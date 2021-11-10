Почему вам реже хочется есть? Обычно такое происходит с возрастом

Почему в старости пропадает аппетит? Как меняется чувство голода с возрастом?



Разбираемся вместе с нутрициологом и генетиком.

Многие знают, что вкусовые предпочтения меняются с возрастом. Но мало кто понимает почему. Разгадка кроется в сложном механизме аппетита, который, оказывается, стареет вместе с нами.

Ольга Иванова тренер-нутрициолог Потеря аппетита в основном касается тех, кто «стареет внутри», кому не интересны занятия спортом и своим здоровьем.

Как формируются пищевые привычки и аппетит?

Пищевые привычки, а вместе с тем и аппетит, зависят во многом от врожденных особенностей организма, которые выстраивают отношение к еде уже с самого детства. Существует ген, отвечающий за чувство насыщения, и у каждого человека он работает по-разному. Именно поэтому одни наделены чувством меры и умеют определять «свою» порцию съеденного, а другие — нет. У вторых с самого рождения может быть «смазано» ощущение насыщения от количества съеденной пищи, а значит, и более развито чувство голода.

Светлана Перес де Монтес Ратхерик сертифицированный клинический генетик, эксперт Академии врачей UniProf К сожалению, с возрастом проблемы с этими особенностями могут усилиться. Часто это перерастает в пищевые расстройства, приводит к набору веса и раннему ожирению. Диеты, как правило, при такой проблеме неэффективны и лишь усугубляют положение. Поэтому очень важно знать свои метаболические особенности, выстраивать питание и образ жизни, учитывая индивидуальные характеристики.

Как с возрастом меняются предпочтения?

На каждом из «возрастных» этапов организму требуется определённый уровень строительного материала и энергии для обеспечения жизнедеятельности. Но обо всём по порядку.

Детство и юность

В детско-юношеском возрасте необходимо большее количество питательных веществ для роста и развития организма, высокой подвижности. Эти процессы контролирует гормональная система. Она активно работает в этом возрасте: повышает уровень кортизола, гормона стресса, который влияет на рост, и увеличивает выработку половых гормонов. Это требует немало сил и хорошего аппетита — ведь как иначе получить необходимые питательные вещества, в которых молодой, ещё не окрепший, организм нуждается особенно сильно.

Фото: unsplash.com/@kellysikkema

Ольга: Витамины и минералы очень важны в этот период, особенно если в жизни стала появляться физическая активность. Важную роль в наличии аппетита играет и психоэмоциональное состояние человека — оно определяет уровень различных гормонов. Поэтому «юношеские депрессии» также воздействуют на биохимию, снижая уровень гормона щитовидной железы, серотонина. Это может привести к потере интереса жизни, а вместе с тем и к снижению аппетита. Также в первые десятилетия человека формируются пищевые привычки, которые во многом зависят от примера родителей.

Зрелость

В этот период приходит «осознанность» и понимание того, что и когда нужно есть. На этом этапе мы продолжаем исследовать мир, многие заводят детей — и аппетит чаще всего находится на пике. Важную роль здесь играет и наличие физической активности. Ведь спорт поддерживает хороший аппетит. Если нагрузки средние, то и аппетит будет таким же.

В случае дефицита определённых витаминов или минералов пищевые привычки могут измениться. Например, если вы постоянно находитесь в поиске, скажем, орехов, вам может не хватать магния. Эмоции здесь тоже могут сыграть свою роль — перемены в жизни, связанные с работой, браком и материнством могут повлиять на потребность в еде. Как именно, будет зависеть от способности организма справляться со стрессом.

Однако от некоторых продуктов тяжело отказаться в любом возрасте. От каких именно, смотрите в видео «Чемпионата».

Старость

На этом этапе почти у каждого имеется солидный арсенал различных лекарств. А медикаменты печально известны тем, что ухудшают аппетит. Также с возрастом снижается уровень кислотности желудочного сока. И взрослые или люди в возрасте могут неосознанно снижать количество животного белка или отказываться от него вовсе. Отчасти по этой причине пожилые часто сталкиваются с таким явлением как саркопения. Это возрастное уменьшение мышечной массы, изменение гормонального фона и, как следствие, снижение аппетита.

Светлана: Хотя скорость метаболизма на этом этапе снижается, белок всё равно нужен в качестве строительного материала для клеток. Отдавать предпочтение стоит легкоусвояемому белку: яйца, субпродукты, приготовленное на пару мясо, фарш, тефтельки, мясной мусс или паштеты с низким добавлением животных жиров.

Фото: unsplash.com/@sincerelymedia

В целом, потеря аппетита на этом этапе жизни в основном касается тех, кто «стареет внутри», кому не интересны занятия спортом и своим здоровьем. Всё же аппетит — это не только про биохимические процессы в организме, но и про самоощущение.

Ольга: Чем раньше вы осознаете, для чего вам еда и какой в ней смысл — тем «здоровее и красивее» будет ваша физическая форма. Чем раньше поймёте, что настроение и аппетит тоже взаимосвязаны – тем легче будет идти по жизни. В осознанном возрасте человек может формировать правильное пищевое поведение, которое помогает сохранить здоровье. И не забывайте, что регулярная активность улучшает аппетит.