Кто и зачем кричит бегуньям «кис-кис»? 4 истории о непрошеных подкатах на пробежке

Сделать комплимент понравившейся девушке, познакомиться на улице, предложить подвезти. Далеко не всегда это приятные знаки внимания — всё зависит от контекста. А как насчёт посвистываний, громких зазываний и даже рукоприкладства? Именно с таким нередко приходится сталкиваться спортсменкам-любительницам.

Рассказываем несколько историй о таком нежелательном внимании и о том, как с ним справляются разные люди.

Ульяна Аввакуменкова бегунья, тренер, спортивный нутрициолог Бегает 15 лет, последние два года на шоссе — 21 и 10 км.

Пару месяцев назад во время бега я столкнулась с тем, что какой-то мужчина просто подскочил и шлёпнул меня по ягодицам. В этот момент мне захотелось заорать на него всеми матными словами сразу и ударить, но ограничилась только первым, так как никогда не знаешь, что там у человека может быть в голове. Я рассказала об этой истории в «Инстаграме», и на каждые девять сообщений поддержки было одно с тем посылом, что нужно считать это комплиментом: «Только на привлекательных обращают внимание, так что радуйся». А я вот не понимаю как можно радоваться тому, что незнакомый (да и даже если знакомый) человек может так запросто нарушить твои физические границы. В такие моменты не чувствуешь себя в безопасности, а в будущем ищешь подвох в любой, пусть даже призрачно похожей ситуации.





Кэтколлинг (когда девушку окликают на улице, делают откровенный «комплимент» или свистят ей вслед) — лишь одна из них. С английского слово catcalling дословно переводится «звать кошку» — многие в такой ситуации пытаются привлечь внимание девушки именно фразой «кис-кис».



Часто с этим вынуждены мириться те, кто предпочитает заниматься спортом на улице, — будь то бег или любая другая тренировка. Причём неуместные «комплименты» и настойчивые попытки познакомиться — только верхушка айсберга. Некоторые могут позволить себе и более активные, агрессивные действия: хватать за руки (и не только), преграждать дорогу и даже преследовать. По статистике , 99% женщин сталкиваются с той или иной формой харассмента на улицах.(когда девушку окликают на улице, делают откровенный «комплимент» или свистят ей вслед) — лишь одна из них. С английского слово catcalling дословно переводится «звать кошку» — многие в такой ситуации пытаются привлечь внимание девушки именно фразой «кис-кис».Часто с этим вынуждены мириться те, кто предпочитает заниматься спортом на улице, — будь то бег или любая другая тренировка. Причём неуместные «комплименты» и настойчивые попытки познакомиться — только верхушка айсберга. Некоторые могут позволить себе и более активные, агрессивные действия: хватать за руки (и не только), преграждать дорогу и даже преследовать.

Марина Лялина бегунья в юбке Бегает с 2020 года. Несколько месяцев бегала с переломом (не зная о нём) и даже улучшила личное время на «пятёрке» на пять минут на забеге «Апрель».

Пару недель назад бежала по набережной. Естественно, с музыкой. Бегала интервалы со скоростью 4.40 примерно. И тут охренела от того, что меня кто-то схватил за попу. Я просто в таком шоке была! Остановилась, послала его на фиг и чуть в сторону отошла, так сказать, дух перевести. Он ко мне подъезжает (на электросамокате) и начинает что-то говорить. Я спросила его, не оборзел ли он. Ответил: «А что такого? Ты мне понравилась». Занавес. Я ответила, что он придурок…

Ещё был случай. Во время пробежки мужчина на машине предлагал подвезти. Опустил окно и кричал: «Да зачем тебе этот бег, давай я лучше подвезу тебя, красотка».

Вообще частенько какие-то пошленькие высказывания в свой адрес слышу. Но! Чаще слышу знаки и слова восхищения.





Так некоторые мужчины пытаются привлечь внимание якобы понравившейся им девушки. Согласно Более чем 90% женщин хотя бы раз сигналили из машины или свистели.Так некоторые мужчины пытаются привлечь внимание якобы понравившейся им девушки. Согласно исследованию , большинство людей, которые считают кэтколлинг приемлемой формой флирта, склонны к жёсткому или даже жестокому сексизму. Они стремятся агрессивно проявить своё «мужское начало» и показать, что занимают доминирующую позицию.

Мария Евдокименко бегунья Начала бегать в 2015 году, когда взяли «на слабо».

Меня, к счастью, никто никогда не хватал, но пугали достаточно часто. Я бегаю на улице круглый год, зимой темнеет рано, поэтому стараюсь бегать в хорошо освещённых местах. Бежала кросс с ускорениями на определённых километрах по набережной — из Лужников до Зарядья и обратно. Центр города. Машин на дороге было достаточно мало, наверное, это были выходные. Когда я пробегала мимо Кремля, одна машина поравнялась со мной: водитель сбросил скорость и ехал медленно, преследуя меня. Он опустил стекло и начал со мной говорить, пытался познакомиться. На слова, что я сейчас занята и не настроена на общение, сказал: «Да ладно, я и сам бегаю иногда, давай побегаем вместе, у меня на районе или у тебя?»

Ехал за мной так несколько минут, а потом чуть обогнал, остановился на аварийке впереди и стал вылезать из машины — к этому моменту мы уже добрались до Зарядья, как раз под мостом. И, к счастью, как раз там мне нужно было разворачиваться и начинать быстрый километр, так что я просто молча повернулась в другую сторону и ускорилась, только пятки сверкали.

Весь километр немного трясло, да и сейчас потрясывает, когда вспоминаю. Я понимаю, что это может выглядеть как «ой, ну просто хотели познакомиться, что драму-то разводить». Но я была в максимально уязвимом положении — с набережной никуда не денешься, машина преследовала меня и подстраивалась под мою скорость. Людей вокруг нет, помощи ждать неоткуда.

Ну и не было ни одного лета, когда бы кто-нибудь не покискискал мне вслед, когда я бегу либо еду на велосипеде. Иногда прямо хочется остановиться и спросить, ну и какого хрена им надо, но жалко тратить своё время на такое.

К счастью, слова поддержки, аплодисменты и пятюни получаешь от прохожих на улице уже намного чаще, чем оскорбления, неуместные подкаты и кискисканья или свист.





Учёные из Политехнического университета в Канаде Около 75% девушек сталкивались с преследованием.Учёные из Политехнического университета в Канаде выяснили , что в случае с уличным харассментом мужчины, как правило, ожидают дружелюбной реакции на непрошеные комплименты или знаки внимания. Если же ответ девушки их не устраивает, многие могут перейти к более агрессивным действиям — преследованию и даже применению физической силы.

Вита бегунья Занимается бегом 11 лет.

Минутка неприятного экспириенса. Жила в Саратове и периодически бегала по мосту через Волгу до Энгельса. Даже через наушники слышались «бибиииип», «эй, красотка», «кис-кис». Если пробка, то открывались окна, вылазили парни и кричали всякую всячину от «ууууу какаааая» до «куда бежишь, может, подвезти».

Самое «фу» было там же, в Саратове. Делала на набережной силовую, подошёл парень якобы познакомиться и потом такой: «А зачем жопу качаешь, не устраивает?». Ну, камон. После этого силовые какое-то время делались, только когда никого нет.

И ещё кое-что. Тот же Саратов, та же площадка. Делаю растяжку. Подходит парень, чтобы познакомиться. Говорю, что нет, не сейчас как минимум (но лучше, конечно, никогда). Он просит позвонить, по доброте своей даю телефон. И он звонит себе…

На самом деле таких историй гораздо-гораздо больше. Происходят они каждый день, причём не только со спортсменками, но и с обычными девушками, просто идущими по своим делам. Кому-то может показаться, что это лишь безобидное проявление внимания. Действительно, многие — причём как мужчины, так и девушки — считают кэтколлинг вполне приемлемым способом познакомиться или сделать комплимент приглянувшейся даме. А споры, где заканчивается внимание и начинается харассмент, не прекращаются последние несколько лет. И вряд ли прекратятся в ближайшее время.

Конечно, можно сколь угодно долго отстаивать своё якобы право «одарить вниманием» симпатичную девушку. Но какой в этом смысл, если ей самой от таких псевдокомплиментов неприятно, мерзко и грязно? Пора научиться уважать чужие личные границы и прекратить подменять понятия. Настойчивые приставания не равно комплименты.

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