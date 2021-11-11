Тест: где находится спортивный объект? Архитекторы разных стран не перестают удивлять

В мире бесчисленное множество спортобъектов на любой вкус и цвет. И от количества чего-то масштабного, интересного и поистине крутого может закружиться голова. Ежегодно чемпионаты и турниры проходят в разных местах, которые вновь и вновь изумляют болельщиков. А вот спортсменам зачастую непросто: им приходится преодолевать страх высоты, морскую болезнь и много других трудностей, с которыми можно столкнуться на соревнованиях. Но ведь спортивные объекты строят для того, чтобы проверить уровень подготовки атлетов и их жажду победы. Именно поэтому архитекторы не перестают удивлять спортсменов и болельщиков новыми идеями.

А теперь поиграем! Пройдите наш тест и попробуйте угадать, в какой стране находятся сооружения из подборки.

Небольшая подсказка: те, кто внимательно читают наши статьи, смогут без труда отгадать расположение некоторых спортивных объектов.

Поехали!