Как покоряют волны в России? Кататься на сёрфе можно даже зимой

Для тех, кто считает, что сёрфинга в России нет, спешим вас расстроить, он есть. Кататься можно и летом, и зимой, места есть. Да, он отличается от катания в Европе или Азии, и, конечно у него есть свои нюансы. В общем, профессиональным сёрферам точно есть, что сказать. А говорить мы будем о людях, сёрф-спотах и осознанном подходе к покорению волн.

«Зов океана». Чем сёрфинг так привлекателен?

Сева Шульгин первый российский сёрфер покоривший волну Jaws Я объездил почти весь мир, прокатился на тысячах волн, познакомился с разными культурами и множеством людей. Сейчас, снова проживая те моменты и осмысливая их, я всё лучше понимаю: основная ценность моих приключений и впечатлений в том, что они становятся ориентирами в главном — в путешествии вглубь себя.

Сёрфинг и то, чем он является, — выбор каждого. В России для одних это спорт и возможность получить медаль на соревнованиях, для других — побег от сложностей жизни (нет ничего проще, чем сдать дедову квартиру и переехать жить на Бали), а для третьих — сама жизнь, наполненная простым смыслом.

Фото: Из личного архива Севы Шульгина

Для меня сёрфинг — это и экстремальный вид спорта, если говорить про большие волны, где ты серьёзно рискуешь жизнью; и туризм – когда открываешь для себя новые страны, культуры, самого себя; и работа – я открыл сёрф-школу на Коста-Рике и обучаю катанию.

Сёрфинг никак не вредит здоровью, а наоборот, делает вас сильнее, счастливее и увереннее в себе. Его нужно воспринимать как физкультуру для тела и души.

Для тех, кто боится изменить жизнь и загнан в рамки внутренних страхов, кто живёт, завидуя чужому успеху, кто гонится за «лайками», а не за волнами, — мы, не отвечающие их стандартам восприятия жизни, являемся «беспечными». Если говорить честно, просто «придурками».

Фото: Из личного архива Севы Шульгина

Существует ли мировая культура сёрфинга?

Культура? Я бы перефразировал: эпоха бескультурья в сёрфинге. Раньше он был братством, в котором многие друг друга знали, а принцип «делись» был неотъемлемой его частью. Кататься с друзьями, обсуждать катание на берегу, стебать друг друга и себя. Это был взаимообмен эмоциями.

Теперь сёрфинг стал массовым трендом, модным занятием.

Дизайны досок разрабатывают такие люксовые бренды, как Chanel, Louis Vuitton и Marc Jacobs. По моим наблюдениям, количество сёрферов в год увеличивается так, как раньше оно увеличивалось за 10 лет. Это привело к тому, что споты превратились в туристические пляжи, где больше невозможно кататься.

«Бескультурье» современных сёрферов появилось не от того, что они не читали Достоевского, а от того, что споты всего мира перегружены. Перед каждым встаёт выбор: либо ты соблюдаешь правила, либо катаешься.

Изначально место старта на волне называется «лайн-ап», что означает очередь. Но как можно соблюдать очерёдность, к примеру, на Бали или в том же Сочи? Волн в сете максимум пять, а кататься хотят 50 человек. Понятно, что все лезут без очереди, и это приводит к конфликтам.

Фото: Из личного архива Севы Шульгина

Мой совет: почитайте книгу «Найти свою Волну», и вы откроете для себя мир сёрфинга.

Какой он — сёрфинг в России?

В число дисциплин последних Олимпийских Игр, которые прошли в Токио, в этом году включили сёрфинг. Он не остался незамеченным. Для людей это стало чем-то действительно новым и непонятным. То, что всегда считалось простым увлечением, оказалось настоящим спортом. Сложным, непредсказуемым и требующим осознанного подхода. Российским атлетам пока не удалось вступить на олимпийский пляж, потому что не всё так просто.

Никита Авдеев двукратный чемпион России по сёрфингу, член Российской Олимпийской сборной В России есть сёрфинг, и он разнообразный. Есть волны, на которых можно показать высокий уровень катания, есть те, на которых можно учиться кататься. Могу сказать, что есть люди, которые реально создают сёрфинг в России, и это очень здорово. Например, Антон Морозов, Сергей Расшиваев, Константин Кокорев — они развивают сёрфинг своими фильмами, проектами, школами. Евгений Исаков тоже. Есть много именно русских ребят, которые за рубежом продвигают этот спорт.

Я считаю, что первая проблема в том, что многие райдеры — люди, которые занимаются сёрфингом — хотят быть «в тусовке», хотят «казаться» и не хотят ничего делать. Если поговорить с райдерами, то половина или даже больше скажут, что для них топ – это выиграть чемпионат России. Конечно, есть те, кто стремится и старается двигать индустрию вперёд, ближе к европейскому уровню. Но большинство ребят так не делают, не смотрят дальше в мир.

Вторая проблема в том, что у нас очень много таких вещей, как вейксёрфинг, флоувейвы, карверы. Многие люди тратят на них время не потому, что это веселье и угар, как есть на самом деле, а потому, что считают, что это им поможет в большом сёрфинге и даст навык катания. Но на самом деле это не так.

Фото: Из личного архива Никиты Авдеева

Самое главное — это кататься, собирать волны и совершать ошибки. Нужно уметь читать океан. Только так становятся лучше.

Третья проблема в том, что очень сложно объяснить людям, что сёрф может быть разным. Ты можешь быть фрисёрфером, можешь кататься на лонгборде (длинная доска для сёрфинга), и у вас вообще разные соревнования. Сёрфинг у каждого свой — нельзя всех ставить под одну гребёнку и сравнивать результаты. Надо смотреть шире.

К большому сожалению, в России очень мало брендов, которые готовы по-настоящему поддерживать сёрфинг. Вписываться в «движуху» не ради галочки, а действительно поддерживать райдеров, помогать им, популяризировать культуру. Наверное, так и у любой другой индустрии. Но я от души благодарен этим брендам за то, что они всё-таки есть.

Сёрфинг в России интереснее за рубежом, чем сёрфинг за рубежом в России.

Сёрфинг в России только встаёт на ноги. У нас целая «новая» страна со своим менталитетом, культурой, взглядами, возможностями и неизведанными местами, что и привлекает иностранцев, поскольку кататься можно круглый год и даже зимой. Для россиян в основном сёрфинг — это дополнительная опция во время отдыха. Не каждый решится поехать на другой конец планеты кататься на доске. Хочется, чтобы мы оглядывались на запад и стремились к новым достижениям, высокому уровню катания, крутым технологиям. Но при этом оставались самобытными: с нашими устоями и изюминкой.

Фото: Из личного архива Никиты Авдеева

Известные места для сёрфинга зимой: Камчатка, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи. Для катания в холодных условиях понадобится гидрокостюм с капюшоном толщиной 5 мм, перчатки и гидротапки тоже толщиной 5 мм. Чтобы быстро не замёрзнуть, опытные сёрферы заливают в гидрокостюмы небольшое количество тёплой воды. Она подогревает тело до тех пор, пока оно самостоятельно не начнёт вырабатывать необходимое количество энергии.

Как попадание сёрфинга на Олимпиаду сказалось на России?

Олимпийские игры – это большое событие, к этому реально надо готовиться. Обязательно должна быть поддержка от государства на долгосрочную перспективу, иначе попасть туда и занять высокие места будет невозможно. Не думаю, что сёрфинг на Олимпиаде сильно повлиял на развитие сёрфинга у нас и на Россию в целом. Скорее всего, больше людей узнали о том, что это спорт, но значимых изменений я не увидел пока что. Ходят слухи, что хотят открыть большую искусственную волну и проводить там тренировки, но лично я, как райдер, как атлет сборной и как сёрфер, никаких действий не вижу.

Стоит сказать, что у нас очень мало соревнований, и это сильно сказывается на уровне сёрфинга, потому что именно они заставляют спортсмена прогрессировать и становиться лучше. Могу сказать, что ездить на соревнования из России за рубеж – это реально очень тяжело.

Фото: Из личного архива Никиты Авдеева

Как местные сёрферы реагируют на приезжих?

Несмотря на то что 70,8% поверхности земного шара покрыто водой, не у всех есть возможность выйти из дома и пойти сёрфить. В 90% случаев сначала нужно отправиться туда, где есть surf-споты.

Многие люди, отправляющиеся в отпуск, думают, что могут позволить себе всё что угодно. Тот же сёрфинг для них – просто вариант приятного времяпрепровождения. Такие туристы приносят немало проблем местным жителям, которые стараются следить за безопасностью, локально развивают культуру и делают споты комфортными для катания. «Вседозволенность» и становится основой для многих конфликтов. Как, например, в Сочи.

Саша Аскеров член Олимпийской сборной по виндсёрфингу, локал Сочинского сёрф-коммьюнити «Злые локалы» не дают кататься. Сейчас это самый животрепещущий вопрос. Стоит сразу сказать, что в Сочи и в России в целом локализма не существует. Люди, которые утверждают, что имели давление со стороны местных, не понимают, что такое настоящий локализм. За границей, например, настолько всё жёстко, что ты даже к воде не сможешь подойти с пластмассовой досочкой. Тебе сразу скажут: «Эй, парень, иди обратно и не мешай».



К сожалению, в России некоторые люди совсем не понимают базовых вещей, нюансов, которые есть у катания по волнам. Это не просто развлечение.

Сёрфинг становится смыслом жизни и философией, если им действительно заниматься. Поэтому, когда нарушают его правила, становится неприятно.

Начать стоит с самих спотов — их нет в достаточном количестве. И нет тех, которые можно разделить на учебные и места для продвинутого катания. Все собираются в одном месте: и начинающие, и ученики, и продвинутые тоже. Поэтому, естественно, возникают конфликты.

Фото: Наталья Санникова

Когда приходит большой сет волн (несколько волн, идущих одна за другой), то продвинутые сёрферы спокойно могут пронырнуть его, чтобы остаться на лайн-апе. А человек на учебной доске, естественно, отпустит её, что на самом деле опасно.

Доска может прилететь в кого-то, травмировать или даже «вырубить». Человек потеряет сознание, его придётся вытаскивать.

Всем стараются объяснять, что ученикам нужны другие споты, что лучше спуститься ниже по волне и попробовать там покататься. Тогда все будут довольны: продвинутые — в первом пике, ученики — во втором. К сожалению, люди искренне этого не понимают, начинают злиться и считают, что их выгоняют. Ребята приезжают в Сочи, Хосту постоянно. Мы никого специально не прогоняем, все катаются, просто никто друг другу не мешает. А вот когда начинают мешать катанию, портят проезды и волны, тут уж извините.

Помимо общей массы начинающих, есть и те, кто подходит за советом, пытаются узнать новое и уважительно относятся не только к местным, но и тем, кто более-менее катается. Мы всем стараемся помочь, подсказать, поскольку безопасность на воде – самое важное, что может быть.