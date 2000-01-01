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Как избавиться от боли в мышцах после тренировки?
Как избавиться от боли в мышцах после тренировки?
Собрали три действенных способа.
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Умеренные физические нагрузки
Умеренные физические нагрузки
Хорошенько разомнитесь и повторите тренировку, исключая работу с большими весами. Упражнения улучшают кровоток и ускоряют обмен веществ, поэтому мышцы восстанавливаются быстрее.
Массаж
Массаж
Если хочется снять ощущение тяжести в мышцах, сделайте самомассаж или обратитесь к специалисту. Это поможет разогреть мышцы и на время уменьшить боль.
Лекарства
Лекарства
Нестероидные противовоспалительные хорошо помогут снять боль в мышцах и суставах. Но будьте осторожны, их можно принимать не всем. Сначала проконсультируйтесь с врачом и тренером.
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Боль обычно появляется на второй день после занятий. И вот почему.
Как избавиться от боли в мышцах после тренировки?
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