный гид, который встретит вас в аэропорту Лулео и отвезёт на автомобиле в Treehotel. Во время такой экскурсии можно познакомиться поближе с шведским регионом и арктическим образом жизни, посмотреть города Лулео и Боден и узнать их историю. Эта услуга включает горячие/холодные напитки и местные закуски, посещение церковного городка Гаммельстад, внесённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: instagram.com/treehotel

Сколько это стоит?

Билет на самолёт до Стокгольма из Москвы от 10 тыс. рублей (для туристов страна пока закрыта) Трансфер без гида на двоих 17 тыс. рублей Трансфер с гидом на двоих 24 тыс. рублей Проживание на двоих (две ночи + завтрак) 100 тыс. рублей