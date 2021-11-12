Раздел Lifestyle теперь выглядит по-новому. Вести здоровый образ жизни стало ещё проще

Привет, это Валерия Баринова, руководитель направления Lifestyle. Сегодня стартует большое обновление раздела о здоровом образе жизни!

Новый Lifestyle – большой шаг вперёд для нас. Раздел развивается с каждым днём и требует современного подхода к здоровому образу жизни. Поколение бэби-бумеров зачастую воспринимало поход в спортзал как способ провести свободное время и отдохнуть. А для нас фитнес – это часть образа жизни, заботы о собственном теле и здоровье. И даже если вы всячески пытаетесь избегать новомодных веяний, далеки от аюрведических практик, а из полезного в вашем холодильнике только вода – не спешите делать выводы, что ЗОЖ не про вас. Вы удивитесь, насколько он многогранен.

Мы в Lifestyle говорим про обычных людей с неуёмной энергией, а порой и ленью, которая бьёт ключом. И о тех, кому хочется быть красивыми и спортивными, и о тех, в чьих планах сегодня смотреть сериал с любимыми сладостями под боком. Потому что это часто одни и те же люди. Все мы временами поддаёмся слабостям. Тех самых «Инстаграмных» идеалов не существует. Поэтому редакция будет вместе с вами стремиться не к идеальной, но к своей лучшей форме.

Мы подготовили самый интересный и качественный контент, который на 100% заверен экспертами. Вместе с ними ответили на вопросы, которые волнуют нас ежедневно. Прошли огонь хот-стретчинга и термальную воду и попробовали на себе жизнь без сахара и интернет-детоксы. Можете быть уверены – мы смотрим на ЗОЖ с разных точек зрения и доверяем только профессионалам. Ищите их советы в новых материалах, видео и историях.

С сегодняшнего дня главная страница раздела будет легче и станет удобнее для навигации – самое нужное всегда под рукой. Уже сейчас в Lifestyle можно узнать, как сделать тренировку максимально эффективной, почему необязательно пить два литра воды в день и чем заняться, когда на пробежку идти не хочется. А совсем скоро мы представим сервисы, которые упростят жизнь всем, кто решил подружиться со своим организмом и хочет научиться его понимать.

Оставайтесь с нами!