Сжигаем 500 калорий за 30 минут. Интенсивная тренировка от фитнес-блогера

В быстром потоке жизни не всегда получается выделить достаточно времени на длинную полноценную тренировку. А организму просто необходимы хорошие физические нагрузки. Хорошим выходом из такой ситуации станет интенсивная жиросжигающая тренировка: всего за полчаса можно потратить 500 калорий. А потренироваться можно где угодно: на улице, дома или в зале. Выбирать вам.
Тренировка позволит проработать всё тело. Вас ждёт шесть раундов. Делаем каждое упражнение в течение минуты и отдыхаем между раундами 60 секунд. В каждом подходе будет четыре упражнения, между ними отдыхать нельзя.
1-й раунд
Прыжки со скакалкой
Техника выполнения:
- Ноги стоят фронтально на ширине плеч.
- Делаем лёгкие подскоки с одной ноги на другую.
Руки к колену
Техника выполнения:
- Поднимаем руки над головой, ладони складываем лодочкой.
- Одно колено сгибаем и поднимаем до уровня пояса. Одновременно опускаем руки к поднятому колену.
- Затем возвращаемся в исходное положение.
- Повторяем то же самое с другой ногой.
Фото: instagram.com/tanyatgym
Вращения корпуса
Техника выполнения:
- Ноги на ширине плеч, руки согнуты перед грудью.
- Из этого положения слегка отшагиваем вбок левой ногой. Ноги слегка сгибаем.
- Плечи и руки при этом поворачиваем вправо.
- Возвращаемся в исходное положение.
- Повторяем то же самое в другую сторону. Делаем упражнение в динамике (шаг в одну сторону, затем шаг в другую).
Прыжки с махами руками
Техника выполнения:
- Ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища.
- Отставляем вбок одну ногу. При этом руки поднимаем над головой.
- Возвращаемся в исходное положение.
- Повторяем эти же действия с другой ногой.
- После в прыжке расставляем в стороны обе ноги. Руки вновь поднимаем вверх.
- Прыжком возвращаемся в исходное положение.
- Повторяем прыжок дважды.
Фото: instagram.com/tanyatgym
2-й раунд
Бег на месте в наклоне
Техника выполнения:
- Ставим ноги уже ширины плеч. Наклоняем туловище слегка вперёд, руки сгибаем.
- Начинаем мелко перебирать ногами на месте, ставя на носок то одну, то другую.
- Спину при этом держим ровно.
- Не двигаем ничем, кроме ступней и коленей.
Выпады в сторону с наклоном корпуса
Техника выполнения:
- Делаем неглубокий выпад в сторону левой ногой и переносим вес на неё.
- Одновременно с этим описываем туловищем дугу, перемещая его в сторону отставленной ноги. Для этого наклоняем туловище вперёд. Спину держим прямо.
- Возвращаемся в исходное положение.
- Вышагиваем также в другую сторону. Делаем упражнение в динамике (выпад в одну сторону, затем выпад в другую).
Удар ногой в сторону
Техника выполнения:
- Ноги вместе, руки на поясе.
- Поднимаем согнутую в колене левую ногу в сторону.
- Резко выпрямляем колено, имитируя удар.
- Возвращаемся в исходное положение.
- Если сложно удержать равновесие, можно опираться рукой о стену.
- Делаем это упражнение на левую ногу в течение минуты, затем меняем стороны и повторяем то же самое в течение ещё одной минуты.
Фото: instagram.com/tanyatgym
3-й раунд
Регбист
Техника выполнения:
- Ноги шире плеч. Руки расставлены широко, согнуты в локтях, помогают в беге.
- Имитируем мелкий бег.
- Поочерёдно поднимаем на мысок то одну стопу, то другую.
Приседания со скручиваниями к локтю
Техника выполнения:
- Ставим ноги шире плеч.
- Руки держим перед собой согнутыми в локтях. Локти при этом опущены вниз, руки идут вдоль туловища.
- Приседаем. Возвращаясь в исходное положение, поднимаем вверх согнутую в колене ногу.
- Подводим к колену локоть противоположной руки.
- Возвращаемся в исходное положение. Вновь приседаем и повторяем те же действия с другими рукой и ногой.
Удар ногой вперёд
Техника выполнения:
- Ноги на ширине плеч, руки на поясе.
- Из этого положения поднимаем согнутую в колене левую ногу вверх перед собой.
- Затем резко выпрямляем колено, имитируя удар.
- Стараемся выбрасывать ногу как можно выше.
- Возвращаемся в исходное положение.
- Делаем упражнение в течение минуты на левую ногу, затем меняем её на правую и работаем ещё минуту.
Фото: instagram.com/tanyatgym/
4-й раунд
Руки под колено
Техника выполнения:
- Ноги на ширине плеч, руки выпрямлены перед собой.
- Поднимаем согнутую ногу до уровня пояса.
- Сводим обе руки вместе под коленом поднятой ноги.
- Затем разводим руки обратно и опускаем ногу.
- Повторяем то же самое со второй ногой. Делаем упражнение в динамике: поочерёдно на правую и левую ногу.
Присед с подъёмом на носки
Техника выполнения:
- Ноги стоят шире плеч, руки вдоль туловища.
- Приседаем, опуская руки вниз и касаясь пола.
- Встаём в исходное положение. В момент подъёма сразу же поднимаем руки над головой и, полностью выпрямившись, встаём на мыски.
- Возвращаемся в исходное положение.
Удары руками в стороны с поворотом корпуса
Техника выполнения:
- Ноги стоят шире плеч. Руки сжимаем в кулаки и держим у груди.
- Поворачиваем туловище, таз и стопы вправо. Одновременно с этим бьём левой рукой в правую сторону.
- Возвращаемся в исходное положение.
- Повторяем упражнение на другую сторону. Делаем упражнение в динамике.
Фото: instagram.com/tanyatgym
Два удара руками вперёд + подъём коленей
Техника выполнения:
- Ноги стоят на ширине плеч, руки cжаты в кулаки у груди.
- Делаем один удар левой рукой, затем тут же – удар правой.
- После руки сцепляем между собой.
- Поднимаем одну ногу, согнутую в колене, вверх и сводим руки с коленом вместе.
- Возвращаемся в исходное положение.
- Повторяем это же действие с другой ногой.
5-й раунд
Прыжок с разведением рук в стороны и подъёмом над головой
Техника выполнения:
- Ноги вместе, руки вдоль туловища.
- Делаем прыжок, расставляя ноги в стороны. Одновременно с этим поднимаем руки через стороны над головой.
- Прыжком возвращаемся в исходное положение.
- Затем сцепляем руки вместе. Поднимаем их над головой перед собой.
- Возвращаемся в исходное положение.
Наклон туловища и прыжок-ножницы
Техника выполнения:
- Ноги ставим шире плеч, руки держим за головой.
- Наклоняем туловище вперёд до горизонтального положения.
- Выпрямляемся. Скрещиваем стопы в подскоке: левая спереди, правая сзади.
- Возвращаемся в исходное положение.
- Повторяем те же действия, но теперь правая нога спереди, а левая сзади.
Фото: instagram.com/tanyatgym
Вышагивания назад
Техника выполнения:
- Ноги ставим на ширину плеч, руки выпрямляем перед собой.
- Туловище чуть наклонено вперёд, колени слегка согнуты.
- Отставляем одну ногу назад широким шагом. Одновременно с этим сгибаем руки и отводим локти за спину.
- Затем вновь выводим руки вперёд и возвращаем ногу на место.
- Делаем это упражнение в течение минуты на левую ногу, затем меняем стороны и работаем ещё минуту с правой ногой.
6-й раунд
Шаг на месте + руки в стороны
Техника выполнения:
- Ставим ноги вместе, руки поднимаем до уровня плеч, сгибаем в локтях.
- Поочерёдно поднимаем то одну, то другую ногу, имитируя шаг.
- Одновременно с шагом разгибаем руки в локтях.
Широкий шаг в сторону
Техника выполнения:
- Ставим ноги вместе, руки за головой.
- Отшагиваем левой ногой в сторону. Слегка приседаем и переносим вес тела на отставленную ногу.
- Подшагиваем второй ногой.
- Делаем упражнение в динамике: шаг левой ногой, затем сразу же – шаг правой.
Фото: instagram.com/tanyatgym
Удары руками в стороны
Техника выполнения:
- Ноги стоят шире плеч. Руки сжимаем в кулаки и держим у груди.
- Поворачиваем туловище, таз и стопы вправо.
- Одновременно с этим бьём левой рукой в правую сторону дважды.
- Возвращаемся в исходное положение.
- Повторяем удары с вращением в другую сторону. Делаем упражнение в динамике: по два удара в одну сторону и сразу же – в другую.
Прыжки с твистом
Техника выполнения:
- Ноги стоят вместе, руки сложены перед собой.
- Подпрыгиваем и поворачиваем таз в одну сторону. При этом корпус поворачиваем в противоположную.
- Приземляемся. Повторяем то же, но в другую сторону.
Тренировка закончена.
Подробное выполнение упражнений и комментарии Тани смотрите в видео.
Если вы хотите разнообразить свой план занятий, интенсивные тренировки станут отличной заменой кардио. Легко не будет точно, а вот прокачать тело на максимум и «слить» лишнюю воду можно без проблем.